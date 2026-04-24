ரஜினியின் வாக்கு யாருக்கு? நிறைய பேர் வீடியோ எடுத்துட்டாங்க..நடந்தது என்ன?

Actor Rajinikanth Vote Video : சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியான நேற்று நடந்து முடிந்தது. திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள்தான் இந்த தேர்தலில் முதன்மையில் இருக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளிலும் நடந்த இந்த தேர்தலில் இளைஞர்கள், நடுத்தர வயதினர், முதியோர் மட்டுமன்றி வெளியநாட்டிலிருந்தும் கூட பல லட்சங்களை செலவு செய்து வந்து பலரும் வாக்களித்திருக்கின்றனர். கடந்த 2021 தேர்தலை விட, இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் வாக்கு செலுத்தியிருக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கரூரில்தான் அதிகம் பேர் வாக்களித்திருக்கின்றனர். கடைசி இடத்தில் கன்னியாகுமரி இருக்கிறது. சென்னையில் பெரம்பூரில் வாக்குப்பதிவு அதிகமாக இருந்தது. மைலாபூர் தொகுதியில் வாக்குகள் குறைவாக பதிவானது.
திரைப்பிரபலங்களில் பெரும்பாலானோர், சென்னையில்தான் இருக்கின்றனர். அவர்களும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து வாக்கினை செலுத்தினர். குறிப்பாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த் வந்து வாக்களித்த போது நடைப்பெற்ற சம்பவம் குறித்துதான், தற்போது ஊரே பேசி வருகிறது.
வாக்களித்த ரஜினிகாந்த்:
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தேர்தல் நடைப்பெற்ற நாளன்று, தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் தனது மகளுடன் வந்து வாக்கினை செலுத்தினார். அவர் அப்படி வாக்கு செலுத்த வரும் போது, பத்திரிகையாளர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் சூழ்ந்து கொண்டனர். அங்கு வாக்குச்சாவடியில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அரசு அதிகாரிகளும் கூட ரஜினி வாக்களிக்கும் போது அவர் அருகிலேயே நின்று கொண்டிருந்தனர். கேமராக்கள் அவர் வாக்களிப்பதை வீடியோ எடுக்க வரும் போது, ரஜினி “இந்த பக்கம் வரக்கூடாது” என்பது போல சைகை காண்பித்தார். அப்படியிருந்தும், அவர் யாருக்கு வாக்களித்தார் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரஜினி யாருக்கு வாக்களித்தார்?
பொதுவாக, வாக்காளர்களுக்கு அவர்கள் யாருக்கு வாக்கு செலுத்தினார்கள் என்பதை சொல்லாமல் பாதுகாக்க உரிமை இருக்கிறது. இந்த வாக்குரிமை பறிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் வாக்குச்சாவடிகளில் அத்தனை அடுக்கு பாதுகாப்புகள் போடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், செலிப்ரிட்டிகள் என்று வரும் போது மட்டும், அவர்கள் யாருக்கு வாக்களித்தனர் என்பதை அனைவரும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக ரஜினி அரசியலில் யாருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார் என்பது அனைவருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. ரஜினி வாக்களிக்கும் போது, அங்கு தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு பெண், அவர் யாருக்கு வாக்களிக்கிறார் என்பதை எட்டி பார்த்த வீடியோக்களும் லைவாக டெலிகாஸ்ட் ஆனது. அவர் யாருக்கு வாக்களித்தார் என்பதற்கு வீடியோ ஆதாரம் இல்லை என்றாலும், அவரது ஆதரவு திமுகவின் பக்கம் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
Superstar #Rajinikanth cast his vote.. Many people were recording from very close and even saw who he voted for..pic.twitter.com/vY4bFIWFPX
— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 23, 2026
காரணம், ரஜினி திமுக ஏற்பாடு செய்த பல அரசு விழாக்களில் கலந்து கொண்டு, ஸ்டாலின், உதயநிதி உள்ளிட்டோருடன் நெருக்கம் காட்டியிருக்கிறார். மேலும், தவெகவின் முக்கிய பிரமுகரான ஆதவ் அர்ஜுனா, “ரஜினி அரசியலில் நுழைந்த போது திமுக அவருக்கு மிரட்டல் விடுத்தது” என்று கூறிய போதும் அவர் அதனை மறுத்து அறிக்கையை வெளியிட்டார். எனவே, அவரது ஆதரவு திமுகவிற்கு இருக்கும் என்று ஒரு சாரார் சொல்கின்றனர்.
ரஜினி இப்போது என்ன செய்கிறார்?
நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்தார். 2023ஆம் ஆண்டு வெளியான ஜெயிலர் படத்தை நெல்சன் இயக்கியிருந்தார். அதன் இரண்டாம் பாகத்தையும் அவரே இயக்குகிறார். இந்த பாகம், வரும் ஜூன் அல்லது ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதையடுத்து, கோவா, சென்னை, கேரளா உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ரஜினியின் 173வது படத்தை இயக்கப்போவது யார் என்கிற கேள்விதான் ரசிகர்களிடையே அதிகமாக கேட்கப்படுவதாக இருக்கிறது. கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை முதலில் சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிப்பு வெளியானது. ஆனால் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் தான் இந்த படத்திலிருந்து விலகுவதாக அவர் தெரிவித்து விட்டார். இதன் பிறகு, ‘டான்’ பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்போது அவரும் படத்திலிருந்து விலகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தை முடித்து விட்டு, ரஜினிகாந்த் கமலுடன் இணையும் KH X RH படத்தில் நடிக்கிறார். இதையும் நெல்சன் திலீப்குமார்தான் இயக்குகிறார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போது நடைபெற்றது?
பதில் : 2026 ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
கேள்வி : இந்த தேர்தலில் முக்கியமாக போட்டியிட்ட கட்சிகள் எவை?
பதில் : திமுக, அதிமுக, நாதக, தவெக ஆகிய கட்சிகள் முக்கிய போட்டியாளர்களாக இருந்தனர்.
கேள்வி : மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது?
பதில் : 234 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.
கேள்வி : ரஜினிகாந்த் எங்கு வாக்களித்தார்?
பதில் : சென்னையில் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.
