Rajinikanth 50: சினிமாவில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த ரஜினி! வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்

Rajinikanth 50 Celebrities Wishes : இந்திய திரை உலகின் முன்னணி நடிகராகவும் தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராகவும் விளங்குபவர், ரஜினிகாந்த். இவரது ரசிகர்கள் பலர் இவரை கடவுள் போல பார்ப்பதுண்டு. இவர் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் நாளை வெளியாகிறது.
ரஜினிகாந்த் 50:
பேருந்து நடத்துனராக வேலை பார்த்த ரஜினிகாந்த் சென்னைக்கு வந்து திரையுலகில் நுழைந்து 50 வருடங்களை கடந்து விட்டார். இவர் கமல்ஹாசன் உடன் சேர்ந்து நடித்த அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி 1975 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. கே பாலச்சந்தர் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்தின் நடிப்பு பெரிதாக பேசப்பட்டது. இதுவே அவருக்கு அடுத்த அடுத்த படங்கள் கிடைக்க உந்துதலாகவும் இருந்தது. கூலி படமும், இதே தேதியில் வெளியாகிறது. அரை நூற்றாண்டை திரை உலகில் கடந்த ரஜினிகாந்திற்க்கு பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
துணை முதல்வர் வாழ்த்து:
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருப்பதோடு, கூலி படத்திற்கு வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
I am truly delighted to congratulate our Superstar @rajinikanth sir on completing 50 glorious years in the film industry.
Had the opportunity to get an early glimpse of his much-awaited movie #Coolie, releasing tomorrow. I thoroughly enjoyed this power-packed mass entertainer… pic.twitter.com/qiZNOj5yKI
— Udhay (@Udhaystalin) August 13, 2025
தான் படத்தை ரசித்து பார்த்தது போல, ரசிகர்களும் இதனை கொண்டாடுவர் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி:
எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து இருக்கிறார். திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும் தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள
தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டாருக்கு வாழ்த்துகள்“ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும்
தனித்துவமான நடிப்பாலும்,
50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள
தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டார், சகோதரர்
திரு. @rajinikanth அவர்களுக்கு எனது இதயங்கனிந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்வதுடன்,
இப்பொன்விழா ஆண்டில் #Superstar நடிப்பில் நாளை வெளியாகவுள்ள… pic.twitter.com/6DXVh2xakm
— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) August 13, 2025
கூடவே, நாளை வெளியாகும் கூலி படத்திற்கும் இவர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
அனிருத்:
கூலி படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத், ரஜினி திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருப்பதற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். “50 வருடங்கள், ஒரு அரியணை, ஒரே ஆள்” என்று ரஜினியை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
50 years . 1 throne. 1 man.
Let us all celebrate the golden jubilee of Thalaivar Superstar @rajinikanth with #Coolie from tomo
With the blessings of the almighty and the love from all of you pic.twitter.com/t8Jxz3spou
— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) August 13, 2025
ரித்திக் ரோஷன்:
பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன், ரஜினிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
Took my first steps as an actor at your side. You were one of my first teachers, @rajinikanth sir, and continue to be an inspiration and a standard. Congratulations on completing 50 years of on-screen magic!
— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2025
”நான் நடிகராக உங்கள் படத்தில் அறிமுகமானேன். நீங்கள்தான் எனது முதல் குரு” என்று ரஜினிக்காக பதிவிட்டிருக்கிறார். ரித்திக் ரோஷன் நடித்துள்ள வார் 2 படமும், கூலி திரைப்படமும் நாளை ஒரே நாளில் மோதவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வைரமுத்து:
கவிஞர் மற்றும் பாடலாசிரியர் வைரமுத்துவும், ரஜினிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். "இளமை இனிமேல் போகாது
50 ஆண்டுகள்
ஒரே துறையில்
உச்சத்தில் இருப்பது
அபூர்வம்
ரஜினி
நீங்கள் ஓர் அபூர்வ ராகம்
புகழும் பொருளும்
உங்கள்
உழைப்புக்குக் கிடைத்த
கூலி
தொடரட்டும்
உங்கள் தொழில்
நிலைக்கட்டும்
உங்கள் புகழ்
"இளமை இனிமேல் போகாது
முதுமை எனக்கு வாராது" என்று
முத்து படத்தில் எழுதிய
முத்திரை… pic.twitter.com/dtIfpmi3wB
— வைரமுத்து (@Vairamuthu) August 13, 2025
முதுமை எனக்கு வாராது" என்ற வரியை குறிப்பிட்டு அவர் வாழ்த்தியிருக்கிறார்.
கமல்ஹாசன் வாழ்த்து:
நடிகர் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்திருக்கிறார்.
Marking half a century of cinematic brilliance, my dear friend @rajinikanth celebrates 50 glorious years in cinema today. I celebrate our Super Star with affection and admiration, and wish #Coolie resounding global success befitting this golden jubilee.
Helmed by the powerhouse… pic.twitter.com/FrU5ytphoL
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 13, 2025
