English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajinikanth 50: சினிமாவில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த ரஜினி! வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்

Rajinikanth 50 Celebrities Wishes : ரஜினிகாந்த், திரையுலகில் தனது 50வது வருடத்தை நிறைவு செய்கிறார். இதையடுத்து பிரபலங்கள் பலர், அவருக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 13, 2025, 03:25 PM IST
  • திரையுலகில் 50 வருடங்களை கடந்த ரஜினிகாந்த்
  • வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கும் பிரபலங்கள்
  • அனைவரது பதிவும்..இதோ!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
camera icon7
Aamir Khan
10 நிமிடம் நடிக்க இத்தனை கோடி சம்பளமா? கூலி படத்தில் அமீர்கானின் சம்பளம்!
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், புகழ், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
camera icon9
Sameera Reddy
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
Rajinikanth 50: சினிமாவில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த ரஜினி! வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்

Rajinikanth 50 Celebrities Wishes : இந்திய திரை உலகின் முன்னணி நடிகராகவும் தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகராகவும் விளங்குபவர், ரஜினிகாந்த். இவரது ரசிகர்கள் பலர் இவரை கடவுள் போல பார்ப்பதுண்டு. இவர் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் நாளை வெளியாகிறது. 

ரஜினிகாந்த் 50:

பேருந்து நடத்துனராக வேலை பார்த்த ரஜினிகாந்த் சென்னைக்கு வந்து திரையுலகில் நுழைந்து 50 வருடங்களை கடந்து விட்டார். இவர் கமல்ஹாசன் உடன் சேர்ந்து நடித்த அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி 1975 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்தது. கே பாலச்சந்தர் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்தின் நடிப்பு பெரிதாக பேசப்பட்டது. இதுவே அவருக்கு அடுத்த அடுத்த படங்கள் கிடைக்க உந்துதலாகவும் இருந்தது. கூலி படமும், இதே தேதியில் வெளியாகிறது. அரை நூற்றாண்டை திரை உலகில் கடந்த ரஜினிகாந்திற்க்கு பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

துணை முதல்வர் வாழ்த்து:

துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருப்பதோடு, கூலி படத்திற்கு வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

தான் படத்தை ரசித்து பார்த்தது போல, ரசிகர்களும் இதனை கொண்டாடுவர் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். 

எடப்பாடி பழனிசாமி:

எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து இருக்கிறார். திரையுலகில் தனக்கே உரிய ஸ்டைலாலும்  தனித்துவமான நடிப்பாலும், 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள 
தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர்ஸ்டாருக்கு வாழ்த்துகள்“ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கூடவே, நாளை வெளியாகும் கூலி படத்திற்கும் இவர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

அனிருத்:

கூலி படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத், ரஜினி திரையுலகில் 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருப்பதற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். “50 வருடங்கள், ஒரு அரியணை, ஒரே ஆள்” என்று ரஜினியை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

ரித்திக் ரோஷன்:

பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன், ரஜினிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

”நான் நடிகராக உங்கள் படத்தில் அறிமுகமானேன். நீங்கள்தான் எனது முதல் குரு” என்று ரஜினிக்காக பதிவிட்டிருக்கிறார். ரித்திக் ரோஷன் நடித்துள்ள வார் 2 படமும், கூலி திரைப்படமும் நாளை ஒரே நாளில் மோதவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வைரமுத்து:

கவிஞர் மற்றும் பாடலாசிரியர் வைரமுத்துவும், ரஜினிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருக்கிறார். "இளமை இனிமேல் போகாது

முதுமை எனக்கு வாராது" என்ற வரியை குறிப்பிட்டு அவர் வாழ்த்தியிருக்கிறார். 

கமல்ஹாசன் வாழ்த்து:

நடிகர் கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்திருக்கிறார்.

 

மேலும் படிக்க | ரஜினி செய்த ‘அந்த’ விஷயம்! செம கடுப்பில் பிரபல நடிகர்..முழு விவரம் இங்கே..

மேலும் படிக்க | கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Rajinikanth 50Rajini Cinema JourneyCelebritiesRajinikanth MoviesCoolie

Trending News