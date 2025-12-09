படையப்பா 2 கதை ரெடி.. ஆனால் ரஜினிகாந்த் ஹீரோ இல்லை? அப்போ வேறு யார்?

Rajinikanth Confirms Padayappa Part Two Neelambari : ரஜினிகாந்தின் மறக்க முடியாத ஹிட் படங்களுள் ஒன்று, படையப்பா. இந்த படம், ரஜியின் சினிமா வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஹிட் கொடுத்த ஒரு படமாகும். இந்த படம் அவரது பிறந்தநாளையொட்டி மீண்டும் திரைக்கு வர இருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்து அவர் ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
படைப்பா ரீ-ரிலீஸ்:
1999ல், கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்கத்தில் வெளியான படம்தான், படையப்பா. ரஜினி, திரையுலகிற்கு வந்து 25 வருடத்தை கொண்டாடும் வகையில் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த படத்தை 90களில் பிறந்தவர்களுக்கு நினைவில் இருக்க பல முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதில் முக்கியமான காரணங்களுள் ஒன்று, படத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் மாஸ் டைலாக்குகளும் அதற்கு உயிர் கொடுத்திருக்கும் இசையும்தான்.
ரஜினி திரையுலகிற்கு வந்து, 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கிறது. இதனை கொண்டாடும் விதமாகவும், ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டும் வரும் 12ஆம் தேதி இப்படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை, ரஜினிகாந்த் பகிர்ந்து கொண்டார்.
படைப்பா பாகம் 2?
நடிகர் ரஜினி, தான் நடித்த படங்களின் இரண்டாம் பாகங்களின் கதைகளில் நடிக்காதவர். இப்போதுதான், ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இவர், படையப்பா திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இப்படத்திற்கான கதை தன்னுடையதுதான் என்று கூறிய அவர், அதனை கே.எஸ்.ரவிகுமாரிடம் சொன்னதாகவும் அதை கேட்ட பின்பு திரைக்கதை எழுத ஆரம்பித்து படையப்பா படம் உருவானதாகவும் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார்.
கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் வந்த நந்தினி என்கிற கதாப்பாத்திரால் ஈர்க்கப்பட்டு அதை வைத்து முழு படம் உருவாக்க நினைத்து எடுக்கப்பட்ட படம்தான், படையப்பா என்றும் ரஜினி தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், படையப்பா 2 படத்தை 'நீலாம்பரி' என்கிற பெயரில் எடுப்பதாக ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த கதை விவாதங்கள் நடந்து வருவதாகவும், Sequelற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ரஜினி ஹீரோ இல்லையா?
படையப்பா படத்தின் இரண்டாம் பாகம் ‘நீலாம்பரி’ என்கிற பெயரில் உருவாகும் என்று ரஜினிகாந்த் கூறியிருக்கிறார். எனவே, இது ரம்யா கிருஷ்ணன் அல்லது அவருக்கு இணையாக நடிக்கும் ஏதாவது ஒரு நடிகையை வைத்துான் எடுக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இதில், இவர் ஹீரோவாக நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு, மிகவும் குறைவுதான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
ரஜினிகாந்த் பகிர்ந்த சுவரஸ்யமான விஷயங்கள்!
படையப்பா படம் குறித்து, நடிகர் ரஜினிகாந்த் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணனின் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க முதலில் தேர்வானது ஐஸ்வர்யா ராய்தான் என்று கூறியிருக்கிறார். அதில் ஆர்வம் இல்லாததால் அவர் நடிக்கவில்லை என்று கூறினார். மேலும், இந்த படம் ஜெயலலிதாவிற்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புரளி மற்றும் அதை அவர் பார்த்து பாராட்டியது என்று பல விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
