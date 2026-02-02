ரஜினி மகள்களுக்கு கிடைக்காத வரம்...பேரன்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு - என்ன தெரியுமா?

Actor Rajinikanth Doing This For His Grandchildren : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இவருக்கு ஐஸ்வர்யா-செளந்தர்யா என இரு மகள்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு திருமணமாகி பிள்ளைகளும் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அவர்களுக்கு சிறு வயதில் கிடைக்காத சில விஷயங்கள், அவருடைய பேரப்பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரஜினிகாந்தின் இரு மகள்கள்:
ரஜினிகாந்திற்கு, 1981ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா மற்றும் இளைய மகள் செளந்தர்யா ஆகியோர் இருக்கின்றனர். இதில் ஐஸ்வர்யாவிற்கு தனுஷுடன் காதல் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு, யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன்பு தாங்கள் பிரிவதாக இருவரும் அறிவித்தனர். சமீபத்தில் இவர்களின் விவாகரத்து உறுதியானது.
செளந்தர்யாவிற்கு அஸ்வின் ராம்குமார் என்பவருடன் 2010ல் திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு வேத் என்கிற மகன் பிறந்தார். இதையடுத்து, இவர்களின் திருமணம் விவாகரத்தில் முடிந்து. 2019ஆம் ஆண்டு விஷாகன் என்பவரை 2வதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். இதன் மூலம் அவருக்கு வீர் என்கிற மகன் பிறந்தார்.
மகள்களுக்கு கிடைக்காத வரம்…
சௌந்தர்யாவின் மகன், ஒரு முறை பள்ளிக்கு செல்ல அடம் பிடித்ததால், தனது பேரனை ரஜினியே ஒரு முறை பள்ளிக்கு கூட்டிச்சென்று வகுப்பறை வரை விட்டதை யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். அப்படி பள்ளி வகுப்பறையில் விடும் போது, அங்கிருந்த சிறுமி ரஜினிகாந்தை பார்த்து கொடுத்த ரியாக்ஷன் மற்றும் அப்போது எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலானது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வித் லவ் படத்தின் ப்ரமோஷனின் போது சௌந்தர்யா நினைவுகூர்ந்தார். அப்போது அவர் கூறியது பலரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. அதாவது, தானும் அக்காவும் சிறு பிள்ளையாக இருந்த போது, தனது தந்தையான ரஜினியால் ஒரு முறை கூட பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லவோ, மீண்டும் பள்ளியில் இருந்து அழைத்து வரவோ முடியவில்லையாம். அப்போது முடியாத விஷயத்தை, இப்போது பேரன்களுக்கு அவர் செய்வதாக சௌந்தர்யா கூறியிருந்தார்.
தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் சேர்ந்து வாழ்ந்த சமயத்தில், ஷூட்டிங் இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தால், பேரன்கள் யாத்ரா மற்றும் லிங்காவை பள்ளிக்கு ரஜினி அழைத்து செல்வாராம். மீண்டும் மாலையில் அவர்களை பள்ளியில் இருந்து அழைத்து வந்து வீட்டில் விட்டு விடுவாராம். அப்படி வரும் சமயத்தில் எப்போதும் தனுஷ், ஐஸ்வர்யா இருந்த Flats-ல், கூட்டம் கூடி விடுமாம். இப்போது ரஜினியின் மகள்களும் அவரது வீட்டருகிலேயே வசிக்கின்றனர் என்பதால், பேரப்பிள்ளைகளை அடிக்கடி காணும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். இது குறித்து பேசும் ரசிகர்கள், ரஜினியின் மகள்களுக்கு கூட கிடைக்காதது இப்பாேது பேரப்பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்திருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர்.
செளந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தற்போது வித் லவ் என்கிற படத்தை 16 வருடங்களுக்கு பிறகு தயாரிக்கிறார். கடைசியாக, கோவா என்கிற படத்தை தயாரித்திருந்தார். இந்த படத்தில், ஹீரோவாக டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடித்திருக்கிறார். அனஸ்வரா அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார்.
