எஸ்பிபிக்கும் இளையராஜாவுக்கும் அப்படி என்ன பிரச்சனை? ரஜினி சொன்ன விஷயம்..

Rajini Explains Fight Between SPB And Ilaiyaraaja : இளையராஜாவிற்கு சமீபத்தில் பாராட்டு விழா நடந்தது. இதில் பேசிய ரஜினிகாந்த், இளையராஜாவிற்கும் எஸ்.பி பாலசுப்ரமணியமிற்கும் இடையே இருந்த பிரச்சனை குறித்து பேசினார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:55 PM IST
  • இளையராஜா 50 விழா
  • எஸ்பிபி-ஐ விட்டு இளையராஜா பிரிந்தது ஏன்?
  • இதோ முழு விவரம்!

Rajini Explains Fight Between SPB And Ilaiyaraaja : இசைஞானி இளையராஜா, 50 வருடங்களை திரையுலகில் நிறைவு செய்ததை ஒட்டி, அவருக்கு பாராட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் ரஜினிகாந்த் பேசிய சில விஷயங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இளையராஜா 50:

இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு இசைப்பயணத்தை பாராட்டும் வகையிலும், லண்டனுக்கு சென்று அவர் சிம்பனி இசைக்கச்சேரி நடத்தியதை பெருமைப்படுத்தும் வகையிலும் அவருக்காக பாராட்டு விழா நடந்தது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நடந்த இந்த விழாவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார். 

இந்த விழாவில், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். நாசர், மிஷ்கின், சத்யராஜ், கார்த்திக், பிரபு உள்ளிட்டோரும் விழாவில் இருந்தனர். துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது மனைவி கிருத்திகா மற்றும் மகன் இன்பன் உதயநிதியுடன் வந்திருந்தார்.

இளையராஜாவின் பாடல்களை இசைக்கலைஞர்கள் இசைக்க, எஸ்.பி.சரண் உள்ளிட்ட பல பாடகர்கள் அவரது பாடல்களை பாடினர். இதில், பலரும் இளையராஜா குறித்து பேசியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இதில் ரஜினி பேசிய விஷயங்கள் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகின்றனர்.

SPB-இளையராஜா பிரச்சனை..

மறைந்த பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியமும் இளையராஜாவும் ஒரு காலத்தில் இணைபிரியா நண்பர்களாக இருந்தனர். இளையராஜா இசையில்தான், SPB பெரும்பாலான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். இதையடுத்து, 2017ஆம் ஆண்டு இளையராஜா தன் பாடல்களுக்கு ராயல்டி வேண்டும் என்று கூறி, அதற்கான நீதிமன்ற வழக்கிலும் வெற்றி பெற்றார். இது சம்பந்தமாக பிரச்சனை நடந்தததால், அதன் பிறகு தான் இளையராஜாவின் பாடல்களை பாடப்போவதில்லை என்றும் எஸ்பிபி அறிவித்தார். இது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்த இருவரும், அதன் பிறகு பிரிந்து விட்டனர். இருப்பினும், எஸ்பிபி 2020ல் உயிரிழந்த போது, இளையராஜா அவருக்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

ரஜினி சொன்ன விஷயம்..

நேற்றைய விழாவில் பேசிய ரஜினி, எஸ்பிபி-இளையராஜாவிற்கு இடையே இருந்த நட்பு குறித்து பேசினார். இங்கு ராயல்டிக்காக வழக்கில் இளையராஜா வெற்றி பெற்றது வெளிநாட்டு இசை டூரில் இருந்த எஸ்.பி.பிக்கு தெரியாது. “என் நண்பன் எஸ்பிபிக்கு என்னைப்பற்றி தெரியும். அப்படி இந்த விஷயத்திற்காக அவர் கோபித்துக்கொண்டான் என்றால், அவன் என் நண்பனே இல்லை” என்று இளையராஜா கூறியதாக ரஜினி தெரிவித்தார். எஸ்பிபி இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகு இனி இளையராஜாவின் பாடல்களை பாடப்போவதில்லை அறிவித்தார். 

இருப்பினும், தன் மனைவி, மகள், இறந்த போது அழாத இளையராஜா, எந்த தோல்வியை கண்டும் அசராத இளையராஜா, தன் நண்பனுக்காக கண்ணீர் சிந்தியதாக ரஜினி கூறினார்.

கொரோனா சமயத்தின் போது எஸ்பிபி இறப்பிற்கு பலரால் செல்ல முடியாத நிலை நேர்ந்தது. அப்போது இளையராஜா அழுதுகொண்டே பதிவிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.

