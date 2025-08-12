சக நடிகரை உருவ கேலி செய்த ரஜினி? கூலி பட விழாவால் எழுந்த சர்ச்சை…

Rajinikanth Soubin Shahir Bodyshaming Backlash: ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம், கூலி. இந்த படத்தின் அன்லீஷ்ட் விழா, சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் ரஜினியின் பேச்சு ஈர்ப்புடையதாக இருந்தாலும், ஒரு சில விஷயங்கள் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.
கூலி அன்லீஷ்ட் விழா:
கூலி திரைப்படத்தின் அன்லீஷ்ட் விழா, சமீபத்தில் நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைப்பெற்றது. இதில் படத்தில் நடித்திருந்த ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், உப்பேந்திரா, அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இயக்குநர் லாேகேஷ் கனகராஜ்ஜும், இசையமைப்பாளர் அனிருத்தும் இவ்விழாவில் பேசிய விஷயங்களும் வைரலானது. அனைவரும், இறுதிவரை ரஜினியின் பேச்சிற்காகத்தான் பலர் காத்துக்கொண்டிருந்தனர்.
ரஜினி பேச்சு:
நடிகர் ரஜினிகாந்த், படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேர் குறித்தும் மேடையில் பேசினார். லோகேஷ் கனகராஜ்ஜில் ஆரம்பித்து, அனிருத், ஸ்ருதிஹாசன் வரை பலர் குறித்தும் பேசினார். தன்னுடன் நடித்த செளபின் சாஹிர் குறித்து பேசும் போது, அவர் பேசிய விஷயங்கள்தான் தற்பாேது வைரலாகி வருகிறது.
“படத்தில் முக்கியமான கேரக்டரை ஒருவர் செய்யப்போகிறார் என்று லோகி சொன்ன போது நான் கூட கமல்ஹாசன் என்று நினைத்துக்கொண்டேன். கடைசியில் இவர்தான் என்று செளபின் சாஹிரை காண்பித்தார். நான் அவரது படங்களை பார்த்ததில்லை, பார்க்க Baldஆக வேறு இருந்தார். எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கையே இல்லை. லோகேஷ்தான் நம்புங்க சார், அவர் ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட் என்று கூறினார். அதன் பிறகு, படத்தில் அவர் நடிப்பதை பார்க்கும் போதுதான் பார்த்தேன். ஆடிப்போய் விட்டேன்” என்று கூறியிருந்தார். அப்படி கூறிய போது, செளபினின் ரியாக்ஷனை திரையில் காண்பித்தனர். அவர் நெகிழ்ந்து போனதுபோல இருந்தார். ரஜினிக்கு நன்றியும் தெரிவித்தார்.
உருவ கேலி செய்தாரா?
ரஜினிகாந்த், செளபின் குறித்து இப்படி பேசியது, இப்போது ஆன்லைனில் ஒரு பெரும் விவாதத்தையே கிளப்பி இருக்கிறது. “இவர் செளபினுக்கு தலையில் முடியில்லை என்று சொல்கிறாரே, இவருக்கு முதலில் முடி இருக்கிறதா?” என்று நெட்டிசன்கள் கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், இதே விஷயத்தை சிரஞ்சீவியோ, நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவோ பேசியிருந்தால் சும்மா விட்டிருப்பீர்களா? என்று கேட்டு வருகின்றனர்.
அதே போல, பாலிவுட் நடிகர் அமீர்கான் குறித்து ரஜினி பேசும் போதும், அவரது உயரத்தை குறித்து பேசினார். இதையும் கவனித்த ரசிகர்கள், “இவர் இப்படி பேசுவது முறையா?” என்று கேட்டு வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், ரஜினிகாந்த் எதுவும் தவறாக பேசவில்லை என்றும், இயல்பாக மனதில் இருந்து பேசியனார் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
பிளாக்கில் டிக்கெட் விற்பனை?
கூலி படத்தின் டிக்கெட், பல இடங்களில் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகி வருகிறது. இதனால், பலர் டிக்கெட்டுகளை பிளாக்கில் விற்றும் வாங்கியும் வருகின்றனர். கிராம பகுதிகளில் பிளாக்கில் விற்கப்படும் டிக்கெட்டுகளின் விலை, ரூ.400-500 ஆக இருக்கின்றன. சென்னையில் சிலர் ரூ.2000 வரை விற்பதாக கூறப்படுகிறது. படம், வரும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று வெளியாகிறது.
