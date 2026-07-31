/அப்போ போயஸ் கார்டனில் வீடு..இப்போ முதியோர் இல்லம்! வறுமையில் பிரபல நடிகர்- உதவிய ரஜினி

Actor Mohan Sharma : தமிழ் திரையுலகில் டாப் ஹீரோக்களாக இருப்பவர்களை எப்போதும் நினைவில் வைத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால், அவர்களை ஒரு காலத்தில் தூக்கி விட்ட படங்களில், அவர்களுக்கு தந்தையாகவும், துணை கதாப்பாத்திரமாகவும் ஒரு சிலர் நடித்திருப்பர். அவர்களை நாம் பெரும்பாலும் நினைவல் வைத்துக்கொள்வதில்லை. அப்படி, முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்து கொண்டிருவர்தான், மோகன் சர்மா.
நடிகர் மோகன் சர்மா தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு என பல்வேரு தென்னிந்திய மொழிகளில் சுமார் 170 படங்களுக்கும் மேல் நடித்திருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி, 20 படங்களுக்கும் மேல் தயாரித்தும் இருக்கிறார். முதல்வர் விஜய்யின் ஹிட் படங்களுள் ஒன்றான ‘சச்சின்’ திரைப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்திருந்த ஜெனிலியாவிற்கு தந்தையாக நடித்திருந்தார். இவர் முக்கிய வேடங்களில், தூண்டில் மீன், நாடகமே உலகம், ஏணிப்படிகள், சலங்கை ஒலி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர், தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபையின் தலைவராக 2002ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பு வகித்திருக்கிறார்.
மோகன் சர்மா, சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரை போயஸ் கார்டனில் ஜெயலலிதாவின் வீட்டிற்கு அருகில் இருந்ததாக ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார். ஜெயலலிதாவிற்கு தான் இயக்கிய கிராமம் படம் மிகவும் பிடிக்கும் என்றும், அதை சிறந்த 10 பட்னக்களில் 5வது இடத்தை பெற்ற படம் என கூறுவார் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்த படத்தை முடிக்க, வங்கியில் கடன் வாங்கி, பங்குகளை விற்க வேண்டியதாக போனதாகவும், இந்த கடனை அடைப்பதாக கூறிய ஜெயலலிதா திடீரென இறந்து விட்டார் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
தற்போது மாத்திரை வாங்க கூட தன் கையில் பணமில்லாத சூழல் நிலவுவதாக கூறியிருந்த அவர், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே இருக்கும் நந்தியம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் முதியொர் இல்லத்தில் தங்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். தனக்கு வேறு வழியில்லாமல் இங்கு வந்ததாகவும், ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாமல் இங்கு வந்ததாகவும் தெரிவித்திர்ந்தார்.
நடிகர் மோகன் சர்மா, உடல்நல குறைபாடுகளுக்கு பிறகும், கால் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகும் கையில் பணமே இல்லாமல் தவித்ததாகவும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன்னை தொலைபேசியில் அழைத்து, வங்கி விவரங்களை பெற்று, ரூ.1 லட்சம் வழங்கி கடவுள் போல உதவியதாகவும் தெரிவித்தார்.
தனக்கு ஒரே பையன் இருப்பதாக கூறிய மோகன் சர்மா, அவர் ஜெர்மனியில் இருப்பதாகவும் தன்னை பார்த்துக்கொள்வதாக அவர் கூறிய போதும், அவர் செட்டிலாக வேண்டும் என்பதால் அங்கு அனுப்பி வைத்து விட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
தன்னுடைய ‘நம்ம கிராமம்’ திரைப்படத்தின் சேட்டிலைட் உரிமையை யாராவது வாங்கினால், மிச்சமிருக்கும் காலத்துக்கு தனக்கு மருந்து மாத்திரை வாங்க உதவியாக இருக்கும் என்றும், ஃபிலிம் சேம்பரில் தான் பொறுப்பில் இருந்த போது வயதான காலத்தில் நோய் நொடியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வழங்கலாம் என தீர்மானம் போட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
அதை குறிப்பிட்டு சேம்பருக்கு லெட்டர் எழுதி உதவி கேட்ட போது, அந்த தீர்மானம் திருத்தப்பட்டு விட்டதாகவும், இறந்த பின்னர்தான் அந்த பணத்தை தருவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்களாம். இறந்த பிறகு அந்த பணம் எனக்கு எதற்கு என்று கேட்டதற்கு பதில் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.
தனக்கு இப்போது நிறைய நடிப்பதற்காக ஆஃபர் வருவதற்காக சொல்லும் நடிகர் மோகன் சர்மா, அதற்கு ஆகஸ்டில்தான் தேதி கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். தற்போதைய முதல்வராக இருக்கும் விஜய்யை தனக்கு 20 ஆண்டுகளாக நன்றாக தெரியும் என்றும், அவர் மிகவும் நல்ல மனிதர் என்றும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், அவரை சந்திக்க வேண்டும் என கடிதம் கொடுத்திருக்கிறேன் எனவும் இன்னும் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் கொடுக்கவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார்.