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அப்போ போயஸ் கார்டனில் வீடு..இப்போ முதியோர் இல்லம்! வறுமையில் பிரபல நடிகர்- உதவிய ரஜினி

Actor Mohan Sharma : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், மோகன் சர்மா. இவர், பல படங்களில் முக்கிய ஹீரோக்களுக்கு தந்தையாக நடித்திருக்கிறார். ஆனால் இப்போது முதியோர் இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 31, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:07 PM IST
அப்போ போயஸ் கார்டனில் வீடு..இப்போ முதியோர் இல்லம்! வறுமையில் பிரபல நடிகர்- உதவிய ரஜினி
Image Credit: Actor Mohan Sharma | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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