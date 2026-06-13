Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /ரஜினியின் பெயரை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது! பறந்த ஆர்டர்..

ரஜினியின் பெயரை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது! பறந்த ஆர்டர்..

Rajinikanth : நடிகர் ரஜினிகாந்தின் வீடியோவை, அனுமதியின்றி பயன்படுத்தக்கூடாது என ரசிகர் மன்றம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 13, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:18 PM IST
ரஜினியின் பெயரை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது! பறந்த ஆர்டர்..
Image Credit: Rajinikanth | x

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருச்சி அரசு வேலை.. ரூ. 63.,000 வரை சம்பளம்! உடனே அப்ளை பன்னுங்க
NHM Recruitment 202614 min ago
2
Tiruvannamalai33 min ago
3
Trichy District News1 hr ago
4
Rajinikanth News1 hr ago
5
8th Pay Commission1 hr ago