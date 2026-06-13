/ரஜினியின் பெயரை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது! பறந்த ஆர்டர்..

Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகையாக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். சூப்பர் ஸ்டார் என மக்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் இவர், பல அரசியல் புள்ளிகளின் நல்ல நண்பராகவும் இருக்கிறார். இவர், 2020ல் அரசியலுக்கு வருவதாக தெரிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், 2021ஆம் ஆண்டிலேயே தன் உடல் நிலையை காரணம் காட்டி, அரசியலுக்கு வர வாய்ப்பில்லை என கூறிவிட்டார்.
அகில இந்திய ரஜினிகாந்தின் ரசிகர் நற்பணி மன்றத்திலிருந்து தற்போது ஒரு அறிக்கை வெளியாகி இருக்கிறது. அதில், ”நமது அன்புத்தலைவர் திரு.ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பெயரையோ, அல்லது புகைப்படத்தையோ எந்த ஒரு கட்சிக்கோ, அமைப்பிற்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது என தலைவரின் உத்தரவுப்படி, ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கும் இதன் மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த், சில நாட்களுக்கு முன்பு மக்கள் மேடை என்கிற பெயரில் புதிதாக ஒரு மக்கள் இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார். அரசியல் பதவிகளில், தனக்கு விருப்பமில்லை என்றும், சமூக மேம்பாடு மற்றும் மாற்றத்தை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு இந்த இயக்கம் செயல்படும் என்றும் அவர் அறிவித்திருந்தார். மேலும், மாற்றத்தை விரும்பும் பொதுமக்களை ஒன்றிணைத்து, சமூகத்திற்கு நன்மை பயக்கும் பணிகளை செய்வது இந்த இயக்கத்தின் தாரக மந்திரமாக இருக்குமாம்.
ரஜினியின் தீவிர ரசிகர்கள் பலர், லதா ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தனர். இதன் காரணமாக அவர் அரசியல் பக்கம் திரும்பியதாக தகவல் வெளியான நிலையில், இதற்கு பதில் தெரிவிக்கும் வகையில், அவர் இந்த மேடை முழுக்க முழுக்க சமூக நலனுக்கானது என லதா ரஜினிகாந்த் தெளிவுப்படுத்தினார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அரசியலுக்கு வரப்போவதை தனது ரசிகர்கள் மத்தியில் உறுதி செய்தார். அன்றைய பெரும் அரசியல் சக்திகள், இவரது வருகையால் என்னென்ன மாற்றம் ஏற்படுமோ என யோசித்துக்கொண்டிருந்த சமயத்தில், சில ஆண்டுகளிலேயே தன்னுடைய உடல் நிலையை காரணம் காட்டி தன்னால் அரசியலில் தொடர முடியாது என்று கூறிவிட்டார். இதையடுத்து, அவர் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் சார்பாகவோ எதிராகவோ எதுவும் பேசியதில்லை.
நடிகரும், இயக்குநரும், நடன இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ், சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், தான் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய போது அதில் சேரலாம் என இருந்ததாகவும், ஆனால் தன்னுடைய தாயார் வேண்டாமென கூறியதாலும், ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சியை தொடங்காததாலும் அந்த அரசியல் பயணத்தை தொடர முடியாமல் போனதாக கூறிய அவர், தற்போது விஜய் அரசியல் கட்சியை தொடங்கும் போதும் தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்ததாகவும் தெரிவித்தார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலிருந்து அவர் ரிசைன் செய்த பிறகு, இந்த தொகுதி காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில், ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியான நிலையில், “இந்த தொகுதியில் நான் போட்டியிடலாமா, நான் அரசியலுக்கு வரலாமா?” என்று மக்களை கேட்டு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். ராகவா லாரன்ஸ், தன்னுடைய அரசியல் பயனத்தை பற்றி பேசியதால், ரஜினிகாந்த் இப்படியொரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கலாமோ என ரசிகர்கள் பலரும் பேசி வருகின்றனர்.