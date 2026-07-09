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சினிமாவிற்கு குட்-பை சொல்லும் ரஜினி? கடைசி படத்துக்கு இப்போவே ப்ளான்! முழு விவரம்..

நடிகர் ரஜினிகாந்த், தன்னுடைய சினிமா பயணத்திற்கு முழுக்கு போட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:37 PM IST
சினிமாவிற்கு குட்-பை சொல்லும் ரஜினி? கடைசி படத்துக்கு இப்போவே ப்ளான்! முழு விவரம்..
Image Credit: Rajinikanth To Retire from Cinema | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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