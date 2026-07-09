/சினிமாவிற்கு குட்-பை சொல்லும் ரஜினி? கடைசி படத்துக்கு இப்போவே ப்ளான்! முழு விவரம்..

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர், நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர், தற்போது தன்னுடைய சினிமா பயணத்திற்கு முழுக்கு போட முடிவு செய்திருப்பதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
நடிகர் ரஜினிகாந்த், கடைசியாக கடந்த ஆண்டு ‘கூலி’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்துள்ளார். நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருக்கும் இந்த படம், வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வெளியாக இருப்பதாக சமீபத்தில்தான் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மரண வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் போதே, ரஜினியின் அடுத்த படத்தின் அறிவிப்பும் வெளியானது.
ரஜினி, ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்திற்கு பிறகு “தர்மன்” எனும் படத்தில் நடிக்கிறார். இது, அவருடைய 173வது திரைப்படமாகும். இந்த படத்தை, அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். இந்த படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது, ஆனால் அறிவிப்பு வெளியான ஓரிரு தினங்களிலேயே தான் இப்படத்திலிருந்து விலகுவதாக அவர் அறிவித்து விட்டார். தொடர்ந்து, டான் பட இயக்குநரான சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. கடைசியில் அவரையும் தூக்கி விட்டு அஸ்வத் மாரிமுத்துவை படம் இயக்குவதற்காக அழைத்து வந்துள்ளனர்.
ரஜினிகாந்த், 175வது படத்தில் நடித்து விட்டு, அதோடு சினிமாவிற்கு எண்ட் கார்ட் போட்டுவிட்டு, ஓய்வெடுக்கும் நோக்கில் இருப்பதாக சில தகவல்கள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன. 75 வயதை கடந்திருக்கும் ரஜினிகாந்த் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் அரசியலில் இறங்குவதாக அறிவித்தார். ஆனால் கடைசியில் உடல் நலனை காரணமாக காண்பித்து, தன்னால் அரசியலுக்கு வர இயலாது என்று கூறினார். தற்சமயத்தில் வெளியாகும் தகவல்களின் படி, ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய திரைப்பயணத்திற்கு முழுக்கு போட முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கமல்-ரஜினிகாந்த், இருவருமே தர்மன் படத்தில் ஒரு நடிகராவும் தயாரிப்பாளராகவும் ஒன்று சேர்ந்தாலும், இருவரும் இதில் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸை ஷேர் செய்யவில்லை. ஆனால், வின்டேஜில் இவர்கள் இருவரும் எப்படி ஒரே படத்தின் இரு முக்கிய முனைகளாக இருந்தார்களோ அதே போல இன்னொரு படத்திலும் இவர்கள் நடிக்க வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கையாக இருந்து வந்தது.
இதை ஏற்ற அவர்கள், தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் KH X RK என்கிற திரைப்படத்தில் நடிக்க இருக்கின்றனர். இந்த படத்தின் ப்ரமோவும் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் வெளியானது. இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததை அடுத்து, தர்மன் படத்தை முடித்து விட்டு, இந்த படத்தின் வேலைகளை கையிலெடுக்க ரஜினியும் கமலும் பேசி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
தான் நடிக்கப்போகும் 175வது படத்திற்கு பிறகு, ரஜினி சினிமாவில் இருந்து விலகப்போவதாக பரவும் தகவலை உண்மையென்று கூறும் சான்றுகள் எதுவும் தற்போது வெளியாகவில்லை. இதையடுத்து, தன்னுடைய ஓய்வு நேரத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சுயசரிதை எழுத திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும், இவருடைய 175வது படம் யாருடையதாக இருக்கும், எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை தாண்டி, கண்டிப்பாக அது ஒரு ப்ளாக் பஸ்டர் படமாக இருக்கும் என்பதை மட்டும் ரசிகர்கள் அடித்து சொல்கின்றனர்.