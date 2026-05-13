/என்னை ஒருத்தர் கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை - ரஜினி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

”அங்கு என்னை ஒருத்தர் கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை”: ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆசிரமத்தில் தனது ஈகோவை சுக்குநூறாக்கிய சம்பவம் குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேச்சு!
சூப்பர்ஸ்டாரான நடிகர் ரஜினிகாந்த், எங்கு சென்றாலும் அவரை சுற்றி ரசிகர்களின் கூட்டம் அலைமோதுவது வழக்கம். அவரை ஒரு முறை நேரில் பார்த்துவிட மாட்டோமா, அவருடன் ஒரு புகைப்படம் எடுத்து கொள்ள மாட்டோமா என ஏங்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் நாடு முழுவதும் உள்ளனர். ஆனால், தனது திரை வாழ்க்கையில் இத்தனை பெரிய உச்சத்தில் இருந்தபோதிலும், தன்னை ஒரு நபர் கூட திரும்பி பார்க்காத ஒரு சம்பவம் தனது ஈகோவை சுக்குநூறாக உடைத்தெறிந்தது என்று மிகவும் நெகிழ்ச்சியான ஒரு நிகழ்வை ரஜினிகாந்த் பகிர்ந்துள்ளார். பெங்களூருவில் உள்ள ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் குருஜியின் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அமைப்பின் 45வது ஆண்டு விழா மற்றும் குருஜியின் 70வது பிறந்தநாள் விழா சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இந்த சிறப்பான விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஆன்மீகத்தின் உண்மையான வலிமையையும், அது தனக்கு கற்றுக்கொடுத்த பாடத்தையும் ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
குருஜி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்களை சந்திப்பதற்காக, பல வருடங்களுக்கு முன்பு பெங்களூருவில் உள்ள ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சர்வதேச ஆசிரமத்திற்கு சென்றிருந்த அனுபவத்தை ரஜினிகாந்த் மேடையில் நினைவுகூர்ந்தார். "நான் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்ததும், அங்குள்ள இயற்கை எழிலை கண்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். எங்கு பார்த்தாலும் பசுமை, அழகான ஏரி, மனதை அமைதியாக்கும் பசுக்கள் மற்றும் குதிரைகள், அதுமட்டுமில்லாமல் அங்கிருந்த மனிதர்கள் அனைவரும் முகத்தில் புன்னகையோடு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை கண்டேன். அங்குள்ள ஒரு குதிரையின் பெயர் கூட ரஜினி தான். நான் அந்த ஆசிரமத்தில் வெறும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே தங்குவதற்காக திட்டமிட்டு சென்றேன். ஆனால் அங்கிருந்த ஆன்மீக சூழல் என்னை மிகவும் ஈர்த்ததால், இரண்டு நாட்கள் என்ற எனது பயணம் 15 நாட்களாக நீடித்தது," என்று தெரிவித்தார்.
ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்த அந்த நாட்களில் குருஜியோடு நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான உரையாடலையும், அது தனது மனநிலையை எப்படி மாற்றியது என்பதையும் ரஜினி விளக்கினார். "ஒரு நாள் குருஜி என்னிடம் வந்து, ஆசிரமத்தை சுற்றி பார்க்க என்னுடன் வருகிறீர்களா என்று கேட்டார். எனக்கு அதில் விருப்பம் இருந்தாலும், நான் அவருடன் வெளியே வந்தால், அங்குள்ள மக்கள் என்னை அடையாளம் கண்டு, ஆட்டோகிராப் மற்றும் புகைப்படங்கள் எடுக்க என்னை சூழ்ந்துகொள்வார்கள்; அதனால் குருஜிக்கு வீண் தொந்தரவு ஏற்படும் என்று நான் நினைத்தேன்," என்று ரஜினிகாந்த் கூறினார். இதனை அவர் குருஜியிடம் தயக்கத்தோடு சொல்ல, "அதெல்லாம் எந்த தொந்தரவும் வராது, என்னுடன் வாருங்கள்" என்று குருஜி அவரை அழைத்து சென்றுள்ளார்.
"நான் வெளியே சென்றதும், அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்தனர். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த பலரையும் நான் அங்குப் பார்த்தேன். என்னை பார்த்ததும் அவர்கள் என் பெயரை சத்தமாக சொல்லி புகைப்படம் எடுக்க வருவார்கள் என்று நான் இயற்கையாகவே நினைத்தேன். நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன்... ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருந்த அந்த இடத்தில், ஒரு நபர் கூட என்னை திரும்பிப் பார்க்கவில்லை," என்று ரஜினி கூறியதும் அரங்கத்தில் இருந்த அனைவரும் பலமாக சிரித்தனர்.
"புகைப்படம் மற்றும் ஆட்டோகிரா கேட்பதெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்கட்டும், என்னிடம் பேசுவதற்கு ஒருவரும் வரவில்லை. நானே கை அசைத்து பார்த்தேன்; அப்படியும் என்னை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. எனது திரைப்பயணத்தில் நான் எத்தனையோ மாபெரும் அரசியல் தலைவர்களையும், பெரிய தொழிலதிபர்களையும் சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால், ஆசிரமத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம் தான் என்னுடைய ஈகோவை சுக்குநூறாக உடைத்தெறிந்தது," என்று ரஜினிகாந்த் ஒப்புக்கொண்டார்.
VIDEO | Recalling his earlier visit to the Art of Living, actor Rajinikanth (@rajinikanth) brought the house down with his humorous take, said, 'nobody even looked at me'.#Rajinikanth pic.twitter.com/JPZGgxtLMv— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
ரஜினிகாந்த் பேசி முடித்ததும் குறுக்கிட்ட குருஜி, "உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது என்று நான் முன்பே சொன்னேன் அல்லவா?" என்று சிரித்துக்கொண்டே கூற, அதற்கு ரஜினிகாந்த் தனது தலையை சுட்டிக்காட்டி, "இங்கு எனக்கு பெரிய டிஸ்டர்ப் ஆகிவிட்டது," என்று நகைச்சுவையாகப் பதிலளித்தார். தன்னுடைய புகழோ அல்லது நட்சத்திர அந்தஸ்தோ ஆன்மீகத்திற்கு முன்பு ஒன்றுமே இல்லை என்பதை அந்த நிகழ்வு தனக்கு உணர்த்தியதாக கூறிய ரஜினி, "ஆன்மீகத்தின் சக்திக்கு முன்னால் வேறெதுவும் ஈடாகாது என்பதை அந்த ஆசிரமத்தில் நான் கண்கூடாக பார்த்தேன்," என்று நெகிழ்ச்சியோடு தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.