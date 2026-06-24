/“வாய திறந்தாலே பிரச்சனை வருது” தலைவர் 173 விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேச்சு!

Rajinikanth : ”வாய திறந்தாலே பிரச்சனை வருது..” என்பதுதான், மேடை ஏறிய பின்பு இன்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தலைவர் 173 படத்தின் விழாவில் கூறிய முதல் வாக்கியமாக இருந்தது. எப்போதும் துடிப்புடனும், முகத்தில் மகிழ்ச்சியுடனும் காணப்படும் ரஜினிகாந்த் இன்று எதையோ யோசித்துக்கொண்டும், கோபமாக இருப்பது போன்றும் காணப்பட்டார். அவர், தலைவர் 173 விழாவில் என்ன பேசினார்? அதற்கு ரசிகர்கள் கொடுக்கும் ரியாக்ஷன்கள் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் முதல்முறையாக நடிக்கிறார். இந்த படம், ரஜினியின் 173வது திரைப்படமாகும். இந்த படத்திற்கு, ‘தர்மன் : தி டெட்லி டாக்டர்’ என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குவதோடு, அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் பூஜை இன்று நடந்ததையொட்டி, படப்பிடிப்பு நாளை துவங்க இருக்கிறது. இவ்விழாவை சிறப்பிக்கும் வண்ணம், அஸ்வத் மாரிமுத்து, கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகிய மூவரும் பேசினர். அப்போது, ரஜினிகாந்த் பேசிய விஷயங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் சற்று சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “நான் பேசினாலே பிரச்சனைதான் வருது. ஒன்னு எனக்கு பிரச்சனை..இல்ல, நான் யாரைப்பற்றி பேசுகிறேனோ அவர்களுக்கு பிரச்சனை. ஏதாவது பற்றி பேசவில்லை என்றால், ’வாயில கொழுக்கட்ட வைச்சிருக்காரா’ என பேசுராங்க, சரி அதப்பத்தி பேசினா, ’இப்போ வந்து பேசு’ன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு நாம எது பண்ணாலும் பிடிக்காது, பிடிச்சவங்களுக்கு நாம எது செஞ்சாலும் எது பண்ணாலும் பிடிக்கும் என நினைப்பது முட்டாள்தனம்” என்று கூறின
தலைவர் 173 திரைப்படத்தை முதலில் சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது, பின்னர் சிபி சக்கரவர்த்தி என அறிவிக்கப்பட்டது, அதன் பின்னர் கடைசியாக அஸ்வத் மாரிமுத்து ஒப்பந்தம் ஆனார். இத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் முன்னும் ஒரு இயக்குநர் தலைவர் 173 படத்தை இயக்குவதாக இருந்ததாம். அவர் கே.எஸ்.ரவிகுமார். இது குறித்து பேசிய ரஜினிகாந்த், “இந்த படத்தை முதலில் கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்க இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்கள் அவர் இயக்கவில்லை. பின்னர் சுந்தர்.சி வந்தார். அவருக்கும் வேறு பட கமிட்மெண்ட் காரணமாக விலகினார். அடுத்து சிபி சக்கரவர்த்தி வந்தார். அவர் கூறிய கதை சூப்பராக இருந்தது. அவசிபி சக்கரவர்த்தி விலகியதற்கு காரணம், சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட், நியூக்லியர் சைண்டிஸ்ட் பத்தின கதை, ரஷ்யா போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு போகணும். சரி, பின்னர் முடிவெடுத்துக்கலாம் என விட்டுட்டேன். படத்தை இயக்கவும் நிறைய காலம் தேவைப்படும். இதனால் விட்டாச்சு. அப்பறம்தான், அஸ்வத் மாரிமுத்து வந்தார்” என்று கூறினார். தொடர்ந்து, ”கமல் படத்தின் கதையை செலக்ட் செய்யும் வேலையை என்னிடம் விட்டுவிட்டார், அதனால ரொம்ப ப்ரஷர் ஆயிடிச்சு. பின்னர் இருவரும் ஒன்றாக கதைக்கேட்டு, அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் கதையை ஓகே செய்தனர். டிராகன் படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது” என்று கூறினார்.
கமல்ஹாசன் செய்த உதவிகளை பற்றி பேசிய அவர், “இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது படத்தை ஜெய்கணேஷ் செய்வதாக இருந்தது. நான் அப்போது தமிழில் பெரிதாக நடிக்கவில்லை. ஜெய்கணேஷின் டேட் கிடைக்கவில்லை. என்னை ரெக்கமெண்ட் செய்து நடிக்க வைத்தது கமல்தான். கமல் செய்த உதவிகளுக்கு எல்லையே இல்லை. இந்த படம் கண்டிப்பாக நல்லா வரணும். அஸ்வத் சொன்னது போல இது ஒரு நல்ல எண்டர்டெயின்மெண்ட் த்ரில்லர்” என்று கூறியிருந்தார்.