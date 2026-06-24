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“வாய திறந்தாலே பிரச்சனை வருது” தலைவர் 173 விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேச்சு!

Rajinikanth : தலைவர் 173 திரைப்படத்தின் பூஜை மற்றும் டைட்டில் விழா இன்று நடைப்பெற்றது. இதில் ரஜினிகாந்த் பேசிய சில விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:12 AM IST
“வாய திறந்தாலே பிரச்சனை வருது” தலைவர் 173 விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேச்சு!
Image Credit: Rajinikanth | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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