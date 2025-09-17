ரஜினி-கமல் சேர்ந்து நடிக்கும் படம்! இயக்குநர் யார்? ரஜினிகாந்த் சொன்ன பதில்..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினி-கமல் சேர்ந்து நடிக்கும் படம்! இயக்குநர் யார்? ரஜினிகாந்த் சொன்ன பதில்..

Rajinikanth Kamal Film Director : தமிழ் திரையுலகில் மூத்த நடிகர்களாகவும், லெஜண்டரி நடிகர்களாகவும் இருக்கின்றனர் கமலும் ரஜினியும். இப்போது இருவரும் ஒன்றாக ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 17, 2025, 11:37 AM IST
  • ரஜினிகாந்த்-கமல்ஹாசன் நடிக்கும் படம்!
  • இயக்குநர் யார்?
  • ரஜினி சொன்ன பதில்..என்ன தெரியுமா?

Rajinikanth Kamal Film Director : எத்தனை நடிகர்கள் வந்தாலும், எத்தனை ஸ்டார்கள் பின்தொடர்ந்தாலும், பிடிக்க முடியாத இடத்தில் இருக்கின்றனர். தங்களின் திரையுலக வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தில் இருவரும் பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்தனர். இப்பாேது, பல வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் ஒரு படத்தில் ஒன்றாக நடிக்க இருக்கின்றனர்.

கமல்-ரஜினிகாந்த் சேர்ந்து நடிக்கும் படம்!

கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும், முதன்முதலில் ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ படத்தில் ஒன்றாக நடித்தனர். பிறகு இவர்கள் கூட்டணியில் 16 வயதினிலே, அவள் அப்படித்தான், அவர்கள், இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது என்று பல படங்களில் சேர்ந்து நடித்தனர். சில இந்தி படங்களிலும் நடித்திருந்தனர். ரஜினி ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படத்தில் கமல் கெளரவ தோற்றத்திலும், கமல் ஹீரோவாக நடித்த படங்களில் ரஜினி கேமியோ கதாப்பாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். 

தற்போது, கிட்டத்தட்ட 46 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக தற்போது கமலும் ரஜினியும் மீண்டும் ஒரு படத்தில் இணைந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இது குறித்து, சமீபத்தில் நடந்த SIIMA விருது விழாவில் கமல்ஹாசன் இதனை உறுதிப்படுத்தினார். 

இயக்குநர் யார்?

கமலும் ரஜினியும் சேர்ந்து நடிக்கும் படத்தை இயக்குவது யார் என்பது குறித்த கேள்வி எழுந்தது. காரணம், முதலில் இவர்கள் ஒன்றாக நடிப்பதை கூறியது இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்தான். இவர், கமலை வைத்து ‘விக்ரம்’ படத்தையும், ரஜினிகாந்தை வைத்து ‘கூலி’ திரைப்படத்தையும் இயக்கினார். இப்போது கமலும் ரஜினியும் பெரிய இடத்தில் இருப்பதால் இவர்களுக்கேற்ற பிரம்மாண்டமான கதையையும் படத்தையும் இவர் எடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் பலர் விரும்பினர். ஆனால், கூலி படம் வெளியான பின்பு ரசிகர்களின் இந்த கருத்து அப்படியே தடம் புரண்டது. 

அதுவரை, “லோகேஷ்தான் கரெக்டு” என்று கூறிக்கொண்டு இருந்தவர்கள், “ஐயோ லோகேஷா..வேண்டாம்பா” என்று அலற ஆரம்பித்தனர். இதையடுத்து, படத்தை எடுக்கப்போவது இவர் இல்லை என்ற தகவலும் வெளியானது.

ரஜினி சொன்ன விஷயம்..

நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக கமலுடன் படத்தில் நடிக்கப்போவது குறித்த உணர்ச்சி என்ன என்று அவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த ரஜினி, அடுத்ததாக ராஜ்கமல் நிறுவனம் மற்றும் ரெட் ஜெயிண்ட் தயாரிக்கும் படத்தில் நடிக்கப்போவதாக கூறினார். மேலும், கமலுடன் சேர்ந்து நடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருப்பதாகவும், அது எப்போது நடக்கும் என்பது தெரியவில்லை என்றும் கூறினார்.

தொடர்ந்து, இன்னும் இயக்குநர் யார் என்பது முடிவெடுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார். கதை, கேரக்டர்களும் இன்னும் முடிவாகவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இதனால், லோகேஷ் கனகராஜ் இப்படத்திற்கு இயக்குநர் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

ரஜினி இப்போது என்ன செய்கிறார்?

கூலி படத்திற்கு பிறகு, ரஜினிகாந்த் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் அவர் அதே முத்துவேல் பாண்டியன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இதில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடிக்கின்றனர். ரஜினிகாந்த், அடுத்து யாருடைய படத்தில் நடிக்கிறார் என்பது குறித்து இன்னும் சொல்லவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 46 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரஜினி-கமல் கூட்டணி! இருவரும் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்த படம் எது?

மேலும் படிக்க | ரஜினி - கமல் கூட்டணியில் உருவான படங்கள்...எந்த படம் ஃப்ளாப், ஹிட் என்று தெரிஞ்சுகோங்க!

