ராம் சரண்-உபாசனா சொத்து மதிப்பு..இரட்டை குழந்தைகளுக்கு இத்தனை கோடி சொத்துகளா?

Ram Charan Upasana Total Net Worth : தென்னிந்திய சினிமாவில் மிகவும் பெரிய குடும்பமாக இருக்கிறது சிரஞ்சீவி குடும்பம். தற்போது இவர்களின் வீட்டில் புதிதாக இரண்டு வாரிசுகள் இணைந்துள்ளனர்.
ராம்சரண்-உபாசனா தம்பதி:
‘மாவீரன்’ படம் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் ராம் சரண். இவர், தனது சிறுவயது தோழியான உபாசனாவை 2012ஆம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ராம்சரண் ஒரு பக்கம் பெரிய - வசதியான சினிமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்றால், இன்னொரு பக்கம் உபாசனாவும் அப்போலோ நிறுவன தலைவரின் வாரிசு ஆவார்.
ராம் சரண்-உபாசனா, தங்களுக்கு திருமணமாகி 10 ஆண்டுகள் கழித்து பெண் குழந்தையை பெற்றெடுத்தனர். இதற்கு, தாங்கள் கருமுட்டை சேமிப்பில் (Egg Freezing) ஈடுபட்டதாக தெரிவித்திருந்தனர். இதையடுத்து, இவர்கள் இருவருக்கும் சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ஒரு ஆண் குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன.
இரட்டை குழந்தைகள்..
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜூபிலி ஹில்ஸில் இருக்கும் அப்போலோ மருத்துவமனையில்தான், உபாசனா இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்திருக்கிறார். இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்த சிரஞ்சீவி, தாயும் சேய்களும் நலமாக இருப்பதாக கூறினார்.
உபாசனாவின் தந்தை பெயர், அனில் காமினேனி. இவார், KEI குழுமத்தின் நிறுவனராக இருக்கிறார். அதே போல தாயார் பெயர் ஷோபனாவும் அப்போலோ மருத்துவமனைகளின் நிர்வாக துணை தலைவராக இருக்கிறார். இவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட உபாசனாவிற்கும் தொழில் ரீதியான ஈடுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இவரும், அப்போலோ மருத்துவமனையின் நிர்வாக குழுவில் முக்கியமான உறுப்பினராக இருக்கிறார். இவரது தாத்தாவின் சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.77,000 கோடி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இவரது தனி சொத்து மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.1,130 கோடி என மதிப்பிடப்படுகிறது.
ராம் சரணை விட, உபாசனாவின் சொத்து அதிகம் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், இது உண்மையில்லையாம். ராம் சரணின் சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.1,370 கோடி என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. குடும்பமாக உபாசனாவின் சொத்து அதிகமாக இருந்தாலும், ராம் சரண்தான் உபாசனாவை விட அதிக சொத்து அதிகம் வைத்தவராக இருக்கிறார். இவர்கள் இருவரின் சொத்து மதிப்பையும் இணைத்தால், அது சுமார் ரூ.2,500 கோடிக்கும் மேல் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவரும் பணக்கார செலிப்ரிட்டி ஜோடிகளாக இருக்கின்றனர்.
பணக்கார நட்சத்திரத்தின் குழந்தை..
சமூக ஊடகங்களில், சிரஞ்சீவியின் பேரனும் ராம் சரணின் மகனுமான இரட்டை குழந்தைகளுள் ஒன்றை பற்றி அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். அதாவது, இந்தியாவின் பணக்கார நட்சத்திர குழந்தை என அதனை அனைவரும் குறிப்பிட்டு பேசி வருகின்றனர். ராம் சரண்- உபாசனாவின் மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.2500 கோடியாக உள்ளது. இந்த சமயத்தில் உபாசனாவும் காமினேனி குடும்பத்தின் ஒரே வாரிசாக இருக்கிறார்.
இந்த கணக்கீட்டை வைத்து பார்க்கும் போது, அப்போலோவின் 77ஆயிரம் கோடியில் உபாசனாவிற்கு 20 ஆயிரம் கோடியாவது சொத்தாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இப்போது, இவர்களுக்கு பிறந்திருக்கும் வாரிசுகளுக்கும் இவர்களின் சொத்து பன்மடங்காக செல்லும் என்பது நெட்டிசன்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
