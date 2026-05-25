/பும்ராவிடம் மன்னிப்பு கேட்ட ராம் சரண்! பப்ளிக்ல ஒரே அசிங்கமா போச்சே…

Ram Charan Bumrah Issue : இந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக விளங்குபவர், ராம் சரண். இவர், சமீபத்தில் கிரிக்கெட் வீரர் பும்ராவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Ram Charan Bumrah Issue : ராம் சரண், தற்போது புஜ்ஜி பாபு சனா இயக்கத்தில் ‘பெத்தி’ என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் ஜான்வி கபூர், ஜெகபதி பாபு, சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
பெத்தி திரைப்படம், வரும் ஜூன் மாதம் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்திருக்கிறார். இதன் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில், ராம் சரண், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இவ்விழாவில், நடிகர் ராம் சரண் சொன்ன சில விஷயங்கள் வைரலானது.
விழாவில் கலந்து கொண்ட ராம் சரணிடம், தோனி, ரோகித் ஷர்மா, விராட் கோலி உள்ளிட்ட கிரிக்கெட் வீரர்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அனைத்துக்கும், ராம் சரண் பதிலளித்தார். அதோடு, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா குறித்தும் ராம் சரண் பேசினார். அப்போது, “ஜஸ்பிரித் பும்ரா குறித்து சொல்லியே ஆக வேண்டும். அவர் ஒரு பிரமாதமான கால்பந்து வீரர்” என்று தெரிவித்தார்.
ராம் சரண், பும்ராவை கால்பந்து வீரர் என்று கூறியதையடுத்து இணையத்தில் இந்த வீடியோ வைரலானது. பலரும், “என்ன இவர் எதையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுகிறார்” என்றனர். இன்னும் சிலர், “கிரிக்கெட்டா, கால்பந்தா..பாவம் அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு” என்று கூறி வந்தனர். இந்த வீடியோக்கள் ரீ-ஷேர் செய்யப்பட்டு பிரபலமானது. படத்தின் வெளியீட்டு ப்ரமோஷனில் பிசியாக இருக்கும் ராம் சரணுக்கு, தான் ட்ரோல் மெட்டீரியலுக்கு ஆளாகி விட்டோம் என்பது அவருக்கே தெரியாது.
ராம் சரண், தனது எக்ஸ் தளத்தில் பும்ராவை ‘கால்பந்து வீரர்’ என்று குறிப்பிட்டதற்கு மன்னிப்பு தெரிவித்திருக்கிறார். அதில், உண்மையாகவே தான் சில சமயங்களில், பெயர்களை மறக்கும் மறதியுள்ளவன் என்றும், இந்த குழப்பத்துக்காக பும்ராவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார். மேலும், பெரும் உற்சாகத்துக்கும் கூட்டத்துக்கும் மத்தியில் நிகழ்ந்த ஒரு இயல்பான மனித தவறுதான் என்று கூறிய அவர், உங்களை உண்மையிலேயே மதிக்கிறேன் என்றும், உங்களுடைய ஆட்டத்தின் தீவிர ரசிகன் தான் என்றும் பும்ராவை டேக் செய்து தெரிவித்தார். மேலும், ஒவ்வொரு பேட்ஸ்மேனையும் தொடர்ந்து தடுமாறச்செய்து ஒவொரு இந்தியரையும் நீங்கள் பெருமை கொள்ளச்செய்கிறீர்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Uff… I’m genuinely so forgetful with names sometimes.— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 23, 2026
Apologies to @Jaspritbumrah93 Ji for the mix-up - it was a genuine human error in the middle of all the excitement and the crowd
I truly respect you and I am a huge fan of your game. You make every Indian feel proud when…
பும்ரா, தன்னை ராம் சரண் கால்பந்து வீரர் என்று கூறியதற்கு எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை. இருப்பினும், அவர் ஏதாவது பதிவிடுவாரா என்பதை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
பெத்தி படத்தின் கதைக்களம் என்ன தெரியுமா? இந்த திரைப்படம் 1980களில் கிராமப்புற பின்னணியை கொண்ட படமாக இருக்கிறது. ஒரு சாதாரண கிராமத்தை சேர்ந்த இளைஞன், உள்ளூர் விளையாட்டுகள் மூலம் தேசிய அளவிலான போட்டிகளுக்கு எப்படி உயர்கிறான் என்பதே கதை. இப்படத்தில் முரட்டத்தனமான கிராமத்து இளைஞனாக ராம் சரண் நடித்துள்ளார். இவரை தற்போது ரசிகர்கள், ‘இந்தியாவின் ஹல்க்’ என்று கூறி வருகின்றனர். இப்படம் பெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாகி இருக்கிறது. இதில் ஸ்ருதிஹாசன் ஒரு பாடலை பாடி நடனம் ஆடியிருக்கிறார்.
ராம் சரண், இயக்குநர் புஜ்ஜி பாபு சனா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘பெத்தி’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் ஜான்வி கபூர், ஜெகபதி பாபு, சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர்
நடித்துள்ளனர்.
இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.
இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை “பிரமாதமான கால்பந்து வீரர்” என்று தவறாக குறிப்பிட்டதால் அவர் ட்ரோல் செய்யப்பட்டார்.
ஆம். தனது எக்ஸ் தள பதிவில், இது இயல்பான மனித தவறு என கூறி பும்ராவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.