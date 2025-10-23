English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 2வது குழந்தைக்கு தயாரான ராம் சரண்-உபாசனா தம்பதி! வைரலாகும் வீடியோ..

2வது குழந்தைக்கு தயாரான ராம் சரண்-உபாசனா தம்பதி! வைரலாகும் வீடியோ..

Ram Charan Upasana Parents Second Time : பிரபல நடிகர் ராம் சரணும், அவரது மனைவி உபாசனாவும் இரண்டாவது குழந்தைக்கு தயாராகி இருக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 23, 2025, 04:38 PM IST
  • ராம் சரண்-உபாசனா தம்பதி
  • 2வது முறை பெற்றோர்கள் ஆகின்றனர்..
  • வைரலாகும் வீடியோ..

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 23 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 23 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
camera icon10
Mercury transit
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
இராணுவ மரியாதை பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
camera icon7
Indian Sports Persons
இராணுவ மரியாதை பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 05 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
2வது குழந்தைக்கு தயாரான ராம் சரண்-உபாசனா தம்பதி! வைரலாகும் வீடியோ..

Ram Charan Upasana Parents Second Time : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ராம் சரண். இவர், 2012ஆம் ஆண்டு உபாசனா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு, சமீபத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

11 வருடங்களுக்கு பின் குழந்தை!

தென்னிந்திய நடிகர் ராம் சரண், ‘மகதீரா’ திரைப்படம் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானார். இந்த படத்திற்கு பிறகு, தொடர்ந்து மாஸ் ஹீரோவாக வலம் வரும் இவர், 2012அம் ஆண்டு, தனது சிறுவயது தோழியும் காதலியுமான உபாசனாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். நடிகரும் ராம் சரணின் தந்தையுமான சிரஞ்சீவியின் தலைமையில் இவர்களின் திருமணம் ஜாம்-ஜாமென்று நடந்ததது. அதே சமயத்தில், திருமணம் முடிந்து இவர்கள் சில ஆண்டுகள் கழித்தும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தது குறித்து ஊரே பேசி வந்தது.

இந்த நிலையில், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இது, ‘குழந்தை இல்லை’ என்று இந்த தம்பதியை குத்திக்காட்டி பேசியவர்களை இந்த விஷயம் வாயடைக்க வைத்தது. திருமணம் ஆன புதிதிலேயே, கருமுட்டையை உறைய வைக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு, தங்களுக்கு வேண்டிய நேரத்தில் இவர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொண்டனர்.

இரண்டாவது குழந்தைக்கு தயார்!

சமீபத்தில் சிரஞ்சீவி-ராம் சரண் வீட்டில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், இதைத்தாண்டி, இன்னொரு கொண்டாட்டமும் இவர்கள் வீட்டில் நடந்திருக்கிறது.

ராம் சரணும், உபாசனாவும் இது குறித்து தங்களது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டிருக்கின்றனர். “இந்த தீபாவளியை, இரட்டிப்பான மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடினோம். இரட்டிப்பான அன்பு மற்றும் இரட்டிப்பான ஆசிர்வாதங்கள்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். இந்த விழாவில் நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் அவர்களின் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனர். புதிதாக தாய்-தந்தையான வருண் தேஜ், லாவண்யா த்ரிப்பாத்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பவன் கல்யாண், அவரது மனைவி, நாகார்ஜுனா, அமலா உள்ளிட்ட நடிகர்களும் உறவினர்களும் அவர்களின் வீட்டி விசேஷத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

சிரஞ்சீவி சொன்ன கருத்து!

நடிகர் சிரஞ்சீவி, சில நாட்களுக்கு முன்பு மேடையில் பேசிய ஒரு விஷயம், பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. தங்கள் வீட்டில் ஆண் வாரிசே இல்லை என்றும், பெண்க குழந்தைகள் நிறைந்த வீட்டில் வாழும் போது, தனக்கு லேடீஸ் ஹாஸ்டலில் வாழ்வது போல ஃபீலிங் வருவதாகவும் தெரிவித்தார். ராம் சரணிடமாவது, “எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றுக்கொடு” என்று கேட்டதாகவும், ஆனால் அவருக்கு பெண் குழந்தையே பிறந்ததாகவும் பேசினார். இதை தற்போது நினைவுப்படுத்தி பேசும் ரசிகர்கள், “ஒரு வேளை இது ஆண் வாரிசுக்கான ஏற்பாடாக இருக்குமோ..” என்று பேசி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | 5 நிமிடம் ஆடும் பூஜா ஹெக்டேவுக்கு..‘இத்தனை’ கோடி சம்பளமா? எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ராஷ்மிகாவா இது? மேக்கப் இல்லாமல் நிகழ்ச்சியில் தோன்றிய நடிகை! வீடியோ வைரல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ram CharanUpasana KonidelaparentsChiranjeeviViral Video

Trending News