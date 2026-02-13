ராம் சரண்-உபாசனா இரட்டை குழந்தைளின் பெயர்..இதற்கு இப்படியொரு அர்த்தமா?

Ram Charan Upasana Twins Name Meaning : தென்னிந்திய திரையுலகில், பிரபலமாக இருக்கும் ஜாேடி, ராம் சரண் மற்றும் உபாாசனா. இவர்களுக்கு சமீபத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன. இதையடுத்து, இந்த குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டும் விழா நடைப்பெற்றிருக்கிறது.
ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதி:
தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், ராம் சரண். தென்னிந்தியாவில், முக்கிய நடிகராக இருக்கும் அவருக்கும் உபாசனாவிற்கும் 2012 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து சில ஆண்டுகள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் இன்று முடிவெடுத்த இவர்களுக்கு, 2023 ஆம் ஆண்டு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. தற்போது இருவரும் மீண்டும் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் ஆகி இருக்கின்றனர்.
குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டு விழா!
ராம்சரண் உபாசனா தம்பதியின் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டு விழா சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இது சிரஞ்சீவி, உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரும் பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டனர். குழந்தைகளுக்கு சிவ ராம் கொனிடேலா மற்றும் அன்வீரா தேவி கொனிடேலா என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பெயருக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவ ராம் கொனிடேலா:
சிவ ராம் கொனிடேலா என்ற பெயருக்கான அர்த்தத்தை சிரஞ்சீவி வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். சிவ என்பது, ‘சிவ சங்கர வர பிரசாத்’ என்பதால் இன்ஸ்பையர் செய்யப்பட்டு வைக்கபட்டுள்ளது. இதற்கு அர்த்தம், மன தைரியம், ஆழமான மனது உள்ளிட்டவற்றை காண்பிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ராம் என்பது, ‘ராம் சரண்’ என்பதை வைத்து இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைந்துள்ளது. இது, தைரியம் மற்றும் நீதியை வெளிகாட்டுவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கொனிடேலா என்பது குடும்ப பெயராகும். இந்த இரு பெயர்களும் சேர்ந்து, மன சக்தி மற்றும் பொறுப்பான செயல்களுக்கு இடையேயான இணக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
அன்வீரா தேவி கொனிடேலா:
அன்வீரா தேவி தெய்வீக பெண்மையின் அரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த வெளிப்பாட்டை குறிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கனக துர்கா தேவியின் ஆசீர்வாதங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ‘அன்வீரா’ என்கிற பெயர், அச்சமின்மை, மீண்டு எழும் தன்மை மற்றும் தெய்வீக பாதுகாப்பைக் குறிக்கிறது. கருணை, தைரியம் மற்றும் அசைக்க முடியாத வலிமையை பிரதிபலிக்கும் பெயர்.
‘ஆண் வாரிசு’ சர்ச்சை!
சிரஞ்சீவி, சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு மேடையில் பேசுகையில் தன் வீட்டில் தன்னை சுற்றி பெண் பிள்ளைகள் இருப்பதாகவும், வீட்டில் இருக்கும் போது மகளிர் ஹாஸ்டல் வார்டன் போல உணர்வதாகவும் தெரிவித்தார். அதே சமயத்தில், அவருக்கு தற்போது பேரன் பிறந்துள்ளான். எனவே, பலரும் “ஆண் வாரிசுக்கு சிரஞ்சீவி ஆசைப்பட்டார்” என்று பேசி வந்தனர். இதையடுத்து, அவரது தம்பி மருமகளும் நடிகையுமான லாவண்யா, “எதுவும் தெரியாத விஷயத்தில் கமெண்ட் செய்யக்கூடாது” என்று பதிவிட்டார். இதையடுத்து இந்த சர்ச்சைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி பிறந்தது.
