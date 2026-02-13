English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ராம் சரண்-உபாசனா இரட்டை குழந்தைளின் பெயர்..இதற்கு இப்படியொரு அர்த்தமா?

ராம் சரண்-உபாசனா இரட்டை குழந்தைளின் பெயர்..இதற்கு இப்படியொரு அர்த்தமா?

Ram Charan Upasana Twins Name Meaning : தென்னிந்திய திரையுலகில், பிரபலமாக இருக்கும் ஜாேடி, ராம் சரண் மற்றும் உபாாசனா. இவர்களுக்கு சமீபத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:43 PM IST
  • ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதிக்கு இரட்டை குழந்தை..
  • பெயர் என்ன தெரியுமா?
  • இதற்கு இப்படியொரு அர்த்தமா?

Trending Photos

கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
camera icon7
Zodiac Signs
கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்: பிப்ரவரியில் கஷ்டம்..புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?
camera icon7
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் ரிலீஸ்: பிப்ரவரியில் கஷ்டம்..புது வெளியீட்டு தேதி என்ன?
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!
camera icon8
Weather Forecast
குளிரா, வெயிலா, மழையா, பனியா? சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் வானிலை அப்டேட்!
ராம் சரண்-உபாசனா இரட்டை குழந்தைளின் பெயர்..இதற்கு இப்படியொரு அர்த்தமா?

Ram Charan Upasana Twins Name Meaning : தென்னிந்திய திரையுலகில், பிரபலமாக இருக்கும் ஜாேடி, ராம் சரண் மற்றும் உபாாசனா. இவர்களுக்கு சமீபத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன. இதையடுத்து, இந்த குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டும் விழா நடைப்பெற்றிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதி:

தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், ராம் சரண்.  தென்னிந்தியாவில், முக்கிய நடிகராக இருக்கும் அவருக்கும் உபாசனாவிற்கும் 2012 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இதையடுத்து சில ஆண்டுகள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் இன்று முடிவெடுத்த இவர்களுக்கு, 2023 ஆம் ஆண்டு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. தற்போது இருவரும் மீண்டும் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் ஆகி இருக்கின்றனர்.

குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டு விழா!

ராம்சரண் உபாசனா தம்பதியின் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டு விழா சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இது சிரஞ்சீவி,  உள்ளிட்ட குடும்பத்தினரும் பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டனர். குழந்தைகளுக்கு சிவ ராம் கொனிடேலா மற்றும் அன்வீரா தேவி கொனிடேலா என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பெயருக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிவ ராம் கொனிடேலா:

சிவ ராம் கொனிடேலா என்ற பெயருக்கான அர்த்தத்தை சிரஞ்சீவி வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். சிவ என்பது, ‘சிவ சங்கர வர பிரசாத்’ என்பதால் இன்ஸ்பையர் செய்யப்பட்டு வைக்கபட்டுள்ளது. இதற்கு அர்த்தம், மன தைரியம், ஆழமான மனது உள்ளிட்டவற்றை காண்பிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ராம் என்பது, ‘ராம் சரண்’ என்பதை வைத்து இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைந்துள்ளது. இது, தைரியம் மற்றும் நீதியை வெளிகாட்டுவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

கொனிடேலா என்பது குடும்ப பெயராகும். இந்த இரு பெயர்களும் சேர்ந்து, மன சக்தி மற்றும் பொறுப்பான செயல்களுக்கு இடையேயான இணக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

அன்வீரா தேவி கொனிடேலா:

அன்வீரா தேவி தெய்வீக பெண்மையின் அரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த வெளிப்பாட்டை குறிக்கும் வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கனக துர்கா தேவியின் ஆசீர்வாதங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட ‘அன்வீரா’ என்கிற பெயர், அச்சமின்மை, மீண்டு எழும் தன்மை மற்றும் தெய்வீக பாதுகாப்பைக் குறிக்கிறது. கருணை, தைரியம் மற்றும் அசைக்க முடியாத வலிமையை பிரதிபலிக்கும் பெயர்.

‘ஆண் வாரிசு’ சர்ச்சை!

சிரஞ்சீவி, சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு மேடையில் பேசுகையில் தன் வீட்டில் தன்னை சுற்றி பெண் பிள்ளைகள் இருப்பதாகவும், வீட்டில் இருக்கும் போது மகளிர் ஹாஸ்டல் வார்டன் போல உணர்வதாகவும் தெரிவித்தார். அதே சமயத்தில், அவருக்கு தற்போது பேரன் பிறந்துள்ளான். எனவே, பலரும் “ஆண் வாரிசுக்கு சிரஞ்சீவி ஆசைப்பட்டார்” என்று பேசி வந்தனர். இதையடுத்து, அவரது தம்பி மருமகளும் நடிகையுமான லாவண்யா, “எதுவும் தெரியாத விஷயத்தில் கமெண்ட் செய்யக்கூடாது” என்று பதிவிட்டார். இதையடுத்து இந்த சர்ச்சைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி பிறந்தது.

மேலும் படிக்க | பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி கல்யாணமா? திருமண வதந்திகள் குறித்து மிருணாள் தாகூர் பதில்!

மேலும் படிக்க | சூர்யாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் சசிகுமாரின் மை லார்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ram CharanUpasana KonidelaTwinsName Meaning

Trending News