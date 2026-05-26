/’துரந்தர்' ரன்வீர் சிங்கிற்கு ரெட் கார்டு? 'டான் 3' படத்திலிருந்து விலகியதால் வந்த பெரும் சிக்கல்!

Ranveer Singh Banned : பாலிவுட்டை தாண்டி, இந்தியாவிலேயே பெரிய நடிகராக ‘துரந்தர்’ படம் மூலம் உயர்ந்திருக்கிறார், ரன்வீர் சிங். இவருக்கு திடீரென தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, பெரும் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Ranveer Singh Banned : இந்திய திரை உலகில் முக்கிய நடிகர் இருப்பவர் ரன்வீர் சிங். இவர் இந்த உயரத்திற்கு சென்றதற்கு காரணம், துரந்தர் திரைப்படம் தான். இந்தப் படத்தில் நடித்த பிறகு இவருக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் குவிந்தது. இதை தாண்டி, இவர் துரந்தர் படத்தில் நடிப்பதற்கு முன்பாக கமிட்டான டான் 3 படத்திலிருந்து திடீரென விலகியது பிரச்சினையை கிளப்பியுள்ளது.
இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தரின் எக்செல் என்டர்டைன்மென்ட் தயாரிப்பில் டான் 3 திரைப்படத்தில் நடிக்க பன்னீர் சிங் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார். இந்தப் படத்தில் அதிகாரப்பூர்வ டீசரும் அறிவிப்பும் வெளியான நிலையில், படத்தின் லொகேஷன் தீர்ப்புகள் கதை குறித்த உரையாடல்கள் அனைத்தும் ரன்வீர் சிங் முன்னிலையில் திட்டமிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சமீபத்தில் வெளியான ரன்வீர் சிங் நடித்த இறந்த திரைப்படம் இந்திய சினிமா வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்த படமாக இருந்தது. துரந்தர் படத்தைப்போல டான் 3 படத்திலும் அதிக வன்முறை காட்சிகள் இருக்க வேண்டும் என்றும் கதையில் சில மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றும் அன்பீர் சிங் கோரி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தர் சம்மதிக்காததாக தெரிகிறது.
அதே சமயத்தில், டான் 3 படத்தின் படபிடிப்பு தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே இருந்த நிலையில், ரன்வீர் சிங் கூடுதலாக சம்பளம் கேட்டிருக்கிறார். இதற்கும் படக்குழு தரப்பில் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், படப்படிப்பிற்காக படக்குழுவினர் வெளிநாட்டுக்கு கிளம்ப சரியாக மூன்று வாரங்கள் மட்டுமே இருக்கும் போது, ரன்வீர் சிங் இந்த படத்திலிருந்து விலகியதாக தெரிகிறது.
ரன்வீர் சிங், ஷூட்டிங்கிற்கு வருவார் என்பதை நம்பி படக்குழுவினர் ஹோட்டல் புக்கிங், லொகேஷன் புக்கிங் மற்றும் 200க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கான வெளிநாட்டு பயண ஏற்பாடுகள் என ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் அனைத்தும் நடந்துள்ளன. இதற்கான செலவு மட்டும் சுமார் ரூ.45 கோடி வரை ஆனதாக தெரிகிறது. ரன்வீர் சிங் திடீரென விலகியதால், இந்த பணம் முழுமையாக வீணானதாக தயாரிப்பாளர் தரப்பு குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது. இதனா ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை, ரன்வீர் சிங் ஈடுகட்ட வேண்டும் என்று இயக்குநர் ஃபர்ஹான் அக்தர், திரைப்பட தொழிலாளர் கூட்டமைப்பான FWICE-யிடம் (மேற்கு இந்தியத் திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு) புகாரளித்துள்ளார்.
இயக்குநர் ஃபர்ஹான் அக்தரின் புகாரை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து நேரில் பேசுமாறு FWIC அமைப்பு, ரன்வீர் சிங்கிற்கு மூன்று முறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறது. ஆனால், ரன்வீர் சிங் நேரிலும் வரவில்லை, யாரையும் தொடர்புகொள்ளவும் இல்லை. இதற்கு மாறாக, தனது மேலாளர் மூலமாக ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்பியிருக்கிறார். அதில், “இந்த விவகாரம், உங்கள் அதிகார வரம்பிற்குள் வராது, அதனால் நேரில் வர முடியாது” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இதையடுத்து, ரன்வீர் சிங் மீது அதிருப்தி அடைந்த தொழிலாளர் சங்கம், ”ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒன்றும் சட்டத்தைவிட பெரியவர் ஆகி விட முடியாது” என்று கூறி, அவர் மீது ஒத்துழையாமை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளனர் . இதையடுத்து, லைட்மேன், கேமராமேன், இயக்குநர்கள் என எந்த்வொரு சினிமா தொழிலாளர்களும் ரன்வீர் சிங்குடன் இணைந்து பணியாற்ற கூடாது என தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ரன்வீர் சிங்கின் செய்தி தொடர்பாளர், அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், ரன்வீர் சிங் இப்போதும் திரைத்துறையினர் மற்றும் டான் படக்குழுவினர் மீது மிகுந்த மரியாதை வைத்துள்ளதாகவும், தொழில்முறை விவாதங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகளை மரியாதையுடன் கையாள வேண்டும் என்படால், எந்த சர்ச்சை குறித்தும் அவர் பொது வெளியில் பேசாமல் இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். டான் திரைப்படம் தொடரவும், அது வெற்றியடையவும் தனது வாழ்த்துகளை ரன்வீர் சிங் தெரிவிப்பதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ரன்வீர் சிங்கிற்கு எதிராக, FWICE அமைப்பு விதித்துள்ள தடைக்கு, அவரது ரசிகர்கள் சமூக ஊடகங்களில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். பாலிவுட் நடிகர் ஒருவர், இப்படி படத்திலிருந்து விலகுவது இது முதன்முறையல்ல என்றும், துரந்தரின் பிரம்மாண்ட வெற்றியால் பொறாமைப்பட்டு, திட்டமிட்டு ரன்வீர் சிங் குறிவைக்கப்படுவதாக சிலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், அவர் Nepo Kid-ஆக (வாரிசு நடிகர்) இல்லாததால்தான், அவர் மீது இவ்வளவு கடுமையான நடவடிக்கைகள் பாய்வதாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.
FWIC அமைப்பின் ஒத்துழையாமை உத்தரவு என்பது, சாதரணமான ஒன்று கிடையாது. இதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவில் உள்ள லைட்மேன், கேமராமேன், எடிட்டர்கள் மற்றும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் என யாரும் ரன்வீர் சிங்கின் ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள். இதனால், ரன்வீர் சிங் கமிட்டாகியிருக்கும் புதிய பட படத்தின் ஷூட்டிங் தொடர முடியாமல் போகலாம்.