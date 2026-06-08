/ரவி மோகன் ஜீவனாம்சம் வழக்கு! தள்ளுபடி செய்து ஐகோர்ட் உத்தரவு..முழு விவரம்

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், ரவி மோகன். 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு, இவர் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்தார். இதையடுத்து, இவர்களின் திருமண வழக்கு குறித்த விவகாரம் பெரும் பிரச்சனை ஆனதையடுத்து இதில் ரவி மோகனின் ஜீவனாம்சம் தொடர்பான மனு தள்ளிபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அறிவித்தார். இந்த ஜோடிக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இவர்களிடையே ஏற்கனவே சட்டப்போராட்டம் நிகழ்ந்து வந்த நிலையில், இவர்களின் ஜீவனாம்சம் தொடர்பான வழக்கில் முக்கிய தீர்ப்பு தற்போது வந்துள்ளது.
ரவி மோகனிடமிருந்து பிரிந்து வாழும் அவருடைய மனைவி ஆர்த்தி, தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காகவும், அன்றாட தேவைகளுக்காகவும் தனக்கு இடைக்கால ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரி, நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார்.
விவாகரத்து வழக்கு என்பது நீண்ட காலமாக நடக்கும் ஒன்று. இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், மனைவிக்கு தேவையான நிதி உதவியை கணவர் வழங்க வேண்டும் என்பதற்கு அர்த்தம்தான், இந்த இடைக்கால ஜீவனாம்சம்.
இந்த மனுவை ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்தது. ஆர்த்தியின் இந்த கோரிக்கையில் நியாயம் இருப்பதாக உணர்ந்த நீதிமன்றம், இந்த விவகாரத்தை முடிக்க வேண்டும் என கருதியது. இதன்படி, ஆர்த்தி தாக்கல் செய்த இடைக்கால ஜீவனாம்ச மனுவை, 2 வார காலத்திர்குள் விசாரித்து அதற்குரிய தகுந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இதையடுத்து, நீதிமன்றம் விதித்த இந்த இரண்டு வார காலக்கெடு மிகக்குறுகியகாலம் என ரவி மோகன் தரப்பில் கருதப்பட்டதையடுத்து, இந்த குறுகிய காலத்திற்குள், தன்னுடைய தரப்பு நியாயங்களை முழுமையாக முன்வைக்க முடியாது என்றும், இந்த காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டும் என்றும் கோரி ரவி மோகன் மனு தாக்கல் செய்தார். கால ஆவகாசம் கிடைத்தாலன்றி வழக்கை சரியாக எதிர்கொள்ள முடியுமென அவரது தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
ரவி மோகனின் மனு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில் தலையிட விரும்பாத நீதிபதிகள், ரவி மோகனின் இந்த மனுவை நிராகரித்தனர். காலக்கெடுவை நீட்டிக்க முடியாது என திட்டவட்டமாக கூறப்பட்டதை அடுத்து, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது. இதன் மூலம் ஏற்கனவே நீதிமன்றம் நிர்ணயித்த அந்த இரண்டு வார காலக்கெடுவுக்குள்ளாகவே, இடைக்கால ஜீவனாம்சம் குறித்த விசாரணை முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் உறுதியாகியுள்ளது.
ரவி மோகனின் சமீப கால தோழியாக இருந்தவர், கெனிஷா. கோவாவை சேர்ந்த பாடகராக அறியப்பட்ட இவர், ரவி மோகனுடன் நெருங்கி பழகி வந்தார். சமீபத்தில் இவரைப்பற்றி சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக கருத்துகள் எழுந்த நிலையில், இது குறித்து 2 வீடியோக்களைவ வெளியிட்டார். பின்னர், தான் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து வெளியேறுவதாக கூறி, சென்னையிலிருந்தும் கிளம்புவதாக குறிப்பிட்டு ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருந்தார். சொன்னது போலவே, அவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாகவும் இல்லை. இவர் போனதற்கு அடுத்த நாளே, ரவி மோகன் ரொம்பவும் சோகமான மனநிலையில் ஒரு ப்ரஸ் மீட் வைத்தார். சமீபத்தில் சட்டத்தை மீறி அப்படியொரு ப்ரஸ் மீட் வைத்தற்கு மன்னிப்பும் கோரினார்.