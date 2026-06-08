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ரவி மோகன் ஜீவனாம்சம் வழக்கு! தள்ளுபடி செய்து ஐகோர்ட் உத்தரவு..முழு விவரம்

தன் மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்த ரவி மோகனின் ஜீவனாம்ச வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:12 PM IST
ரவி மோகன் ஜீவனாம்சம் வழக்கு! தள்ளுபடி செய்து ஐகோர்ட் உத்தரவு..முழு விவரம்
Image Credit: Ravi Mohan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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