/குடும்பத்தை கெடுத்த '3 எழுத்து இட்லி நடிகை...' ரவி மோகன் கண்ணீர் - யார் அவர்?

Actor Ravi Mohan : இனி விவாகரத்து கிடைக்கும் வரையில் படங்களில் நடிக்கப்போவதில்லை என நடிகர் ரவி மோகன் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். மேலும், கண்ணீர் மல்க உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் ரவி மோகன் தெரிவித்ததை இங்கு காணலாம்.
Actor Ravi Mohan Latest News Updates : சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் நடிகர் ரவி மோகன் இன்று (மே 16) தனது செய்தியாளர் சந்திப்பில், "மனைவி ஆர்த்தி உடன் விவாகரத்து கிடைக்கும் வரையில் திரைப்படங்களில் நடிக்கப்போவது இல்லை. என்னால் நடிக்க முடியவில்லை. எனக்கு நடந்த தேவையில்லாத அவமானங்களை என்னால் தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை" என்றார்.
மேலும், 'மூன்று எழுத்து கொண்ட இட்லி நடிகையே' தனது குடும்பத்தை கெடுத்துவிட்டதாக, நடிகையின் பெயரை குறிப்பிடாமல் ரவி மோகன் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
மேலும் அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், "சைபர் புல்லியிங் (இணையத்தில் அவதூறு கருத்து தெரிவிப்பது) பண்ணி ஒரு பொண்ணை அனுப்பி விட்டுட்டீங்க... கெனிஷாவை காலி பண்ணிட்டீங்க... அதுக்காகவெல்லாம் நான் இங்க வரவில்லை. அவங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும். ஆனா நான் உங்களை (நெட்டிசன்) சும்மா விடப்போறதில்ல.
ஒரு மனுஷனுக்கு கஷ்டம் வரும் போது தான் நல்ல நண்பர்கள் யாருனு தெரியும். நல்ல நண்பர்கள் கூட இருப்பாங்க. அப்படி கூட நின்ன பொண்ணுதான் கெனிஷா. நான் என்ன அழகுல மயங்கி போயிட்டேனா? நான் பார்க்காத ஹீரோயினா? என் வேலையே அழகான பொண்ணுங்களோட நடிக்கறதுதான்.
இப்ப என்னை நானே வருத்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவங்களுக்கு இதுதான் வேண்டும். அவங்களுக்கு நான் உயிரோட இருக்கக் கூடாது. நான் எல்லாரையும் முடிச்சிட்டுதான் போவேன், சிரிச்சிட்டே போவேன்.
என் பிள்ளைகளை பார்க்க விடமாட்றாங்க. அவங்களுக்காக ரூ.50 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டுகிறேன். அவங்க நல்ல இருக்கணமும், எதிர்காலம் சிறப்பு இருக்கணும் என்றுதான் இதையெல்லாம் செய்கிறேன். ஆனால் அவர்களை என்னிடம் விடமாட்டேன் என்கிறார்கள். மொபைலில் பிளாக் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள், பள்ளிக்கு பாடிகாட் உடன் அனுப்புகிறார்கள். இந்த வீடியோவை என் பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டும்.
Blackmail மேரேஜ் தான். கைய அறுத்துகிட்டு தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணாங்க. ஃபோட்டோஸ்-அ பாருங்க, இன்னைக்கு அந்தமாதிரி என்ன பண்ண வச்சிட்டாங்க. அந்த குடும்பம் வேணாம்னு எங்க அப்பா, அம்மா கால்ல விழுந்து கேட்டாங்க; அட்சதை போடும் போதே நாசமா போனு தான் போட்டாங்க. நீ Feminist-னா வேலைக்கு போகிறேன் என போக வேண்டியது தானே...
நான் கட்டிய வீட்டில் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். நான் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறேன். வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்ப எவ்வளவு நேரமாகும். நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன். சொல்ல முடியாத பல அநியாயங்கள் எனக்கு நடந்துள்ளது.
ஆம்பளைங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த தலைமுறைல என்னென்ன அநியாயம் நடந்துகொண்டிருக்கிறது என்பது எனக்கு தெரியும். என்னை மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நான் நிற்பேன். ரத்த வாந்தி வந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு. பிளாக் மேஜிக் பண்ணிட்டிருக்காங்க எனக்கு" என ரவி மோகன் கண்ணீர்விட்டு கதறினார்.
3 நடிகர்களின் குடும்பத்தை கெடுத்தவர் : இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், "மூன்று எழுத்து இட்லி நடிகை" என நடிகை ஒருவரை பெயர் குறிப்பிடாமல் குற்றஞ்சாட்டியதே பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது. "மூன்று எழுத்து இட்லி நடிகை அவங்களும் என்ன அட்டாக் பண்றாங்கலாம்.
என் குடும்பத்தை மட்டுமல்ல, அவங்க ஜெனெரேஷன் ஹீரோஸ் 3 பேரு, 'என் குடும்பத்தையே கெடுக்க வந்தவனு' அவங்கள (நடிகை) சொன்னாங்கா. 3 பேரு வாழ்க்கைய கெடுக்க பாத்துட்டு Feminist Feminist என்று சொல்லி, என் வாழ்க்கையையே கெடுக்குறாங்க" பகீரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டினார்.
குஷ்பூவா...? : தற்போது இணையம் முழுவதும் இந்த 3 எழுத்து இட்லி நடிகை குறித்துதான் பேசப்பட்டு வருகிறது. ரவி மோகனின் மனைவி ஆர்த்தியுடன் நெருக்கமானவராக குஷ்பூ இருப்பதாகவும், எனவே அந்த மூன்று எழுத்து இட்லி நடிகை குஷ்பூ தானா என்றும் பலரும் இணையத்தில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
கடந்த மே மாதம் 1ஆம் தேதி, நடிகை மற்றும் பாஜக நிர்வாகி குஷ்பூ உடன் ரவி மோகனின் மனைவி ஆர்த்தி மற்றும் அவரது தாயார் சுஜாதா உள்ளிட்டோர் உறவினர்களுடன் பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டனர், அதேபோல் கடந்த ஜனவரியிலும் இவர் திருப்பதியில் இணைந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதன்மூலம், குஷ்பூ - ஆர்த்தி நட்பில் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.
ஒரு தாயிடம் எப்போதும் வம்பு செய்யாதே உனக்கு மேலும் சக்தி கிடைக்கட்டும் என ஆர்த்தியின் இன்ஸ்டா பதிவிற்கு பதில் அளித்துள்ளார் நடிகை குஷ்பு— Niranjan kumar (@niranjan2428) May 16, 2026
எனவே, '3 எழுத்து இட்லி நடிகை' என ரவி மோகன் வைத்த குற்றச்சாட்டு குஷ்பூ மீது தானா என நெட்டிசன்கள் தொடர்ச்சியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். ஆனால், ரவி மோகன் கடைசி வரை அவரது பெயரை குறிப்பிடவில்லை என்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.