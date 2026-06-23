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வீட்டு பணிப்பெண்ணை சிறைபிடித்த ரவி மோகன்? நடந்தது என்ன? போலீஸார் விசாரணை..

தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ரவி மோகன். இவர், தன்னுடைய வீட்டு பணிப்பெண்ணை சிறைப்பிடித்ததாக புகார் எழுந்தது. இதையொட்டி, போலீஸார் இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:32 PM IST
வீட்டு பணிப்பெண்ணை சிறைபிடித்த ரவி மோகன்? நடந்தது என்ன? போலீஸார் விசாரணை..
Image Credit: Ravi Mohan | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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