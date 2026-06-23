/வீட்டு பணிப்பெண்ணை சிறைபிடித்த ரவி மோகன்? நடந்தது என்ன? போலீஸார் விசாரணை..

கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கி வரும் பிரபலமாக இருக்கிறார், நடிகர் ரவி மோகன். தன்னுடைய மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்ததிலிருந்து இவர் யாருடன் உறவு கொண்டுள்ளார், இவருக்கு ஆர்த்திக்கும் என்ன பிரச்சனை என்பது குறித்து ரசிகர்கள் பல தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர். அவர்களின் தேடலுக்கு தீனி போடும் விதமாக தற்போது ஒரு செய்தி அவர்கள் கையில் சிக்கி இருக்கிறது. ரவி மோகன், தனது வீட்டு பணி பெண்ணை சிறைபிடித்ததாக சமீபத்தில் புகார் எழுந்துள்ளது .
சென்னை நீலாங்கரையில் ரவி மோகனுக்கு ஒரு வீடு உள்ளது. இந்த இல்லத்தில் பணியாற்றி வந்த பெண்ணையும், அவருடைய மகனான சிறுவினையும் ரவி மோகன் நேற்று இரவு முதல் தனது வீட்டில் சட்டவிரோதமாக சிறை பிடித்து வைத்திருப்பதாக பரபரப்பு தகவல் ஒன்று வெளியானது. இதையடுத்து அதிர்ச்சியான அவரது வீட்டினர் வேலைக்கு சென்றவர்கள் ஏன் இன்னும் வீடு திரும்பவில்லை என்று பரபரப்பாக சென்று நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இந்த தகவலின் பெயரில் போலீசார் உடனடியாக ரவி மோகன் வீட்டிற்கு சென்று விசாரித்ததாக கூறப்படுகிறது.
போலீசாரிடம் ரவிமோகன் தரப்பில் இது குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர்கள் தன் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை திருடியதாகவும் அந்த திருடப்பட்ட பொருட்களை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இவர்களை வீட்டில் அமர வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னர் ரவி மோகனிடம் நீலாங்கரை போலீசார் சட்டப்படி இது குறித்து புகார் அளித்திருக்க வேண்டும் என்றும் யாரையும் சட்டவிரோதமாக வீட்டில் சிறை பிடித்து வைக்க கூடாது என்றும் அவருக்கு அறிவுரைகள் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது ரவி மோகன் தரப்பில் இருந்து இன்னொரு அப்டேட்டும் வெளியாகி உள்ளது. தன் வீட்டில் நடந்த திருட்டு தொடர்பாக அவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருப்பதாகவும் இது குறித்து தேவையான நடவடிக்கைகள் விரைவில் எடுக்கப்படும் என போலீசார் உறுதியளித்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
நடிகர் ரவி மோகன், கடந்த சில மாதங்களாக சிக்காத சர்ச்சைகளே இல்லை. ஆர்த்தி இடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று ரவி மோகன் கூறிய போது இதற்கு காரணம் அவருடன் இருக்கும் அவரது தோழி கெனிஷா தான் என்று தகவல் பரவியது. இதற்கு இருவரும் மறுப்பு தெரிவித்தாலும் எங்கு சென்றாலும் ஒன்றாக செல்வது, இருவரும் பப்ளிக்கில் கட்டிப்பிடிப்பது என்று இருந்தனர். இந்த பிரச்சனை முற்றியது, கெனிஷாவின் instagram கணக்கில் இருந்து ஆர்த்திக்கு ஆதரவாக பேசியவர்களுக்கு அவர் இழிவான சொற்களால் ரிப்ளை செய்ததுதான். அதன் பின்னர் அவர் தான் யார், தனது அக்கவுண்ட் எப்படி ஹேக் ஆனது என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்து 30 நிமிடங்களுக்கு வீடியோ வெளியிட்டார்.
இருப்பினும் அதுவே அவருக்கு பேக் ஃபயர் ஆனது. இதை யடுத்து தான் ரவி மோகனின் வாழ்க்கையில் இருந்தும் சென்னையிலிருந்தும் செல்வதாக தெரிவித்துவிட்டார். இதன் பின்னர் ஒரு பிரஸ்மீட் போட்ட ரவி மோகன், தான் வாயை திறந்தால் பல உண்மைகள் வெளியில் வரும் என்று கூறினார். தன் மகன்கள் குறித்து பேசும் போது எமோஷனல் ஆனவர், தன்னைப் போலவே ஆர்த்தியின் குடும்பத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இன்னொருவர் இவர் என்று கூறி தனது முன்னாள் மச்சானை மீடியா மத்தியில் பேச வைத்தார். அதன் பின்னர், தனது திருமண வாழ்க்கை குறித்து எங்கும் வெளியில் பேசக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கூறியதை மீறி பேசியதற்கு வருத்தம் தெரிவித்தார்.