கெனிஷாவுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய ரவி மோகன்..கூடவே 2 பிரபலங்களும்! வைரல் வீடியோ..

Ravi Mohan Diwali With Kenishaa Watch Video : கோலிவுட்டில் டாப் நடிகராக வலம் வருபவர், ரவி மோகன். ஆர்த்தியை ஓராண்டுக்கு முன்பு பிரிந்த இவர், தற்போது கெனிஷா என்கிற தனது தோழியுடன் நெருக்கமாக இருக்கிறார். இவர்கள், ஒன்றாக தீபாவளியை கொண்டாடியிருக்கின்றனர்.
மனைவியை பிரிந்த ரவி மோகன்:
ஜெயம் ரவி என்ற தனது பெயரை சமீபத்தில், ரவி மோகன் என மாற்றிக் கொண்ட இவர், ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு தனது மனைவி ஆர்த்தியை விட்டு பிரிவதாக அறிவித்தார். இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு இன்றளவும் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் இருக்கிறது. ரவி மோகனின் இரண்டு பிள்ளைகளும் ஆர்த்தியிடம் வளர்வதை ஒட்டி, தங்களது விவாகரத்தையும் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் கையாண்டு வருகின்றனர்.
ரவி மோகனின் இந்த விவாகரத்து வழக்கு மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்க இன்னொரு பெரிய காரணம், கெனிஷா. கோவாவை சேர்ந்த பாடகியான இவர், ரவி மோகனுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதாக ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டது. அது இருவரும் மறுத்தனர். ஆனால் கடந்த சில நாட்களாக இருவரும் இங்கு சென்றாலும் ஒன்றாகவே போவதும் முழுவதுமாக இருக்கின்றனர். இது, பலருக்கும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தீபாவளியை கொண்டாடினர்!
ரவி மோகனும் கனிஷாவும், ஒன்றாக தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடி இருக்கின்றனர். கெனிஷா, சமீபத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், இசையமைப்பாளர் ஜி. வி.பிரகாஷ் குமார், பியானோவை வாசிக்க அருகில் நிற்கும் கெனிஷா “சந்திரலேகா” பாடலை பாடுகிறார். திருடா திருடா படத்தில் இடம் பெறும் இந்த பாடலை அவர் முழுமையாக பாட, அருகில் அமர்ந்திருந்த ரவி மோகன், கண்ணிமைக்காமல் அவரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். இவருக்கு அருகில் யோகி பாபு உட்கார்ந்து இருந்தார். தற்போது இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நெருக்கம் காட்டும் கெனிஷா-ரவி மோகன்:
கெனிஷாவும் ரவி மோகனும், கடந்த சில மாதங்களாகவே நெருக்கமாக இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். தனது திருமண முறிவிற்கு பின்பு கெனிஷாவிடம் அடைக்கலமானதாக ரவி மோகனே தன் பதிவில் தெரிவித்து இருந்தார். சமீபத்தில், தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், அதற்கு கெனிஷாவுடன்தான் வந்திருந்தார். தனது தாய்க்காக தான் ஒரு பாடலை எழுதப்போவதாகவும், அதனை கெனிஷா பாடுவார் என்றும் கூறினார். சொன்னது போலவே அந்த பாடலும் சமீபத்தில் வெளியானது.
இதைத்தாண்டி, இருவரும் எங்கு சென்றாலும் ஒன்றாக போவதும் வருவதும் குறித்து கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பலர் கிசுகிசுத்து வருகின்றனர். போகப்போக இவர்களின் உறவு குறித்த பல தகவல்கள் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர்.
