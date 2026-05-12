/இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்! கெனிஷாவை பப்ளிக்கில் கட்டிப்பிடித்த ரவி மோகன்! வைரல் வீடியா..

Ravi Mohan Hugs Kenishaa : பிரபல நடிகர் ரவி மோகன், தனது தோழி கெனிஷாவை கட்டிப்பிடித்து பாடல் பாடிய வீடியோ இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இதற்கு பலரும் கண்டன குரல்களை கொடுத்து வருகின்றனர்.
Ravi Mohan Hugs Kenishaa : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர் என்கிற அந்தஸ்தை பெற்ற நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ரவி மோகன். ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக இவர் செய்து வரும் செயலால் அவருடைய ரசிகர்களுக்கே அதிருப்தி நிலவுகிறது. இவர், சமீபத்தில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சியில் கெனிஷாவுடன் கலந்து கொண்டதோடு, ஒன்றாக பாடல் பாடி அவரை கட்டிப்பிடித்த வீடியாே இணையத்தில் வைரலானது.
பாலக்காடு நகரம், பக்தி, கலாச்சாரம், சினிமா மற்றும் இசை ஆகிய அனைத்தும் இணைந்த ஒரு பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டத்தை கண்டது. புகழ்பெற்ற பல்லாஸனா பழையகாவு ஸ்ரீ மீன்குளத்தி பகவதி அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற “உத்சவ் 2026” விழாவின் முக்கிய அம்சமாக, நடிகர் ரவி மோகன் அவர்களுக்கு பெருமைக்குரிய நான்காவது தேவி ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. இதனுடன், பாடகி கெனீஷா வழங்கிய நேரடி இசை நிகழ்ச்சியும் விழாவை நடந்தது.
பல்லாஸனா பழையகாவு பகவதி அம்மன் தேவஸ்தானம் நிறுவியுள்ள இந்தத் தேவி ரத்னா விருது, கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் சிறப்பான பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய கௌரவமாகும். இந்த ஆண்டு, பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் அவர் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான நடிப்பு, தமிழ் சினிமாவிற்கான அவரது முக்கிய பங்களிப்பு மற்றும் ரசிகர்களிடையே பெற்றிருக்கும் பேராதரவை முன்னிட்டு ரவி மோகன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
ரவி மோகன்-கெனிஷா:
இந்த விருதில் ₹1,00,001 பணப் பரிசு, தங்கச் சின்னம், பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் நினைவுப் பலகை ஆகியவை இடம்பெற்றன. கோவில் வளாகத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில், முன்னாள் MLA K. பாபு, புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட MLA K. பிரேமன், சுமீஷ் அச்சுதன், மாட்டனூர் சங்கரன்குட்டி, மாறார், பிரகாஷ் உள்ளியேறி, ராதாகிருஷ்ணன், நித்தின், கோவில் செயலாளர் தேவிதாஸ் மற்றும் அறங்காவலர் மகேஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த விழாவிற்கு கேரளா மற்றும் தமிழ் நாடு முழுவதும் இருந்து பக்தர்கள், சினிமா ரசிகர்கள் மற்றும் கலாச்சார ஆர்வலர்கள் பெருமளவில் திரண்டனர். ரவி மோகன் அவர்களின் வருகை விழாவிற்கு கூடுதல் சிறப்பை சேர்த்தது. விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட அவர், கோவிலின் ஆன்மிக சூழலும், பல்லாஸனா பழையகாவு பகவதி அம்மன் தேவஸ்தானம் அமைப்பின் பாரம்பரியப் பெருமையும் குறித்து மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்தார். அவரது உரை ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
விழாவை மேலும் கொண்டாட்டமயமாக்கியது பாடகி கெனீஷா அவர்களின் அதிரடி இசை நிகழ்ச்சிதான் என கூறப்படுகிறது. தனது இசைக்குழுவுடன் மேடையேறிய அவர் பல பிரபலமான தமிழ் பாடல்களை பாடினார்.. மென்மையான மெலடிகளும், ஆற்றல் மிக்க பாடல்களும் கலந்த அவரது இசை நிகழ்ச்சி, ரசிகர்களை என்ஜாய் செய்ய வைத்தது.
கட்டிப்பிடித்த வீடியோ..
இந்த நிகழ்ச்சியில், ரவி மோகனும் கெனீஷாவும் ‘கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே” எனும் கமல்ஹாசனின் குணா திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த பாடலை பாடினர். இந்த பாடல், கேரள மக்கள் மத்தியில் ‘மஞ்சுமல் பாய்ஸ்’ திரைப்படத்திற்கு பிறகு பிரபலமானது. இதையடுத்து, இந்த பாடலை இருவரும் பாடிய போது, கடைசியில் இருவரும் கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டனர். இந்த மொமன்ட், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
