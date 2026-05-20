/நடிகர் ரவி மோகனின் புது லுக்! மீடியாவை சந்தித்து கண்ணீர் விட்ட பின் நிகழ்ந்த மாற்றம்..

Ravi Mohan : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர், நடிகர் ரவி மோகன். இவர், சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து தனது பிள்ளைகளை தாயார் ஆர்த்தி பார்க்க விடுவதில்லை என்று கண்ணீர் மல்க பேசினார். இப்போது அவரது புதிய தோற்றம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Ravi Mohan : கோலிவுட் திரை உலகில், தனக்கென தனி ரசிகர் கூட்டத்தை சேர்த்த நடிகர்கள் ஒருவராக இருக்கிறார் ரவி மோகன். இவரது குடும்பத்தில் எழுந்துள்ள பிரச்சனைகள் பல சமீப சில காலங்களாக இணையத்தில் மட்டுமின்றி அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் பேசு பொருளாகி உள்ளது. குறிப்பாக இவர் தனது மனைவி ஆர்த்தி மீது வைத்து குற்றச்சாட்டுகள், பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்த அவர், ரொம்பவும் மனம் உடைந்து பேசிய விஷயங்கள் வைரலாகின.
நடிகர் ரவி மோகன் சமீபத்தில் சென்னையில் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பில் அவர், தனது குடும்பத்தை பற்றிய பல்வேறு விஷயங்களை போட்டு உடைத்தார். இதில் அவர் தனக்கு விவாகரத்து கிடைக்கும் வரை நடிக்க மாட்டேன் என்றும் இந்த சூழ்நிலையில் தன்னால் நடிக்க முடியவில்லை எதுவும் கூறினார். மேலும் தனது பிள்ளைகளை பார்க்க விடுவதில்லை என்றும், பள்ளிக்கூட பாடி காட்ஸ் உடன் அவர்களை அனுப்புவதாகவும் தெரிவித்தார். முன்னரே திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த போது, தனக்கு மனம் மற்றும் உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தல் ஏற்பட்டதாகவும், 16 வருடங்களாக எதையும் பேசாமல் பொறுத்துக் கொண்டிருந்ததாகவும் கூறினார். தன் பிள்ளைகளை பேசும்போது உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழுதார். இதற்கு முன்னர் ரவி மோகனை யாருமே இப்படி பார்த்ததே கிடையாது. அவருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் நண்பர்களும் கூட இதைத்தான் சொல்கின்றனர்.
ரவி மோகனுடன் நெருக்கமாக இருந்த பாடகி கெனிஷா, இணையதளத்தில் பயங்கரமாக troll செய்யப்பட்டார். இவர், சமீபத்தில் கேரளாவிற்கு சென்றிருந்தபோது ரவி மோகனுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்த வீடியோக்கள் வைரல் நாலத்தை தொடர்ந்து இவருக்கு இணையவாசிகள் பல வீடியோ வெளியிட்டு கன்னடம் தெரிவித்தனர். இந்த தருணத்தில் தான், என்ன நடந்தது தான் யார் என்பது குறித்து கெனிஷா முப்பது நிமிட வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். ஆனால் இந்த வீடியோவை வெளியிட்ட மறுநாளே, தான் சமூக வலைதளங்களில் இருந்தும், சென்னையில் இருந்தும் வெளியேறுவதாகவும் தெரிவித்தார். இதனால் ரவி மோகனும் கெனிஷாவும் பிரேக் அப் செய்து கொண்டது அனைவருக்கும் தெரிந்தது. இந்த சம்பவம்தான் ரவி மோகனை பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொள்ள வைத்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
நடிகர் ரவி மோகன், கடந்த 15ஆம் தேதி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அதன் பிறகு இவர் எங்கு போனார், என்ன ஆனார் என யாருக்கும் தெரியவில்லை. இன்று திடீரென ஒரு போட்டோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இவர், சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு மாலை அணிவித்து 41 நாட்கள் விரதத்தை தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர், வரும் ஜூலை மாத தொடக்கத்தில் சபரிமலை கோவிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
ரவி மோகன், கராத்தே பாபு, ப்ரோ கோட், ஜீனி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார். ஆனால் இவை எதுவும் வெளியாகவில்லை. அதே போல யோகி பாபு நடிக்கும் An Ordinary Man என்கிற படத்தையும் எடுத்து வருகிறார். இவர் தயாரித்திருக்கும் Bro Code திரைப்படம் இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. இப்படி அவர் தொட்ட எந்த படமுமே வெளியாகாததால், அவருடைய அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்பது அனைவரின் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது.