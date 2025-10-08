ரவி மோகன் தோழி கெனிஷா கர்ப்பம்? வெளியான பதிவு..அவரே கொடுத்த விளக்கம்

Kenishaa Francis Clarifies Pregnancy Rumors : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், ரவி மோகன். ஜெயம் ரவி என்றிருந்த தனது பெயரை, சமீபத்தில் மாற்றிக்கொண்ட அவர் இப்போது தன் மனைவியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். அத்துடன், பாடகியான கெனிஷா ஃப்ரான்ஸிஸ் உடனும் நெருக்கமாக இருக்கிறார். கெனிஷா, சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்த ஒரு பதிவு, அவர் கர்ப்பமாக இருக்கிறாராே என்கிற சந்தேகத்தை ரசிகர்களுக்கு கிளப்பியுள்ளது.
கெனிஷா கர்ப்பம்?
கெனிஷா, கோவாவை சேர்ந்த பாடகி. தன்னை, ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலர் என்றும் அடையாளப்படுத்தி கொள்கிறார். ஒரு விழாவில் ரவி மோகனும் இவரும் சந்தித்த போதில் இருந்து இவர்கள் நட்புடன் பழகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆர்த்தியுடனான பிரிவிற்கு பிறகு, தனக்கு பக்க பலமாக இருந்தது கெனிஷாதான் என்று ரவி மோகனே தெரிவித்து இருக்கிறார். அவர் தன் வாழ்வின் ஒளி என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
சமீபத்தில் நடிகர் ரவி மோகன் தன் பெயரில் ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். இதில் கெனிஷா அவருடன் விழாவிற்கு தலைமை தாங்கியது, தலைப்பு செய்திகளாக மாறியது. இந்த நிலையில், சமீபத்தில் கெனிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்த ஒரு பதிவு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அதை பார்த்த பலர், இவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக நினைத்து கொண்டனர்.
தாய்மை குறித்த பதிவு!
“தாய்மார்கள் அனைத்தையும் சுலபமாக்கி விடுகின்றனர், அனைத்தையும் சக்திக்குறியதாக மாற்றி விடுகின்றனர், தாய்மார்கள் உங்களையும் என்னையும் இந்த உலகில் அழகாக காண்பிக்கின்றனர். உங்களை சமீப நாட்களாக ரொம்ப மிஸ் செய்கிறேன் அம்மா. நான் இன்று இவ்வளவு வளர்ந்திருப்பதை பார்த்தால் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும், இதை விட இன்னும் நன்றாக இருப்பேன் என்று உறுதி அளிக்கிறேன்” என்று தனது ஸ்டோரியில் பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு கீழே, ‘விரைவில் அறிவிப்பு வெளிவரும்’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இதை பார்த்த பின்புதான், பலர் ‘கர்ப்பத்தை அறிவிக்கப்போகிறாரோ?’ என்று ரிப்ளை செய்து இருக்கின்றனர். அதற்கு கெனிஷா, விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
“என் கடைசி ஸ்டோரியை பார்த்து விட்டு, நான் கர்ப்பமாக இருக்கிறேனா என்று பலரும் கேட்கின்றீர்கள். இல்லை. என்னை பாருங்கள்” என்று வயிற்றை தடவி காண்பித்து விட்டு, “சாப்பாடு மட்டும்தான் உள்ளே செல்கின்றது. நான் குறிப்பிட்டது வேறு ஒரு அறிவிப்பு பற்றி..” என்று கூறி, டாட்டா-பை காண்பித்து விட்டு வீடியோவை முடித்து விட்டார். இதனால், அவர் கர்ப்பம் இல்லை என்பது பலருக்கும் தெரிந்தது.
பிசியாக இருக்கும் ரவி மோகன்..
ரவி மோகன், தொடர்ந்து பல படங்களில் கமிட் ஆகி இருக்கிறார். தற்போது, ‘பராசக்தி’ படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக நடித்து வரும் அவர், அடுத்ததாக ஜீனி, ப்ரோ கோட் உள்ளிட்ட படங்கள் இருக்கிறது. தன் பட தயாரிப்பு நிறுவனத்திலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். ஆர்த்தியும் ஒரு பக்கம், தன் பிள்ளைகளுடன் வெளிநாட்டிற்கு செல்வது, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது என்று இருக்கிறார். இருவருக்குமான விவாகரத்து வழக்கு விசாரணை இன்னும் நடந்து வருகிறது.
