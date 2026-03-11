English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
“ஆண்கள்தான் உண்மையில் பாவம்..” நடிகர் ரவி மோகன் பரபரப்பு பதிவு! என்னாச்சு?

Ravi Mohan : நடிகர் ரவி மோகன், “பெண்கள் மட்டும் எப்போதும் சரியாக இருப்பார்களா? ஆண்கள்தான் உண்மையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்” என்ற வாசகத்துடன் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு காண்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:32 AM IST
  • ரவி மோகனின் சமீபத்திய பதிவு..
  • ஆண்கள்தான் உண்மையில் பாவம்..
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

“ஆண்கள்தான் உண்மையில் பாவம்..” நடிகர் ரவி மோகன் பரபரப்பு பதிவு! என்னாச்சு?

Ravi Mohan : கோலிவுட் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், ரவி மோகன். ‘ஜெயம் ரவி’ என்றிருந்த தனது பெயரை இவர் சமீபத்தில் மாற்றிக்கொண்டார். இவரது சமீபத்திய பதிவுதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மனைவியுடன் பிரிவு..

நடிகர் ரவி மாேகனுக்கும், ஆர்த்திக்கும் 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஆரவ், அயான் என இரு பிள்ளைகளும் இருக்கின்றனர். சில மாதங்களுக்கு முன்பு, நடிகர் ரவி மோகன் திடீரென, தன்னுடைய மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சமூக வலைதளங்களில் அறிவித்தார். இது, அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, ரவி மோகனின் பதிவு தனக்கு தெரிவிக்கப்படாமல் பதிவிடப்பட்டதாக ஆர்த்தி ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். ரவி மோகன், கோவாவை சேர்ந்த பிரபல பாடகியான கெனிஷாவுடன் நெருக்கம் காட்டியதால், இந்த விவாகரத்துக்கு அவர்தான் காரணம் என்றும் சிலர் தெரிவித்து வந்தனர். 

ரவி மோகனின் விவாகரத்து அறிவிப்பிற்கு சில நாட்களுக்கு பின்பு, அறிக்கையிலேயே கணவனும் மனைவியும் சண்டையிட்டுக்கொண்டனர். இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல, கோர்ட்டே இருவரையும் “உங்கள் பிரச்சனைகளை சுமூகமாக பேசி தீர்த்துக்கொண்டு வாருங்கள்” என்று உத்தரவிட்டது. மேலும், இருவரும் தங்களின் வாழ்க்கை மற்றும் விவாகரத்து குறித்து அறிக்கை வெளியிடவும் தடை விதித்தது. அதிலிருந்து இருவரும் சற்று அமைதியாக இருந்தனர். இருப்பினும், அவ்வப்போது தங்களின் பதிவுகள் மூலம் ஒருவரை ஒருவர் மறைமுகமாக தாக்கி வந்தனர்.

“ஆண்கள்தான் உண்மையில் பாவம்..”

நடிகர் ரவி மோகன், சமீபத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். கேப்ஷனில், “நான் அமைதியாக என் வாழ்க்கையை உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன்..” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், “ இதை மீண்டும் எழுத முடிவு செய்தேன்: நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் அனைத்தையும் மீண்டும் சொல்லுங்கள், ஏனென்றால் பெண்கள் மட்டுமே சரியானவர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். ஆண்கள்தான் இருப்பதிலேயே ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், நமது சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை கூட அதைப் புரிந்துகொள்கிறது. ஒரு நாள் நீங்கள் அனைவரும் என் மனதை புரிந்துகொள்வீர்கள். நான் நேசிக்கும் மக்களுக்காக என்ன செய்தேன் என்பதையும் அறிவீர்கள். தயவுசெய்து ஒரு மனிதனை நிம்மதியாக வாழ விடுங்கள், உங்கள் அசிங்கமான எண்ணங்களை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் என் வழியை பார்த்துக்கொள்கிறேன்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Mohan (@iam_ravimohan)

ரவி மோகனின் இந்த பதிவை பார்த்த மக்கள், “இவர் ஏன் இப்படி சொல்கிறார்? என்ன பிரச்சனை?” என்று தெரியாமல் குழம்பி வந்தனர். 

பதிவுக்கான காரணம்:

நடிகரும் அரசியல் தலைவருமான விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று சமீபத்தில் சங்கீதா வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். சங்கீதா வழக்கு தொடர்ந்து மறு நாளே, விஜய் நடிகை த்ரிஷாவுடன் ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொண்டார். அப்படி கலந்து கொண்ட போது, விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒரே மாதிரியான தங்க நிற ஆடை அணிந்திருந்தனர். இதற்கு முன்னர், ரவி மோகன் ஒரு திருமண விழாவில் முதல் முறையாக கெனிஷாவுடன் ஒன்றாக ஒரு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட போது, தங்க நிற ஆடையைத்தான் இருவரும் அணிந்திருந்தனர். 

இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் பலர், “இந்த நிறத்தை ஏமாற்றுபவர்கள்தான் அணிவார்கள் போலும்..” என்று இணையத்தில் பேசி வந்தனர். இதையடுத்து ரவி மோகன் மற்றும் கெனிஷா மீது மீண்டும் வெறுப்பு பரவ ஆரம்பித்தது. இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாகத்தான், ரவி மோகன் இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்டிருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

இப்போது என்ன செய்கிறார் ரவி மோகன்?

ரவி மோகன், நடித்த பொன்னியின் செல்வன் 2 திரைப்படம்தான் கடைசியாக அவருக்கு பெரு வெற்றி கொடுத்த படமாகும். அதன் பிறகு வெளியான இறைவன், சைரன், பிரதர், காதலிக்க நேரமில்லை உள்ளிட்ட படங்கள் தோல்வியில் முடிந்தன. இதையடுத்து, பராசக்தி படத்தில் அவர் முதன்முறையாக வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் அவர் பெரிதும் கவனிக்கப்பட்டதை அடுத்து, தொடர்ந்து இன்னும் வில்லனாக நடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தான் முதன் முதலாக இயக்கும் படத்தில் யோகி பாபுவை ஹீரோ ஆக்கினார். ஏன் ஆர்டினரி மேன் என்கிற இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் தொடங்கியது. அவரது தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ப்ரோ கோட்’ படத்தின் டைட்டில் வழக்கில் சிக்கியதால், அந்த டைட்டிலை மாற்றை அவர் முடிவு செய்திருக்கிறார். ஜீனீ படத்தின் ரிலீஸும் தள்ளிப்போடப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் படிக்க | “த்ரிஷா-விஜய் காதலிக்க உரிமை உண்டு” பிரபல இயக்குநர் கருத்து! என்ன விஷயம்?

மேலும் படிக்க | விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்துக்கு மத்தியில்…மகன் ஜேசன் சஞ்சய் எங்கே சென்றுள்ளார் தெரியுமா?

Ravi mohanaffairvictimsKenishaa

