“எனக்கு கல்யாணமே ஆகல..” மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கிய ரவி மோகன்! என்ன விவரம்?

Ravi Mohan : பிரபல நடிகர் ரவி மோகன், கோவாவில் தனது தோழி கெனிஷாவுடன் சேர்ந்து ஒரு இடம் வாங்கியிருப்பதாகவும், அதற்குறிய ஆவணங்களில், தனக்கு இன்னும் திருமணமே ஆகவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:05 PM IST
  • ஒன்றாக மனை வாங்கிய ரவி மோகன் - கெனிஷா!
  • திருமணம் ஆகவில்லை என குறிப்பிட்ட ரவி?
  • என்ன விவரம்?

Ravi Mohan : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய இடத்தில் இருப்பவர் ரவி மாேகன். இவரது பெயர், அவ்வப்போது சர்ச்சை லிஸ்டில் அடிபடுவது வழக்கமாகி வருகிறது. சமீபத்தில், அவர் நிலம் வாங்கிய ஆவணத்தில் குறிப்பட்டிருக்கும் விஷயம்தான் தற்போது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது. 

ரவி மோகன் : 

‘ஜெயம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து உனக்கும் எனக்கும், சந்தோஷ் சுப்ரமணியம், தீபாவளி, தாஸ், தாம் தூம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருந்தார். இதில் சில படங்கள் வெற்றியும் பெற்றன. கொஞ்சம் தொய்வில் இருந்த அவருடைய மார்கெட், ‘தனி ஒருவன்’ படத்தால் மேன்மைக்கு வந்தது, திரும்ப பொன்னியின் செல்வன் படம் மூலமாகவும் தனக்குரிய இடத்தை பெற்றார். இப்போது வருடத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு படங்களில் நடித்து வரும் அவர், சமீபத்தில் தனது திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து விலகினார். 

ரவி மோகனுக்கும், ஆர்த்திக்கும் 2009ஆம் ஆண்டு திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு, இரு மகன்களும் உள்ளனர். ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு திடீரென தான் ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிக்கையை விட்டார். அதிலிருந்து, அவரது பெயர், அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்க ஆரம்பித்தது.

தோழி vs மனைவி சர்ச்சை!

ரவி மோகன், ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிக்கை விடும் முன்னர் அவர் கோவாவை சேர்ந்த பாடகி கெனிஷாவுடன் இருக்கும் போட்டோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலானது. இதையடுத்து, இந்த தொடர்பால்தான் ரவி மோகன் பிரிந்ததாக இணையத்தில் வைரலானது. தங்களுக்குள் அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்று ஆரம்பத்தில் இருவரும் விளக்கம் கொடுத்தனர். ஆனால், வெளி நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக கலந்து கொள்வது, எங்கு பாெது வெளியில் சென்றாலும் ஒன்றாக செல்வது என்றிருந்தனர். இது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

கெனிஷா, சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ‘அன்றும் இன்றும்’ என்கிற ஒரு பாடலை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் ரவி மோகன் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். இப்படி இவர்கள் இருவருடைய உறவு குறித்த சர்ச்சைகள் வலம் வந்து கொண்டிருப்பதை அடுத்து, இப்போது இன்னொரு தகவலும் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கெனிஷாவுடன் மனை வாங்கிய ரவி மோகன்?

ரவி மோகன், தனது தோழி கெனிஷாவுடன் சேர்ந்து கோவாவில் புதிதான ஒரு மனை வாங்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. எப்போது, எந்த இடத்தில் மனை வாங்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்காக ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது கட்டாயம் ஆகும். அப்படி, கெனிஷாவுடன் மனை வாங்கும் போது ரவி மோகனும் சில ஆவணங்களை சமர்ப்பித்திருக்கிறார். அதில், குறிப்பிடுகையில் தனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இன்னும் விவாகரத்து ஆகவில்லை..!

ரவி மோகன்-ஆர்த்தி விவாகரத்து வழக்கு இன்னும் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நடைப்பெற்று வருகிறது. இருவரும் பக்கம் பக்கமாக அறிக்கை வெளியிட்டு தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை கூறுகிறேன் என்கிற பெயரில், தேவையற்ற விவாதங்களை முன் வைத்து வந்தனர். இதனால் டென்ஷனான குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதி, முதலில் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பேசி ஒரு முடிவிற்கு வர வேண்டும் என்றும், வேறு எந்த அறிக்கைகளையும் வெளியிட தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டார். அதிலிருந்து இருவரும் அமைதியாக இருந்தனர். இதனிடையே, ரவி மோகனுக்கு இன்னும் விவாகரத்து ஆகாமல் இருக்கும் நிலையில், இப்போது தனக்கு திருமணமே ஆகவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதாக கூறப்படுவது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இது, பிற செய்தி சேனல்களில் வந்த செய்தியே அன்றி, அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர் தோல்விகள்:

ரவி மோகன் சமீப காலங்களில் நடித்த படங்கள் யாவும், தோல்வியையே தழுவி இருக்கின்றன. குறிப்பாக, பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்கு பிற்கு, இவர் நடித்த படங்கள் எதுவும் இவரது சினிமா வாழ்க்கையை தூக்கி விடவில்லை. இறைவன், சைரன், பிரதர், காதலிக்க நேரமில்லை உள்ளிட்ட படங்கள் மண்ணை கவ்வின. சமீபத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்திருந்த ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தில் ரவி மோகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார். படத்தில் இருந்த ஒரு சில ப்ளஸ் பாயண்ட்களில், இது முக்கியமானதாக பார்க்கப்பட்டது. இதைத்தவிர்த்து, அவர் சொந்தமாக தயாரிக்க இருந்த ‘ப்ரோ கோட்’ திரைப்படத்தின் டைட்டில் சிக்கலில் இருந்தது. இதையடுத்து, படத்தின் பெயரை மாற்றுவதாக படக்குழு ஒப்புக்கொண்டது.  ரவி மோகனில், கராத்தே பாபு திரைப்படம் ரிலீஸிற்காக காத்துக்கொண்டுள்ளது. ஜீனீ திரைப்படத்தின் ரிலீஸும் தள்ளிப்போய் இருக்கிறது.

இயக்குநராக..

ஹீரோக்கள், இயக்குநர்கள் ஆவதும், இயக்குநர்கள் ஹீரோக்கள் ஆவதும் சகஜம் ஆகிவிட்டது. ரவி மோகனும் தற்போது புதுமுக இயக்குநராக மாறியிருக்கிறார். இவர் இயக்கி வரும் ‘An Ordinary Man’ திரைப்படத்தில் யோகி பாபு ஹீராேவாக நடிக்கிறார். தற்போது இந்த படத்தின் பணிகள் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரும் ரவி மோகன்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

