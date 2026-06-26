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ரவி மோகன் நடிக்கும்..‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு..

Karate Babu : ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் சுந்தர் ஆறுமுகம் தயாரிப்பில் 'டாடா' இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் ரவி மோகன் நடிக்கும் 'கராத்தே பாபு' திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 28 அன்று உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:39 PM IST
ரவி மோகன் நடிக்கும்..‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான அறிவிப்பு..
Image Credit: Karate Babu Release Date | Zee File Photo Cinema GroupSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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