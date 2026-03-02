English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆண் பாவம் பொல்லாதது வெற்றி! தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய ரியோ ராஜ்!

ஆண் பாவம் பொல்லாதது வெற்றி! தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய ரியோ ராஜ்!

நடிகர் ரியோ ராஜ் தனது முதல் தயாரிப்பு நிறுவனமான River Route Studios-ஐ தொடங்கியுள்ளார். தனது தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் இரண்டு படங்களை தயாரிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 2, 2026, 12:53 PM IST
நடிகர் ரியோ ராஜ் தனது முதல் தயாரிப்பு நிறுவனமான River Route Studios-ஐ தொடங்கியதை பெருமையுடன் அறிவித்துள்ளார். இது அவரது திரைப்பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான புதிய அத்தியாயமாகும். தனது தொழில்வாழ்க்கையின் தொடக்கம் முதலே புதிய திறமைகளை ஆதரித்து வந்த ரியோ ராஜ், பல அறிமுக இயக்குநர்களுடன் இணைந்து நினைவில் நிற்கும் வெற்றிப் படைப்புகளை வழங்கியுள்ளார். இந்தப் புதிய முயற்சியின் மூலம், அர்த்தமுள்ள மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய கதைகளை சொல்லும் தனது ஆர்வத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | விஜய்யை விட சங்கீதா அதிக பணக்காரியா? வெளிவந்த அதிர வைக்கும் சொத்து மதிப்பு!

ரியோ ராஜ் பேச்சு

அகமகிழ்ச்சியுடன் ரியோ ராஜ் இதுபற்றிக் கூறும் பொழுது, “இது என் நீண்டநாள் கனவு. என்னை நம்பி என் பயணத்திற்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் — என் குடும்பத்தினர், என் பெற்றோர், திரைப்படத் துறையில் உள்ள என் நண்பர்கள், மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இவர்களின் இடையறாத ஊக்கமும் நம்பிக்கையும் தான் இன்று என்னை ஒரு நடிகனாக உருவாக்கியது. அந்த நம்பிக்கையே இப்போது இந்த புதிய முயற்சியை தொடங்கும் தன்னம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. River Route Studios என்பது என் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடு. பார்வையாளர்களுடன் ஆழமாக இணையும் கதைகளை சொல்ல நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்.”

River Route Studios தனது பயணத்தை இரண்டு உறுதியான படைப்புகளுடன் தொடங்குகிறது. இவ்விரு திட்டங்களுக்கும் மதிப்புமிக்க முதலீட்டாளர்களான Red Rock Pictures மற்றும் Maali and Manvi Movie Makers ஆதரவளிக்கின்றனர்.

திட்டம் 1

முதல் தயாரிப்பை கதிரவன் இயக்குகிறார். சக்தி சுப்பிரமணியன் ஒளிப்பதிவை கவனிக்கிறார். தேவ் பிரகாஷ் ரேகன் இசையமைக்கிறார்; சுந்தர் படத்தொகுப்பை மேற்கொள்கிறார். ராம் கலை இயக்குநராகவும், ஸ்ரீதேவி கோபாலகிருஷ்ணன் ஆடை வடிவமைப்பாளராகவும் பணியாற்றுகின்றனர். சண்டைக் காட்சிகளை சுகன் வடிவமைக்கிறார். இந்தத் திட்டம் புத்துணர்ச்சியும் ஆற்றலும் நிறைந்த தொழில்நுட்பக் குழுவை ஒன்றிணைக்கிறது. புதியதன்மை, ஈர்ப்பு, மற்றும் தொழில்நுட்ப வலிமை கொண்ட திரைப்படங்களை வழங்கும் நிறுவனத்தின் உறுதியை இது பிரதிபலிக்கிறது.

திட்டம் 2

இரண்டாவது திட்டத்தை கே. சிவமுனீஸ்வரன் எழுதி இயக்குகிறார். K. G. வருண் — ‘ஜோ’ மற்றும் ‘ஆண் பாவம் பொல்லாதது’ திரைப்படங்களின் படத்தொகுப்பாளராக அறியப்படும் இவர் — இந்தப் படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இதற்கு முன் யூடியூப் இணையத் தொடரிலும், ஒரு சுயாதீனத் திரைப்படத்திலும் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். இது அவருக்கு வெள்ளித்திரையுலகில் நுழைவதற்கானமுன்னேற்றமாக அமைகிறது.

ராகுல் K G விக்னேஷ் ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றுகிறார்; வருண் K G படத்தொகுப்பை கவனிக்கிறார். ABR கலை இயக்குநராக இணைகிறார். ஸ்ரீதேவி கோபாலகிருஷ்ணன் உடை வடிவமைப்பை மேற்கொள்கிறார்; சித்து குமார் இசையமைக்கிறார். இந்தத் திட்டம் திறமையான தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் கதையாசிரியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான River Route Studios-இன் நோக்கத்தை வலியுறுத்துகிறது. மேலும், புதிய கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் அதன் அர்ப்பணிப்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

ஒரு புதிய தொடக்கம்:

River Route Studios மூலம், ரியோ ராஜ் வலுவான கதைகளைக் கொண்ட திரைப்படங்களை உருவாக்கி, வளர்ந்து வரும் திறமைகளை ஊக்குவித்து, பார்வையாளர்களுக்கு தாக்கமிக்க மற்றும் நினைவில் நிற்கும் திரை அனுபவங்களை வழங்குவதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | அடேங்கப்பா! திருமண கோலத்தில் ஜொலித்த ராஷ்மிகாவின் நகைகள் - இத்தனை கோடியா?

