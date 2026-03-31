காந்தாரா 2 படக்குழுவை..மொத்தமாக அன்ஃபாலோ செய்த ரிஷப் ஷெட்டி! என்ன பிரச்சனை?

Rishab Shetty Unfollows Kantara Crew : கன்னட திரையுலகம், கடந்த சில ஆண்டுகளாக பெரிதும் மெருகேறி வருகிறது. இதற்கு அடையாளமாக, KGF, சார்லி 777, காந்தாரா போன்ற படங்களை சொல்லலாம். காந்தாரா படத்தை ரிஷப் ஷெட்டி எழுதி, இயக்கி, நடித்திருந்தார். இந்த படம், இந்தியாவில். இமாலய வெற்றி பெற்ற படங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது.
ரிஷப் ஷெட்டி:
கர்நாடகாவின் உடுப்பி பகுதியில் இருக்கும் கிராமத்தில் பிறந்தவர் ரிஷப் ஷெட்டி. 2012ல்தான் இவரது திரையுலக பயணமே ஆரம்பித்தது. துக்லக், அட்டகாசா, லூசியா, ரிக்கி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த இவருக்கு இவருக்கு, பெல் பாட்டம் திரைப்படம் ஹிட் ஆனதை தொடர்ந்து, காந்தாரா திரைப்படம்தான் பெரிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது.
காந்தாரா :
இந்திய சினிமாவில் எப்போதும் புதுமையான கதைகளுக்கு வரவேற்பு உண்டு. கன்னட மொழியில் உருவான இந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படம், கர்நாடகத்தில் வாழும் துலு இன மக்களையும் அவர்கள் கும்பிடும் தெய்வத்தை சுற்றியும் சுழலும் கதையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டது. இவர்களின் மதத்தில் போற்றப்படும் பூத கோலா எனும் தெய்வ வழிபாடும் இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்றாகும்.
காந்தாரா திரைப்படம், மிகக்குறைவான பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு இப்படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.460 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. ரிஷப் ஷெட்டி, இதனால் பான்-இந்திய ஸ்டாராக மாறினார்.
காந்தாரா சேப்டர் 1:
காந்தாரா திரைப்படத்தின் முன்கதை, அதன் அடுத்த படமாக ‘காந்தாரா சேப்டர் 1’ என்கிற பெயரில் வெளிவந்தது. இந்த படத்தையும் ரிஷப் ஷெட்டி எழுதி இயக்கியிருந்தார். ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தது. இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் ஜெயராம், ருக்மிணி வசந்த், குல்ஷன் தேவய்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.
இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கியதில் இருந்து, இதை சுற்றி சில மர்மமான விஷயங்கள் நடந்தது. படப்பிடிப்பின் போது ஆற்றில் மூழ்கி படக்குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் இறந்தது, முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த இளைஞர் ஒருவர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தது என்று, இதை சுற்றி பல விசித்திரமான விஷயங்கள் நடந்தன. இதையடுத்து, இந்த படம் ஒரு வழியாக கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகி வெற்றி பெற்றது. இப்படத்தின் இறுதி வசூலானது, சுமார் ரூ.850 கோடிக்கும் மேல் இருந்தது.
அனைவரையும் அன்ஃபாலோ செய்த ரிஷப் ஷெட்டி!
நடிகரும் இயக்குநருமான ரிஷப் ஷெட்டி, கடந்த சில நாட்களாகவே தனக்கு நெருக்கமாக இருந்த அனைவரையும் அன்ஃபாலோ செய்து வருகிறார். ரிஷப் ஷெட்டி, யுகாதி பண்டிகையின் போது தான் பணிபுரிய இருக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்து அறிவிப்பு ஒன்றினை வெளியிட்டார். இதையடுத்து, அவர் தான் இதற்கு முன்பு ஃபாலோ செய்து கொண்டிருந்த ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தை அன்ஃபாலோ செய்தார். இந்த நிறுவனத்தின் கீழ் அவர் படங்களை இயக்கி ஹிட் கொடுத்திருப்பதை அடுத்து, இப்போது அவர்களை அன்ஃபாலோ செய்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ரிஷப் ஷெட்டி அந்த நிறுவனத்தை மட்டும் அன்ஃபாலோ செய்யவில்லை. தனது நெருங்கிய நண்பரான ரக்ஷித் ஷெட்டியையும் இன்ஸ்டாகிராமில் அன்ஃபாலோ செய்தார். காந்தாரா 2 படத்தில் தன்னுடன் சேர்ந்து நடித்த ருக்மிணி வசந்தையும் அன்ஃபாலோ செய்தார். 2 வாரங்களுக்கு முன்பு வரை கிட்டத்தட்ட 140 பேரை ஃபாலோ செய்து வந்த ரிஷப் ஷெட்டி, பட்பட்டென அனைவரையும் அன்ஃபாலோ செய்து விட்டு, தற்போது தனது மனைவி பிரகதி ஷெட்டியை மட்டும் ஃபாலோ செய்து வருகிறார். இதனுடன் சேர்த்து தனது தயாரிப்பு நிறுவனமாக ரிஷப் ஷெட்டி ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டி ஃபவுண்டேஷன் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களையும் ஃபாலோ செய்து வருகிறார்.
ரிஷப் ஷெட்டி அன்ஃபாலோ செய்த நடிகர்கள்:
மேற்கூறியது போல, ரிஷப் ஷெட்டி தன்னுடன் நடித்த ருக்மிணி வசந்த், நண்பர் ரக்ஷித் ஷெட்டி உள்ளிட்டோரை அன்ஃபாலோ செய்தார். இதன் பிறகு, யாஷ், ராஜ் பி ஷெட்டி, யாஷின் மனைவி ராதிகா பண்டிட் உள்ளிட்ட அனைவரையும் அன்ஃபாலோ செய்திருக்கிறார்.
என்ன பிரச்சனை?
ரிஷப் ஷெட்டிக்கும், சக நடிகரும் இயக்குநருமான ராஜ் பி ஷெட்டிக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இந்த அன்ஃபாலோக்கள் நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர் அன்ஃபாலோ செய்த நடிகர்கள் அனைவரும் இன்னும் இவரை ஃபாலோ செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : ரிஷப் ஷெட்டி யார்?
பதில் : ரிஷப் ஷெட்டி கன்னட திரைப்பட உலகின் நடிகர், இயக்குநர் மற்றும் எழுத்தாளர். காந்தாரா திரைப்படத்தின் மூலம் பான்-இந்திய அளவில் பெரிய புகழைப் பெற்றார்.
கேள்வி : காந்தாரா திரைப்படத்தின் கதை என்ன?
பதில் : இந்த படம் கர்நாடகாவின் துலு இன மக்களின் வாழ்க்கை, அவர்கள் வழிபடும் பூத கோலா தெய்வம் மற்றும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன்-த்ரில்லர் கதை.
கேள்வி : ரிஷப் ஷெட்டி ஏன் அனைவரையும் அன்ஃபாலோ செய்தார்?
பதில் : அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணம் வெளியாகவில்லை. ஆனால், ராஜ் பி ஷெட்டி உடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
