தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ரோபோ சங்கர்? இப்போது எப்படி இருக்கிறார்? முழு விவரம்!

Robo Shankar In ICU : பிரபல நடிகர் ரோபாே சங்கர், நேற்று உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவருக்கு தற்போது தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவு:
பிரபல நடிகர் ரோபாே சங்கர், தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே, மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, உடல் எடை மெலிந்த இவர் சில மாதங்களாகத்தான் தொடர்ந்து படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில், திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவரை சென்னை-பெருங்குடியில் உள்ள ஜெம் மருத்துவனையில் அனுமதித்தனர்.
ஆரம்பத்தில் அவருக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு என்று கூறப்பட்டது. இதனால்தான் மயக்கம் என்று பலரும் நினைத்தனர். ஆனால், அதைத்தாண்டி அவர் மஞ்சள் காமாலை நோயாலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி?
நடிகர் ரோபோ சங்கரின் உடல்நிலை, தற்போது மிகவும் சீரியசாக இருப்பதாக, அவரது அண்ணன் சிவகாசி சிவா ஜீ தமிழ் செய்தியிடம் தெரிவித்துள்ளார். அவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ரோபோ சங்கருக்கு திங்கட்கிழமை மாலையில் இருந்தே உடல்நிலை சரியில்லை என்றும், மருத்துவர்கள் பரிசோதித்து விட்டு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவிற்கு மாற்றியிருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், வெண்டிலைட்டர் உதவியுடன் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை:
நடிகர் ரோபோ சங்கருக்கு உடல்நிலை சீக்கிரமாக சரியாக வேண்டும் என்று பலர் வேண்டிக்கொள்வதாக பலர் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். நகைச்சுவை கலைஞராகவும், மக்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்த இவர், இப்போது உடல் நிலை குன்றி இருப்பது பலருக்கு கவலையை கொடுத்துள்ளது.
திறமையால் உயர்ந்த ரோபோ சங்கர்!
நடிகர் ரோபோ சங்கர், ஆரம்பத்தில் ஸ்டண்ட் கலைஞராகவும்-பாடி பில்டராகவும் இருந்தார். பின்னர் அவருக்கு கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சி பெரிய பிரேக் கொடுத்தது. தொடர்ந்து ‘அது இது எது’ நிகழ்ச்சியில், சிரிச்சா போச்சு செக்மெண்டிலும் பங்கேற்றார். பின்பு, அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைக்க ஆரம்பித்தது.
தனுஷின் ‘மாரி’ திரைப்படத்தில் சனிக்கிழமை கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானார். இதில் அவரது காமெடி நன்றாக வர்க்-அவுட் ஆனது. இதையடுத்து, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் திரைப்படத்தில் “அன்னிக்கு காலைல ஆறு மணி” என்ற காமெடி மூலம் பிரபலமானார். அப்படியே வளர்ந்து வந்த சமயத்தில்தான் அவரை மஞ்சள் காமாலை நோய் தாக்கியது. அதன் பிறகு உடல் நிலை உருகுலைந்து, பின்பு ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் போனார்.
இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு குடிப்பதை நிறுத்திய இவர், சினிமாவில் முன்பு போல ஆக்டிவாக இல்லை. இவரது மகள் இந்திரஜா இப்போது இன்ஸ்டா பிரபலமாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, இவருக்கும் இவரது தாய் மாமாவுக்கும் கடந்த ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இப்போது குழந்தையும் பிறந்து விட்டது. இதையடுத்து, இவரும் அவ்வப்போது வேண்டாத சில பொருட்களை ப்ரமோட் செய்து சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார்.
