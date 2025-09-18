English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ரோபோ சங்கர்? இப்போது எப்படி இருக்கிறார்? முழு விவரம்!

Robo Shankar In ICU : நடிகர் ரோபோ சங்கர், தற்போது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:05 AM IST
  • ரோபோ சங்கர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி!
  • உடல் நிலை எப்படியுள்ளது?
  • இதோ முழு தகவல்!

Trending Photos

மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
அஜித் மேல் ஆசைப்பட்ட நடிகை..அவரு சொன்ன ஒரு வார்த்தையால் ஆஃப் ஆனார்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித் மேல் ஆசைப்பட்ட நடிகை..அவரு சொன்ன ஒரு வார்த்தையால் ஆஃப் ஆனார்! யார் தெரியுமா?
தெரு நாய் விவகாரம்: சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய மூவ்...முழு விவரம்!
camera icon8
Chennai Street Dogs
தெரு நாய் விவகாரம்: சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய மூவ்...முழு விவரம்!
ராகுல் டிராவிட்டை குறிவைக்கும் இந்த 3 அணிகள்... ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன் வரும் அப்டேட்!
camera icon8
IPL 2026
ராகுல் டிராவிட்டை குறிவைக்கும் இந்த 3 அணிகள்... ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன் வரும் அப்டேட்!
தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ரோபோ சங்கர்? இப்போது எப்படி இருக்கிறார்? முழு விவரம்!

Robo Shankar In ICU : பிரபல நடிகர் ரோபாே சங்கர், நேற்று உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவருக்கு தற்போது தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவு:

பிரபல நடிகர் ரோபாே சங்கர், தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே, மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, உடல் எடை மெலிந்த இவர் சில மாதங்களாகத்தான் தொடர்ந்து படங்களில் நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில், திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவரை சென்னை-பெருங்குடியில் உள்ள ஜெம் மருத்துவனையில் அனுமதித்தனர்.

ஆரம்பத்தில் அவருக்கு நீர்ச்சத்து குறைபாடு என்று கூறப்பட்டது. இதனால்தான் மயக்கம் என்று பலரும் நினைத்தனர். ஆனால், அதைத்தாண்டி அவர் மஞ்சள் காமாலை நோயாலும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. 

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி?

நடிகர் ரோபோ சங்கரின் உடல்நிலை, தற்போது மிகவும் சீரியசாக இருப்பதாக, அவரது அண்ணன் சிவகாசி சிவா ஜீ தமிழ் செய்தியிடம் தெரிவித்துள்ளார். அவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ரோபோ சங்கருக்கு திங்கட்கிழமை மாலையில் இருந்தே உடல்நிலை சரியில்லை என்றும், மருத்துவர்கள் பரிசோதித்து விட்டு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவிற்கு மாற்றியிருப்பதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், வெண்டிலைட்டர் உதவியுடன் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை:

நடிகர் ரோபோ சங்கருக்கு உடல்நிலை சீக்கிரமாக சரியாக வேண்டும் என்று பலர் வேண்டிக்கொள்வதாக பலர் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். நகைச்சுவை கலைஞராகவும், மக்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்த இவர், இப்போது உடல் நிலை குன்றி இருப்பது பலருக்கு கவலையை கொடுத்துள்ளது.

திறமையால் உயர்ந்த ரோபோ சங்கர்!

நடிகர் ரோபோ சங்கர், ஆரம்பத்தில் ஸ்டண்ட் கலைஞராகவும்-பாடி பில்டராகவும் இருந்தார். பின்னர் அவருக்கு கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சி பெரிய பிரேக் கொடுத்தது. தொடர்ந்து ‘அது இது எது’ நிகழ்ச்சியில், சிரிச்சா போச்சு செக்மெண்டிலும் பங்கேற்றார். பின்பு, அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமா வாய்ப்புகள் கிடைக்க ஆரம்பித்தது. 

தனுஷின் ‘மாரி’ திரைப்படத்தில் சனிக்கிழமை கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானார். இதில் அவரது காமெடி நன்றாக வர்க்-அவுட் ஆனது. இதையடுத்து, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் திரைப்படத்தில் “அன்னிக்கு காலைல ஆறு மணி” என்ற காமெடி மூலம் பிரபலமானார். அப்படியே வளர்ந்து வந்த சமயத்தில்தான் அவரை மஞ்சள் காமாலை நோய் தாக்கியது. அதன் பிறகு உடல் நிலை உருகுலைந்து, பின்பு ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் போனார்.

இந்த பிரச்சனைக்கு பிறகு குடிப்பதை நிறுத்திய இவர், சினிமாவில் முன்பு போல ஆக்டிவாக இல்லை. இவரது மகள் இந்திரஜா இப்போது இன்ஸ்டா பிரபலமாக இருக்கிறார். இதையடுத்து, இவருக்கும் இவரது தாய் மாமாவுக்கும் கடந்த ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இப்போது குழந்தையும் பிறந்து விட்டது. இதையடுத்து, இவரும் அவ்வப்போது வேண்டாத சில பொருட்களை ப்ரமோட் செய்து சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறார்.

மேலும் படிக்க | அச்சச்சோ! நடிகர் ரோபா சங்கர் மருத்துவமனையில் அனுமதி..என்ன பிரச்சனை?

மேலும் படிக்க | “அப்பாவிற்கு குடிப்பழக்கம் இருந்தது..” ரோபோ சங்கரின் மகள் பரபரப்பு பேட்டி..!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Robo ShankarICURobo Shankar HospitalizedHealth conditionRobo Shankar Health

Trending News