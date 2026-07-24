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நீட் போராட்டம்: மாணவர்களை வீடு திரும்ப சொல்லும் சல்மான் கான்! கிழிக்கும் நெட்டிசன்கள்..

Salman Khan : நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக, மாணவர்கள் திரளாக திரண்டு டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், கருத்து சொல்கிறேன் என்கிற பெயரில் நடிகர் சல்மான் கான் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:46 PM IST
நீட் போராட்டம்: மாணவர்களை வீடு திரும்ப சொல்லும் சல்மான் கான்! கிழிக்கும் நெட்டிசன்கள்..
Image Credit: Salman Khan | X page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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