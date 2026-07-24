/நீட் போராட்டம்: மாணவர்களை வீடு திரும்ப சொல்லும் சல்மான் கான்! கிழிக்கும் நெட்டிசன்கள்..

Salman Khan : காக்ரோச் ஜனதா கட்சியுடன் இணைந்து, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பல லட்சக்கணக்கான பேர் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி மாணவர்களும் இளைஞர்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், அரசுக்கு ஆதரவாக பதிவிடுபவர்கள் இணையத்தில் நெட்டிசன்களால் அடித்து துவைக்கப்படுகின்றனர். இதில் தெரியாத்தனமாக சல்மான் காணும் சிக்கியிருக்கிறார்.
மாணவர்களின் போராட்டம், உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்த சோனம் வாங்சுக்கை வலுக்கட்டாயமாக போலீசார் அழைத்து சென்ற போதே கவனம் ஈர்க்க தொடங்கி விட்டது. கடந்த திங்கட்கிழமையன்று ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தினர். அப்போது, போலீசார் மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியது கடும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளானது. அதே சமயத்தில், மாணவர்கள் பலர் தங்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று பாலிவுட் திரையுலகின் பிரபலங்கள் பலரை கேட்டு வந்தனர். ஆனால், யாரும் எதுவும் வாய் திறக்காமல் இருந்தனர். இறுதியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதன் பிறகு வரிசையாக பாலிவுட் பிரபலங்களான மாதவன், ஆலியா பட் உள்ளிட்ட பலர் பட்டும் படாமல் மாணவர்களுக்காக நிற்போம் என்பது போன்ற ஒரு பதிவை வெளியட்டனர்.
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
சல்மான் கான், தன்னுடைய எக்ஸ் பதிவில் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “படிப்பை எடுத்துக்கொண்டாலும், பாதுகாப்பை எடுத்துக்கொண்டாலும் மாணவர்கள்தான் முதன்மை வாய்ந்தவர்கள். இதனால் அவர்கள் எப்போதும் கவலைப்படப்போவதில்லை, அவர்களின் பெற்றோர்தான் கவலைப்படுகிறார்கள். நாட்டின் பிரதமர் ட்வீட் செய்துவிட்டார். அவர் இந்த பிரச்சனையில் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன நடவடிக்கையை எடுப்பார். எனவே, மாணவர்களே எல்லாரும் வீட்டிற்கு உங்கள் பெற்றோரிடம் திரும்புங்கள்.
சோனம் ப்ரோ, இது முடிந்து விட்டது. இதை இதற்கு மேல் வளர்க்காதீர்கள். உங்கள் உடல் ஆற்றலை வேறு தேவைப்படும் ஒரு நாளுக்காக சேமித்து வையுங்கள். ஏதாவது சாப்பிடுங்கள். உங்களுக்கு தேவை என்றால், நான் வாங்கி தருகிறேன்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
சல்மான் கான் இப்படியொரு பதிவை வெளியிட்ட பிறகு, மக்களுக்கு “இவரு ஏன் லூசு மாதிரி பேசுறாரு?” என்று சந்தேகம் எழுந்து விட்டது. உண்மையில், இப்படி பேசினாரா, அல்லது யாராவது ப்ளாக் மெயில் செய்து அவரை பேச வைத்திருக்கிறார்களா என நக்கலாக விவாதம் செய்யும் வகையில் அவருடைய ட்வீட் இருந்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் பலர், “நீட் விவகாரத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று குரல் கொடுங்கள். இல்லையென்றால் அமைதியாக இருங்கள்” என்று கூறி வருகின்றனர்.
சாேனம் வாங்சுக் குறித்து, சல்மான் கான் நக்கலாக பேசி இருப்பதுதான் மக்களை இந்த அளவிற்கு கேள்வி கேட்க வைத்துள்ளது. நாட்டின் முக்கிய சமூக ஆர்வலர்களுள் ஒருவரானவர் சோனம் வாங்சுக். அவர், 25 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டது, மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கும், அரசு தங்களின் கோரிக்கைகளை கேட்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய இலக்காக இருந்தது. ஆனால், அதை மட்டமாக பேசும் வகையில் சல்மான் கான் பதிவிட்டிருப்பது மக்களை திடுக்கிட செய்ததால் அவரை ஆத்திரத்துடன் கமெண்ட்களில் திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.
சிஜேபியின் போராட்டம் தொடர்ந்து வலுப்பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது. தர்மேந்திர பிரதான் பதவி வலிகும் வரை தாங்கள் போராட்டத்தை கைவிடப்போவது இல்லை என்று கூறி வருகின்றனர். மேலும், பிரதமர் மோடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நம்பிக்கை கொடுத்த பிறகு சாேனம் வாங்சுக் தன்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தை 26 நாட்களுக்கு பின் முடித்துக்கொண்டுள்ளார்.