English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சல்மான் கான் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன பிரச்சனை? முழு விவரம்..

சல்மான் கான் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன பிரச்சனை? முழு விவரம்..

Salman Khan Father Hospitalized : பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கானின் தந்தை சலீம் கான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:50 PM IST
  • சல்மான் கான் தந்தைக்கு உடலநலக்குறைவு..
  • என்ன பிரச்சனை?
  • முழு விவரம்..

Trending Photos

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
camera icon8
Ind vs Pak
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
camera icon7
Mamta Mohandas
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
சல்மான் கான் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன பிரச்சனை? முழு விவரம்..

Salman Khan Father Hospitalized : இந்திய திரையுலகில், பிரபல நடிகராக இருப்பவர், சல்மான் கான். இவருக்கு 90 வயது நிரம்பிய தந்தை இருக்கிறார். இவர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சல்மான் கானின் தந்தை:

பாலிவுட் திரையுலகின் முக்கிய நடிகரக வலம் வருபவர், சல்மான் கான். 60 வயதை கடந்தும், இன்னும் சிங்கிளாக வலம் வருகிறார். இவரது தந்தை பெயர், சலீம் கான். 1935ஆம் ஆண்டில் பிறந்த இவர், இந்திய திரையுலகின் திறமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற நடிகர், இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியராக விளங்கியவர். இவரது பல கதைகள் பாலிவுட்டில் திரைப்படங்களாக வெளிவந்துள்ளன. இந்தி சினிமாவின் அடையாளமான இவருக்கு இரண்டு முறை திருமணம் நடந்தது. இதன் மூலம் இவருக்கு ஐந்து குழந்தைகள் உள்ளனர். அதில் முக்கியமானவர் சல்மான் கான். சலீம் கானின் பிள்ளைகளுள், சல்மான் கான், சோகைல் கான், ஆர்பாஸ் கான் உள்ளிட்ட மூவருமே நடிகர்கள்தான். 

உடல் நலக்குறைவு...

பாலிவுட்டின் மூத்த கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் சலீம் கான், மும்பையின் லீலாவதி மருத்துவமனையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்லார். கடந்த ஆண்டு, அவருக்கு 90 வயது நிறைவடைந்தது. இவர், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து இன்னும் தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. 

மருத்துவமனைக்கு விரைந்த சல்மான்கான்!

தந்தைக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததை கேள்விப்பட்டவுடன், சல்மான் கானும், சலீமின் மருமகன் அதுல் அக்னிஹோத்ரியும் காலை மருத்துவமனைக்கு விரைந்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. சல்மான் கானின் தந்தையின் உடல்நலம் குறித்த அப்டேட்டோ, இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | ஒரே படத்தில் 45 வேடங்களில் நடித்த நடிகர்! கமல், ரஜினி, விஜய் கிடையாது..யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | Maha Shivratri 2026: சிவனாக நடித்துள்ள தமிழ் நடிகர்கள் முழு பட்டியல் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Salman KhanSalim KhanSalim Khan Moviesill healthSalman Khan Father

Trending News