சல்மான் கான் தந்தை மருத்துவமனையில் அனுமதி! என்ன பிரச்சனை? முழு விவரம்..

Salman Khan Father Hospitalized : இந்திய திரையுலகில், பிரபல நடிகராக இருப்பவர், சல்மான் கான். இவருக்கு 90 வயது நிரம்பிய தந்தை இருக்கிறார். இவர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சல்மான் கானின் தந்தை:
பாலிவுட் திரையுலகின் முக்கிய நடிகரக வலம் வருபவர், சல்மான் கான். 60 வயதை கடந்தும், இன்னும் சிங்கிளாக வலம் வருகிறார். இவரது தந்தை பெயர், சலீம் கான். 1935ஆம் ஆண்டில் பிறந்த இவர், இந்திய திரையுலகின் திறமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற நடிகர், இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியராக விளங்கியவர். இவரது பல கதைகள் பாலிவுட்டில் திரைப்படங்களாக வெளிவந்துள்ளன. இந்தி சினிமாவின் அடையாளமான இவருக்கு இரண்டு முறை திருமணம் நடந்தது. இதன் மூலம் இவருக்கு ஐந்து குழந்தைகள் உள்ளனர். அதில் முக்கியமானவர் சல்மான் கான். சலீம் கானின் பிள்ளைகளுள், சல்மான் கான், சோகைல் கான், ஆர்பாஸ் கான் உள்ளிட்ட மூவருமே நடிகர்கள்தான்.
உடல் நலக்குறைவு...
பாலிவுட்டின் மூத்த கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் சலீம் கான், மும்பையின் லீலாவதி மருத்துவமனையில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்லார். கடந்த ஆண்டு, அவருக்கு 90 வயது நிறைவடைந்தது. இவர், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து இன்னும் தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
மருத்துவமனைக்கு விரைந்த சல்மான்கான்!
தந்தைக்கு உடல் நிலை சரியில்லாததை கேள்விப்பட்டவுடன், சல்மான் கானும், சலீமின் மருமகன் அதுல் அக்னிஹோத்ரியும் காலை மருத்துவமனைக்கு விரைந்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானது. சல்மான் கானின் தந்தையின் உடல்நலம் குறித்த அப்டேட்டோ, இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
