  • சல்மான் கான் Vs ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்: இடையில் மாட்டிக்கொண்ட சிவகார்த்திகேயன்! என்ன பிரச்சனை?

சல்மான் கான் Vs ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்: இடையில் மாட்டிக்கொண்ட சிவகார்த்திகேயன்! என்ன பிரச்சனை?

Salman Khan Hit Back At AR Murugadoss : பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் குறித்து கூறியிருக்கும் கருத்து இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:19 PM IST
  • சல்மான் கான் vs ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்
  • இடையில் மாட்டிக்கொண்ட சிவகார்த்திகேயன்
  • என்ன பிரச்சனை?

சல்மான் கான் Vs ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்: இடையில் மாட்டிக்கொண்ட சிவகார்த்திகேயன்! என்ன பிரச்சனை?

Salman Khan Hit Back At AR Murugadoss : சமீபத்தில் ‘மதராஸி’ திரைப்படம் மூலம் மீண்டும் கம்-பேக் கொடுத்த இயக்குநராக மாறினார் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். இதற்கு முன்னர் அவர் சல்மான் கானை வைத்து இயக்கிய ‘சிக்கந்தர்’ திரைப்படம் படுதோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து, ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் முன்வைத்த ஒரு கருத்துக்கு, சல்மான்கான் வஞ்சப்புகழ்ச்சியுடன் கொடுத்திருக்கும் ஒரு பதில், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிக்கந்தர் படுதோல்வி-காரணம் சல்மான் கான்?

சல்மான் கான் நடிப்பில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான படம், சிக்கந்தர். இநத படத்தில், சல்மானுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்திருப்பார். காஜல் அகர்வாலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தை, ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் தனது பல வருடங்களை செலவு செய்து எடுத்தார். இதற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம், இறுதியில் பெரிதாக சொதப்பியது.

படத்தின் திரைக்கதை நன்றாக இல்லை எனவும், இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்றிய எடுத்திருந்தால் கதை நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று படம் பார்த்தவர்கள் விமர்சனங்களை தெரிவித்தனர். சிக்கந்தர் படம் குறித்து சில நேர்காணல்களில் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் பேசினார். அப்போது, சல்மான் கான் படப்பிடிப்பிற்கு தாமதமாக வந்ததாக கூறினார். இது, பல சினிமா செய்தி தளங்களில் தலைப்பு செய்தியாக மாறியது. 

“பெரிய நட்சத்திரத்துடன் ஷூட்டிங் செய்வது எளிதான காரியம் அல்ல. அவர், 8 மணிக்குதான் செட்டிற்கே வருவார். இதனால், பகல் காட்சிகளை கூட, இரவு நேரத்தில் படமாக்க வேண்டி இருந்தது. தமிழில், அதிகாலையிலேயே ஷூட்டிங் தொடங்கும், ஆனால் பாலிவுட் நட்சத்திரங்களின் நேரத்திற்கு ஏற்ப ஷூட்டிங் அட்டவணையானது மாறும்” என்று அவர் கூறியிருந்தார்.

சல்மான் கான் பதிலடி:

சல்மான் கான், தற்போது இந்தி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 19வது சீசனை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சமீபத்திய வீக் எண்ட் எபிசோடில் அவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸை கலாய்த்தது, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. “முருகதாஸின் கருத்துகள், சல்மான் கானுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதை அவர் அந்த ஷோவிலும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். “சிக்கந்தர் படப்பிடிப்புக்கு நான் தாமதமாகத்தான் சென்றேன். எனக்கு முதுகுத்தண்டில் பிரச்சனை இருந்தது. அதனால் லேட்டாக வந்தேன். அவர் மதராஸி என்று சமீபத்தில் ஒரு படம் எடுத்தார். அந்த படத்தின் ஹீரோ (சிவகார்த்திகேயன்) காலை 6 மணிக்கெல்லாம் வந்துவிடுவார். அதனால்தான், அது சிக்கந்தரை விட பெரிய ‘ப்ளாக் பஸ்டர்’ ஆகிவிட்டது” என்று நக்கலடித்தார். 

இடையில் மாட்டிக்கொண்ட சிவகார்த்திகேயன்!

சல்மான் கான், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் உடன் சேர்த்து, மதராஸியையும் கலாய்த்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், சிவாகார்த்திகேயனின் ரசிகர்களும் அவர் மீது கடுப்பில் உள்ளனர். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் சொன்ன கருத்து, படத்தின் தோல்வி பழியை இன்னொருவர் மீது போடுவதாக புரிந்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், கோலிவுட்டிற்கும் பாலிவுட்டிற்கும் சண்டை மாண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரஜினிகாந்த் எழுதிய 2 படங்கள்! ரெண்டுமே படுதோல்வி..என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | லவ் டுடே 2: பிரதீப் ரங்கநாதன் வெளியிட்ட எக்ஸ்குளுசிவ் தகவல்

Salman KhanAR MurugadossSikandarMadharaasiBollywood

