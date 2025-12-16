English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 71 வயதிலும் ஃபிட்னஸ்! தினமும் இதை மட்டும் பண்ணுங்க போதும் - சரத்குமார் அட்வைஸ்!

71 வயதிலும் ஃபிட்னஸ்! தினமும் இதை மட்டும் பண்ணுங்க போதும் - சரத்குமார் அட்வைஸ்!

Actor Sarathkumar Diet And Fitness Secret: 71 வயதிலும் 25 வயது இளைஞரை போல துடிப்பாக இருக்கும் சரத்குமாரின் டயட் சீக்ரெட் மற்றும் உடற்பயிற்சி ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 07:12 PM IST
71 வயதிலும் ஃபிட்னஸ்! தினமும் இதை மட்டும் பண்ணுங்க போதும் - சரத்குமார் அட்வைஸ்!

தமிழ் சினிமாவின் 'சுப்ரீம் ஸ்டார்' சரத்குமார், தனது 71வது வயதிலும் இளைஞர்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் உடல்வாகு கொண்டவர். சமீபத்தில் கூட Dude படத்தில் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். அடுத்ததாக, விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முகப்பாண்டியனுடன் இணைந்து 'கொம்பு சீவி' என்ற படத்தில் வயதான தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு டிசம்பர் 19ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. வயதானாலும் அழகும், ஸ்டைலும் மாறாத சரத்குமார், தனது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு பின்னால் இருக்கும் ஃபிட்னஸ் ரகசியங்களை சமீபத்திய பேட்டியில் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | படையப்பா ரீ-ரிலீஸ்.. இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு?

சரத்குமாரின் உடற்பயிற்சி ரகசியம்

  • சரத்குமார் உடற்பயிற்சி செய்வதை ஒரு தவமாகவே மேற்கொள்கிறார். அவரது தினசரி உடற்பயிற்சி பழக்கங்கள் பற்றி சில சுவாரஸ்ய தகவல்கள்.
  • காலை நேரப் பயிற்சி: இவருக்கு காலை நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது தான் மிகவும் பிடிக்குமாம். அதுவும் தனியாக செய்வதை விட, நண்பர்கள் அல்லது ட்ரைனர்களுடன் சேர்ந்து ஜாலியாக பேசிக்கொண்டே பயிற்சி செய்வது இவருக்கு 'ஃபேவரைட்'.
  • ஸ்ட்ரெங்த் டிரைனிங்: கார்டியோ பயிற்சிகளை விட, உடலுக்கு வலிமை சேர்க்கும் பயிற்சிகளுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்.
  • ஸ்குவாட்ஸ்: ஜிம்மில் அதிக எடை தூக்கும் 'டெட்லிஃப்ட்' பயிற்சியை விட, கால்களுக்கும் உடலுக்கும் வலு சேர்க்கும் 'ஸ்குவாட்ஸ்' பயிற்சியே தனக்கு பிடித்தமானது என்கிறார்.
  • முழு உடல் பயிற்சி: வெறும் மேல் உடலுக்கு மட்டும் பயிற்சி செய்யாமல், தலை முதல் கால் வரை மொத்த உடலுக்கும் வேலை கொடுக்கும் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.

டயட் முறை

உடற்பயிற்சி மட்டும் போதாது, உணவிலும் கட்டுப்பாடு அவசியம் என்கிறார் சரத்குமார். இவரது தினசரி உணவு பழக்கம் வியக்க வைக்கிறது. காலையில் எழுந்ததும் முதல் வேலையாக தண்ணீர் குடிப்பார். ஒரு நாளைக்கு 2.5 முதல் 3 லிட்டர் வரை தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்கிறார். காலையில் நெய் சேர்க்கப்பட்ட Black Coffee with Ghee உடன் இவரது நாள் தொடங்குகிறது. பிறகு காலை உணவாக 4 முட்டையின் வெள்ளை பகுதிகளை சாப்பிடுகிறார். பிறகு 11 மணிக்கு ஆப்பிள், பீட்ரூட், கேரட் கலந்த 'ABC' ஜூஸ் எடுத்து கொள்கிறார். மதியம் வேகவைக்கப்பட்ட காய்கறிகளுடன், மிளகுத்தூள் மற்றும் உப்பு மட்டும் சேர்க்கப்பட்ட 2 சிக்கன் துண்டுகள் சாப்பிடுகிறார். மாலையில் வேர்க்கடலை கலந்த அவல் எடுத்துக்கொள்கிறார். இரவு சிக்கன் அல்லது மட்டன் சூப் உடன் முடித்து கொள்கிறார். எப்போதாவது டயட்டை மீறி சாப்பிட ஆசைப்பட்டால், இவரது சாய்ஸ் 'பிரியாணி' தானாம்!

சரத்குமாரின் அட்வைஸ்

தன்னைப்போல தீவிரமாக ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு சரத்குமார் ஒரு எளிய அறிவுரையை கூறுகிறார்.  "உங்களால் ஜிம்முக்கு சென்று கடினமான பயிற்சிகளை செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை. தினமும் குறைந்தது 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி மட்டுமாவது செய்யுங்கள். இது அடிப்படை. இதுவே ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, உங்களைச் சுறுசுறுப்பாக வைக்கும்," என்கிறார். நடைப்பயிற்சி கூட செய்ய நேரம் இல்லாதவர்கள், நாள் முழுவதும் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ உடலுக்கு வேலை கொடுக்கும்படியான சிறு சிறு வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்காமல் சுறுசுறுப்பாக இயங்கினாலே போதும், நோயின்றி வாழலாம் என்பது இவரது அறிவுரை.

மேலும் படிக்க | படையப்பா படம் வெளியான போது எவ்வளவு வசூல் செய்தது தெரியுமா?

