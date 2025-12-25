ஜெயிலர் 2 படத்தில் உலகப்புகழ் பெற்ற நடிகர்! இவரும் பெரிய ரஜினி ரசிகர்தான்..யார் தெரியுமா?

Actor Shah Rukh Khan In Jailer 2 : பெரும்பாலும் பார்ட் 2 படங்களில் நடிக்காத ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க முடிவு செய்துள்ளார். இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு முக்கிய நடிகர் குறித்த தகவல், தற்போது இணையம் முழுவதும் சுழன்று வருகறிது.
ஜெயிலர் 2 :
2023ஆம் ஆண்டில் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம், ரஜினிகாந்திற்கு மெகா ஹிட் கொடுத்த படங்களுள் ஒன்றாக அமைந்தது. இதற்கடுத்து வெளியான வேட்டையன் மற்றும் கூலி ஆகிய இரண்டு படங்களும் அடுத்தடுத்து சொதப்பிய நிலையில், அதன் இரண்டாம் பாகத்தில் முன்கூட்டியே கமிட்டான ரஜினி, சூட்டோடு சூடாக ஷூட்டிங்கிலும் கலந்து கொண்டார். முதல் பாகத்தில் இடம் பெற்றிருந்த ரம்யா கிருஷ்ணன், விநாயகன், மோகன்லால், சிவராஜ் குமார் உள்ளிட்டோர், அதன் இரண்டாம் பாகத்திலும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக தொடர்கின்றனர். இவர்களுடன், இன்னொரு பெரிய நடிகரும் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறார்.
படத்தில் இணைந்த பெரிய நடிகர்!
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் இன்னொரு பெரிய நடிகரும் இணைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உலகளவில் புகழ்பெற்ற அந்த பாலிவுட் நடிகரை, இரண்டாம் பாகத்தில் எப்படியாவது நடிக்க வைத்து விட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டிருந்த நெல்சன், தற்போது அதனை செய்து முடித்திருக்கிறாராம். அந்த நடிகர் யார் என்பது குறித்த விவரத்தை, படக்குழுவை சேர்ந்த ஒரு பிரபலமே நேர்காணலில் உளரி இருக்கிறார்.
யாரும் எதிர்பார்க்காத நடிகர்!
இந்த நடிகர், இந்தி திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருக்கிறார். தானும் ரஜினிகாந்தின் மிகப்பெரிய ரசிகன்தான் என்று அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்வார். இன்னும் சொல்லப்பாேனால், அவர் தனது ஒரு படத்தில் ரஜினிக்காக ஒரு பாடலே வைத்திருக்கிறார்.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, ஷாருக்கான்தான். இவர், சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் திரைப்படத்தில் ரஜினிக்காக ஒரு பாடலை வைத்துள்ளார். அதைத்தாண்டி, தனது Ra One படத்திலும் ரஜினியின் எந்திரன் ரோபோ கெளரவ தாேற்றத்தில் வரும். இவர், தற்போது ரஜினியுடன் ஜெயிலர் 2 படத்தில் முக்கிய நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரகசியத்தை உடைத்த வில்லன் நடிகர்!
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் மிதுன் சக்கரபோர்த்தி நெகடிவ் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இவர், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அப்போது, ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் முக்கிய அப்டேட்களையும் பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த படத்தில் யாரெல்லாம் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடிக்கின்றனர் என கேட்டதற்கு அவர், ஷாருக்கான் பெயரையும் மோகன்லால், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரின் பெயரையும் சேர்த்து கூறினார். இதற்கு முன்னரே ஷாருக்கான் இந்த படத்தில் நடிப்பதாக தகவல்கள் வெளியானதால், இவர் இதனை தற்போது கன்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறார்.
ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் எப்போது?
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, கோவா, கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களில் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம், வரும் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் 12ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது. இதன் ரிலீஸை ஆவலுடன் எதிர்நாேக்கி ரசிகர்கள் காத்துக்காெண்டுள்ளனர்.
இப்போது என்ன செய்கிறார் ரஜினி?
நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு பிறகு தனது 174வது படத்தில் நடிக்கிறார். கமல் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை, பார்க்கிங் இயக்குநர் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு ரஜினியும் கமலும் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடிக்க இருக்கிறார்களாம். ரஜினி நடிக்கும் அடுத்தடுத்த படங்கள் குறித்த அப்டேட், சில நாட்களில் வெளியாகலாம்.
