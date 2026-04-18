ரஜினி படத்தில் நடிக்க மறுத்த நடிகர்! அட்லீ படத்துக்கு ஓகே சொல்லிட்டாரே..யார் தெரியுமா?

ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிக்க மறுத்த நடிகர் ஒருவர், அட்லீயின் ‘ராக்கா’ திரைப்படத்தில் கேமியோவில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தகவல். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:28 PM IST
தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருப்பவர், ரஜினிகாந்த். 70களை கடந்தும், தற்போதுவரை தளராமல் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இவர், கடைசியாக நடித்த கூலி திரைப்படம் வெளியாகி ஓரளவு வரவேற்பை பெற்றதை தொடர்ந்து, அடுத்ததாக ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் நடிக்க மறுத்த ஒரு நடிகர்தான், இப்போது அட்லியின் படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஜெயிலர் 2:

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த படம், ஜெயிலர். இந்த படம், 2023ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி இருந்த இந்த திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து, அதன் இரண்டாம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நடைப்பெற்று வருகிறது. சென்னை, கோவா, கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களில் ஷூட்டிங் நடத்தப்பட்ட நிலையில், இந்த படத்தின் வேலைகள் கிட்டத்தட்ட முடிவு பெறும் நிலையில் இருக்கின்றன. 

ரஜினிகாந்த், இந்த படத்தில் முத்துவேல் பாண்டியன் என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். முதல் பாகத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்திருந்த ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா, விநாயகம் உள்ளிட்ட அனைவரும் நடித்திருக்கின்றனர்.

கேமியோவில் நடிக்க மறுத்த ஸ்டார் நடிகர்..

தமிழ் சினிமாவில், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பெரிய நடிகர்களை பிற நடிகர்களின் படங்களில் கேமியோ கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்க வைப்பது என்பது ட்ரெண்டாகி வருகிறது. ஜெயிலர் படத்தில் இதை ஃபாலாே செய்து மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், தமன்னா, சுனில், கிங்க்ஸ்லி, விடிவி கணேஷ், ஜாக்கி ஷ்ராஃப் உள்ளிட்ட பலர் கேமியோவில் வந்திருந்தனர். இதையடுத்து, ஜெயிலர் 2 படத்திலும் அதே டெம்ப்ளேட் ஃபாலோ செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் புதிதாக இன்னொரு ஸ்டார் நடிகரை நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக கூறப்பட்டது. அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை ஷாருக்கான்தான்.

பாலிவுட் நடிகரான ஷாருக்கான், ரஜினியுடன் நெருங்கிய நட்பு பாராட்டும் நட்சத்திரங்களுள் ஒருவர். இவர் மீதிருக்கும் மரியாதை நிமித்தமாக, தனது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் ரா1 உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் இவருக்கான ஒரு சில காட்சிகளையும் பாடலையும் அவர் வைத்திருப்பார். இதன் காரணமாக, ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 படத்தில் அவருக்கு தோழனாகவும் காவல் அதிகாரியாகவும் நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், தான் பெரிய ஹீரோ என்பதால், பிற பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களில் கேமியோ கதாப்பாத்திரங்களில் நடிப்பதில்லை என்று கூறி, அவர் ஒதுங்கிக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

அட்லீயின் திரைப்படத்தில்..

சில படங்களையே இயக்கி இருந்தாலும், அதிக ஹிட் கொடுத்து, மக்களின் வரவேற்பை பெற்ற நடிகராக இருக்கிறார், அட்லீ. தமிழில் ராஜா ராணி, தெறி, மெர்சல், பிகில் உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் ஹிட் கொடுத்த பிறகு, இந்தி திரையுலகிற்கு சென்று விட்டார். அங்கு, அவர் இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடித்த ஜவான் திரைப்படம் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்று, 1000 கோடிக்கு மேல் வசூலை ஈட்டியது. அதே போல, அடுத்ததாக அல்லு அர்ஜுனை வைத்து ‘ராக்கா’ என்கிற திரைப்படத்தை இயக்குகிறார். இதன் ஃபர்ஸ்ட் லுக், சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. இதற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க ஷாருக்கான ஒப்புக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ரஜினி படத்தில் நடிக்க மறுத்துவிட்டு, இப்படி அட்லீயின் படத்தில் கேமியோவில் நடிக்க அவர் ஒப்புக்கொண்டது, திரையுலகில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

ஷாருக்கானுக்கு பதில் இவரா..

ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் ஷாருக்கான் நடிக்க மாட்டேன் என்று கூறியதை அடுத்து, அவருக்கு பதிலாக பவன் கல்யாண் இந்த படத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்போது என்ன செய்கிறார் ரஜினி?

ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை முடிக்கும் தருவாயில் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இதனை முடித்து விட்டு அவர், தனது 173 படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கிறது. இந்த படத்தை முதலில் சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் இதிலிருந்து வெளியேறுவதாக தெரிவித்து விட்டார். இதையடுத்து, சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த படத்தை இயக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இவரும் படத்திலிருந்து விலகவுதாக சமீபத்தில் கூறப்பட்டது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்திற்கு பிறகு, அவர் கமலுடன் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்குகிறார். இந்த படம், அடுத்த வருடம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, அவர் தனது சுய சரிதை எழுதுவதில் கவனம் செலுத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

