/புதுப்படத்தை இயக்கப்போகும் ஷங்கர்! இந்தியன் 2, கேம் சேஞ்சர் தோல்வியில் இருந்து மீள்வாரா?

Shankar : இந்தியாவின் ‘பிரம்மாண்ட இயக்குநர்’ என ஒரு காலத்தில் கருதப்பட்டவர், ஷங்கர். படங்களில் சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்களை கூட பெரிதாக காட்டும் திறமை கொண்ட இவர், சமீபத்தில் தான் இயக்கிய 2 படங்களால் பெருந்தோல்வியை தழுவினார். இதையடுத்து, அவர் அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் படம் என்ன என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
இயக்குநர் ஷங்கர், அடுத்ததாக வேள்பாரி கதையை திரைப்படமாக எடுக்கப்போவதாக பேச்சு அடிப்பட்டது. இந்த படம், பெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாக இருப்பதாகவும், இதற்கான கதை எழுதும் பணிகளில் ஷங்கர் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில்தான், அவர் இன்னொரு படத்தை இயக்குவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஷங்கர், அடுத்ததாக ஒரு விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம் ஒன்றை இயக்க இருப்பதாகவும், இது மிக குறுகிய காலத்தில் முடிவடையக்கூடிய வகையில் படம் திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் படப்பிடிப்பு சுமார் 70 நாட்கள் மட்டுமே நடைபெற இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
வேள்பாரி போன்ற வரலாற்று பின்னணி கொண்ட கதையை எடுப்பதற்கு முன்னர், இப்படி சிறிய பட்ஜெட்டில், நல்ல வெற்றியை கொடுத்து, தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வாக்கை சம்பாதித்த பின்னர் அவர் அந்த படத்தை எடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஷங்கர் தனது இந்த திரைப்படம் மூலமாக புது முகங்கள் சில பேரை அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக கூறப்படுகிறது. தான், திரையுலகிற்கு வந்ததில் இருந்து நன்கு அறிந்த நடிகர்களை மட்டுமே வைத்து படங்களை இயக்கி வந்த அவர், பாய்ஸ் படத்தை எக்ஸ்பெரிமெண்டல் படமாக எடுத்தார். இதில் நடித்த ஜெனிலியா, சித்தார்த், நகுல், தமன் உள்ளிட்ட முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள் அனைவருமே புது முகங்கள்தான். இந்த படத்தை அப்போதையை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், இது ஒரு நல்ல coming of age படமாக இருந்தது. அப்படி ஒன்றைதான், தற்போது இந்த படத்திலும் ஷங்கர் செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்தியன் 2 திரைப்படம், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியானது. ஆனால், அந்த எதிர்பார்ப்புகளில் ஒன்றை கூட, படம் முழுமை செய்யவில்லை என்கிற விமர்சனம் கடுமையாக எழுந்தது. இதையடுத்து, படத்தில் இருந்த சில காட்சிகளும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இவை, சாதிய ரீதியான இழிவு பேச்சாக இருப்பதாக படம் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர். வசூலிலும் விமர்சனத்திலும் இப்படம் பெரிதாக சறுக்கியதை அடுத்து, மக்கள் பலர் இந்த படத்தின் மூன்றாம் பாகம் என்ற ஒன்று வந்தால் அதை பார்க்கவே கூடாது எனும் முடிவில் இருக்கின்றனர்.
ராம் சரண் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான திரைப்படம், கேம் சேஞ்சர். இந்த திரைப்படத்தையும் ஷங்கர்தான் இயக்கியிருந்தார். இந்த படமாவது அவருக்கு கை தூக்கி விடும் என்று நினைத்தால், அது இந்தியன் 2வை விட பெருந்தோல்வியை சந்தித்தது. இதிலிருந்து, அப்படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த ராம் சரணே மீண்டு வர கொஞ்சம் நாளானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.