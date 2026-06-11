Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /புதுப்படத்தை இயக்கப்போகும் ஷங்கர்! இந்தியன் 2, கேம் சேஞ்சர் தோல்வியில் இருந்து மீள்வாரா?

புதுப்படத்தை இயக்கப்போகும் ஷங்கர்! இந்தியன் 2, கேம் சேஞ்சர் தோல்வியில் இருந்து மீள்வாரா?

Shankar : இயக்குநர் ஷங்கர், அடுத்ததாக இயக்கப்போகும் படம் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:50 PM IST
புதுப்படத்தை இயக்கப்போகும் ஷங்கர்! இந்தியன் 2, கேம் சேஞ்சர் தோல்வியில் இருந்து மீள்வாரா?
Image Credit: Shankar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
லியோனல் மெஸ்ஸியின் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா? யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?
Yassine Cheuko9 min ago
2
Bharathiraja14 min ago
3
CM Vijay15 min ago
4
Shankar34 min ago
5
Savukku Shannkar47 min ago