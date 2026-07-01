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வெட்கமா இல்லையா சாந்தனு? பாக்யராஜ் மறைவுக்கு பின் டார்கெட் செய்யப்படும் மகன்!

Shantanu Bhagyaraj : சமீபத்தில், பிரபல நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ், மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். இதையடுத்து, சாந்தனுவின் சில செயல்பாடுகளை நெட்டிசன்கள் ரொம்பவே ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:29 PM IST
வெட்கமா இல்லையா சாந்தனு? பாக்யராஜ் மறைவுக்கு பின் டார்கெட் செய்யப்படும் மகன்!
Image Credit: Shantanu Bhagyaraj | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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வெட்கமா இல்லையா சாந்தனு? பாக்யராஜ் மறைவுக்கு பின் டார்கெட் செய்யப்படும் மகன்!
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