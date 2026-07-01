/வெட்கமா இல்லையா சாந்தனு? பாக்யராஜ் மறைவுக்கு பின் டார்கெட் செய்யப்படும் மகன்!

Shantanu Bhagyaraj : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர் மற்றும் இயக்குநராக இருந்தவர், கே.பாக்யராஜ். இவர், தன்னுடைய 73வது வயதில் திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இது மக்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. நிலைமை இப்படியிருக்கையில், இவருடைய மகன் சாந்தனுவை பலரும் இணையத்தில் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் சினிமாவில் புதுமையை புகுத்தியவர் பாரதிராஜா என்றால், அவருடைய சிஷ்யரான பாக்யராஜ் மட்டும் சும்மாவா? பல படங்களில் தன் குருவுடன் சேர்ந்து பணியாற்றிய பாக்யராஜ், அவருக்கு தான் சளைத்தவன் இல்லை என்பதை காண்பிக்கும் அளவிற்கு அந்த 7 நாட்கள், சின்ன வீடு, தாவணி கனவுகள், முந்தாணை முடிச்சு போன்ற பல ஹிட் படங்களை எடுத்தார். பாரதிராஜாவின் படங்கள் ஒருபுறம் சீரியஸான விஷயங்களை, சீரியஸ் டோனில் அலசினால், மறு புறம் பாக்யராஜின் திரைப்படங்கள் அவற்றை காமெடி டோனில் அலசும்.
இயக்குநராக மட்டுமன்றி, நடிகராகவும், திரைக்கதை ஆசிரியராகவும் முத்திரை பதித்த பாக்யராஜ், தன்னுடைய 73வது வயதில் ஜூன் 27ஆம் தேதியன்று உயிரிழந்தார். இவருடைய இழப்பை அவருடைய மனைவி பூர்ணிமா, மகள் சரண்யா, மகன் சாந்தனு, மருமகள் கீர்த்தி உள்ளிட்டோர் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் அழுத காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகின. ஆனால், தற்போது தந்தையை இழந்து வாடும் சாந்தனுவை கூட விட்டு வைக்காமல், நெட்டிசன்கள் பல பேர் அவரை திட்டித்தீர்த்து வருகின்றனர்.
பாக்யராஜ் இறந்ததை அடுத்து, அக்குடும்பத்தின் நண்பரும் தமிழ்நாட்டின் முதல்வருமான சி.ஜோசப் விஜய் குடும்பத்தினருக்கு நேரில் வந்து ஆறுதல் கூறி, பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். அவரை பார்த்ததும், சாந்தனு கதறி அழுத வீடியோக்களும், அவரை விஜய் சமாதானப்படுத்தியதும் வைரலானது. இதையடுத்து, தனக்கு ஆதரவாக வந்து நின்றமைக்கு முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து சாந்தனு ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். இதனால், விஜய் இந்த இறப்பிற்கு வந்ததை வைத்து சாந்தனு விளம்பரம் தேடுகிறாரா? என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வியெழுப்ப தொடங்கினர். இதனால், ஏற்கனவே சோகத்தில் இருக்கும் சாந்தனு மற்றும் அவருடைய குடும்பம், இதனால் இன்னும் மனதளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.
இதையடுத்து, முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தன் தந்தையின் இறப்பிற்கு பிறகு குடும்பத்திற்காக வந்து நின்றதற்காகவும் நன்றி தெரிவித்து சாந்தனு ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் தெளிவாக, “அப்பாவை இழந்த பின் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கும் நான், முறையாக ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் தேடி எழுதுகிறேனே தவிர, மனதின் அடிதளத்தில் எனக்கு ஆறுதல் சொன்ன அனைத்து உயர்ந்த உள்ளங்களுக்கும் ஆத்மார்த்தமாய் நன்றி சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இது, இன்னும் சில சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்தது. ஒரு சிலர், “பேசுறவன் பேசிட்டுதான் இருப்பான், நீ போய் வேற வேலைய பாருய்யா..” என்று சொல்ல, இன்னும் சிலர், “நீயே ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிற்கா சென்று எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விட்டு வா” என்று நக்கல் செய்தனர்.
சமீபத்தில் பாக்யராஜின் அலுவலகத்தில் இருந்து அவர் எழுதியது போலவே ஒரு கடிதம் வெளியானது. அதில், “என் கண்மணி சாந்தனுவை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்..” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை மேற்கோள்காட்டி, ஏன் இவர் பெண்ணைப்பற்றி கடிதத்தில் எதுவும் இல்லை, தந்தையின் இறப்பில் இவர் விளம்பரம் தேடுகிறாரா? என்று நெட்டிசன்கள் பலர் இது குறித்து கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர்.
வெட்கமா இல்லையா, Shanthanu பாக்கியராஜ்?— Sajithra சஜித்ரா (she-her) (@sajithra) July 1, 2026
Director Bhagyarajயின் X account login பண்ணி அவரே ‘என் கண்மணி Shanthanuவை பார்த்து கொள்ளுங்கள்’ என்று இறந்த பிறகு சொல்கிறதாக இந்த கடிதம். அவருடைய பொண்ணை பத்தி எதுவுமே இல்லை https://t.co/orVQU6rOwH
பாக்யராஜின் இறப்பை தொடர்ந்து, இறுதி ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களையும், கலந்து கொள்ளாதவர்களையும், சமூக வலைதளம் வேறுமாதிரியாக பிரதிபலித்தது. பாக்யராஜின் மறைவை சுஹாசினி பத்திரிகையாளர்களிடம் அறிவித்த போது, அவர் சிரித்துக்கொண்டே பேசியதாக பலரும் கூறி வந்தனர். இன்னும் சிலர், தன் மகள் திருமண புகைப்படத்தை குஷ்பு, பாக்யராஜ் இறந்த இரண்டாவது நாளே பகிர்ந்திருந்ததும் சர்ச்சையானது. பாக்யராஜின் மருமகள் கீர்த்தி பாக்யராஜின் இறப்பில் அழவே இல்லை என்றும், பல்வேறு சர்ச்சைகள் உருவெடுத்தது.