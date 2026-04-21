கல்யாணமாகி 3 ஆண்டுகளில் விவாகரத்து? பிரபல நடிகர் வாழ்க்கையில் பூகம்பம்!

Sharwanand Divorce Rumors : தென்னிந்திய திரையுலகில் இருக்கும் இளம் நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், சர்வானந்த். இவர், தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் இருந்து தனது திருமண புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நீக்கியிருப்பது, விவாகரத்து வதந்திகளுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
சர்வானந்த் :
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்து பிரபலமான நடிகராக இருக்கிறார், சர்வானந்த் 2004ஆம் ஆண்டு திரையுலகிற்குள் அறிமுகமான இவர், தமிழில் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக காரணம் ‘எங்கேயும் எப்போதும்’ திரைப்படம்தான். 2011ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்த படத்தில் இவர் இரண்டு ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பார். இந்த படத்திற்காக அவருக்கு பாராட்டுகளும், விருதும் கிடைத்தது. ஆந்திராவை சேர்ந்த சர்வானந்த், தெலுங்கில் முக்கிய நடிகர்கள் குடும்பத்தின் உறவினர் ஆவார். இவர், ராம் சரண், நானி உள்ளிட்ட பல தெலுங்கு நடிகர்களுக்கும் நெருக்கமானவராக இருக்கிறார்.
திருமணம்:
ஷர்வானந்திற்கு, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ரக்ஷித்தா ரெட்டி என்பவருடன் திருமணம் ஆனது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஐடி ஊழியரான இவர், ஆந்திராவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பசுனூர் மதுசூதன் ரெட்டியின் மகள் ஆவார். ரக்ஷிதாவிற்கும், ஷர்வானந்திற்கும் 2023 ஜனவரியில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து, ஜூன் மாதம் திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணம் நடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஷர்வானந்த் ஹைதராபாத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கினார். இந்த கார் விபத்தில் அவருக்கு பெரிதாக எந்த அடியும் படவில்லை. ஆனால், திருமண சமயத்தில் இவருக்கு இப்படி ஆனது குறித்து பல இடங்களில் பெரிதாக பேசப்பட்டது. இவர்களின் திருமணமானது எளிமயான முறையில், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் நடந்தது. திருமண வரவேற்பில், ராம்சரண், நாக சைதன்யா, சிரஞ்சீவி என்று டோலிவுட் திரையுலகமே கலந்து கொண்டது.
அதுக்குள்ள விவாகரத்தா?
நடிகர்கள், தங்களின் துணையை பிரிந்திருக்கிறார்களா, அவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்கின்றனர் என்பதை சமூக வலைதளங்களை பார்த்துதான் ரசிகர்கள் தெரிந்து கொள்கின்றனர். வழக்கமாக செலிப்ரிட்டியாக இருக்கும் பலர், தங்களின் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து பிரியப்போகிறார்கள் என்றால், தங்களின் திருமண புகைப்படங்களை நீக்குவது, தங்களின் திருமண வாழ்க்கை குறித்து எதுவும் பதிவிடாமல் இருப்பது என்றிருப்பர். அப்படி, ஷர்வானந்தும் தனக்கும் ரக்ஷிதாவிற்கும் நடந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் இன்ஸ்டாவில் இருந்து நீக்கியிருக்கிறார். இது, விவாகரத்து குறித்த சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுத்துள்ளது.
சர்வானந்த், பெரிதாக எந்த சர்ச்சையிலும் சிக்காத நடிகர்களுள் ஒருவர். இவரது திருமண வாழ்க்கை குறித்து எங்குமே பெரிதாக பேசியதில்லை. திருமணம் முடிந்த ஓராண்டில் (2024) சர்வானந்த் - ரக்ஷிதா தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதனை அவர் தனது சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு அறிவித்திருந்தார்.
விவாகரத்து முடிவு ஏன்..?
சர்வானந்த், கடந்த சில மாதங்களாகவே தனது மனைவியை பிரியும் முடிவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை அவர் சீக்கிரமே செயல்படுத்த இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த ஓராண்டாகவே, சர்வானந்தும், அவரது மனைவி ரக்ஷிதாவும் பிரிந்து வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், குடும்பத்தினரும் குழந்தையையும் காரணமாக வைத்து இருவரையும் சேர்த்து வைக்க முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. திருமணம் ஆகி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே முடிந்திருக்கும் நிலையில், அதற்குள்ளாக சர்வானந்த் குறித்து இப்படியொரு செய்தி வெளியாகியிருப்பது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சர்வானந்த், சமீபத்தில் ‘பைக்கர்’ எனும் படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகி இருந்தது. 42 வயதாகு சர்வானந்த், பைக்கர் படத்திற்காக 18 வயது இளைஞராக மாற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளானார். இதற்காக இவர் சுமார் இரண்டு வருடங்கள் ரொம்பவே ட்ரெயினிங் எடுத்தார். இதனால் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட சுமார் 32 கிலோ வரை எடை குறைந்தது. இதனை தான் நடித்த பைக்கர் படத்திற்காக பயன்படுத்திக்கொண்டார். படம், மக்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : யார் இந்த சர்வானந்த்?
பதில் : சர்வானந்த் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடிக்கும் பிரபல நடிகர். 2004ஆம் ஆண்டு திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
கேள்வி : தமிழில் சர்வானந்தை பிரபலமாக்கிய படம் எது?
பதில்: 2011ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘எங்கேயும் எப்போதும்’ திரைப்படம் அவருக்கு பெரிய வரவேற்பை பெற்றுத் தந்தது.
கேள்வி: சர்வானந்த் யாரை திருமணம் செய்துள்ளார்?
பதில் : அவர் 2023ஆம் ஆண்டு ரக்ஷிதா ரெட்டி என்பவரை திருமணம் செய்தார்.
கேள்வி : ரக்ஷிதா ரெட்டி யார்?
பதில் : அவர் அமெரிக்காவில் வேலை செய்த ஐடி ஊழியர். மேலும், ஆந்திராவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பசுனூர் மதுசூதன் ரெட்டியின் மகள்.
கேள்வி : சர்வானந்த் திருமணம் எப்போது நடந்தது?
பதில் : 2023 ஜூன் மாதத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது.
கேள்வி : இவர்களுக்கு குழந்தை உள்ளதா?
பதில் : ஆம், 2024ஆம் ஆண்டு இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது.
