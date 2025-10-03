விஜய்க்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட சிபிராஜ்! ‘இந்த’ நக்கல் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்…

Sibi Sathyaraj Shares Video Support Of Vijay : கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி அன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது அப்பொழுது 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
41 பேர் உயிரிழப்பு!
கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி அன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது அப்பொழுது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் உயிரிழப்பானது இந்திய அளவில் கடும் அதிர்வலையை கிளப்பியது. இதற்கு யார் காரணம் என்று மக்களிடம் பல்வேறு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது.
“மதியம் 12 மணிக்கு அனுமதி கேட்டு விட்டு மாலை ஏழு மணிக்கு விஜய் அப்பகுதிக்கு வந்துள்ளார் அப்பொழுது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அப்பாவி பொதுமக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த உயிரிழப்புகளுக்கு யார் காரணம்?” என்கிற கேள்வி, மக்களின் மனங்களில் ஓயாமல் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது. சிலர் இந்த நிகழ்ச்சியை சரியாக ஒருங்கிணைப்பு செய்யாத தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள்தான் காரணம் என்றும் சரியான பாதுகாப்பு வழங்காத தமிழக காவல்துறை தான் காரணம் என்றும் பேசி வருகின்றனர்.
விஜய்க்கு எதிராக திரும்பிய பிரபலங்கள்!
நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், நடிகராக இருந்த போது இருந்த கதையே வேறு. ஆனால், இப்போது இவர் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு பலருக்கு இவரது கொள்கைகளோ கோட்பாடுகளோ பெரிதாக நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவில்லை. இருப்பினும் நடிகர்கள் ஒரு சிலர் இவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர். ஒரு சிலர், இவர் விஷயத்தில் நடுநிலையாக இருந்த வந்தனர். கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு, நடுநிலையாக இருந்தவர்களும், “உயிரிழப்புகளுக்கு விஜய்தான் காரணம்” என்று பதிவிட ஆரம்பித்து விட்டனர். இந்த நிலையில், அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்களுக்கும் இணையத்தில் அடி விழுந்து வருகிறது.
சிபிராஜ் ஆதரவாக வீடியோ!
நடிகரும், சத்யராஜின் மகனுமான சிபிராஜ், தற்போது தனது இன்ஸ்டாவின் ஸ்டோரி பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை ஷேர் செய்திருக்கிறார். குஷி படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஒரு காட்சிதான் அந்த வீடியோவில் இருக்கிறது. அதில் அவர் பேசும், டைலாக்தான் இதில் ஹைலைட். “என்னை மட்டுமல்ல, என் இமேஜ்-ஐ கூட உங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாது” என்று அவர் வில்லனிடம் ஸ்கிரீனில் பேசும் வீடியோதான் அது.
இந்த வீடியோ, எப்போதோ இணையத்தில் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது. அதை எடுத்து தற்போது சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார், சிபிராஜ். இது, தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
தந்தை ஒரு பக்கம்..தங்கை ஒரு பக்கம்..மகன் ஒரு பக்கம்!
நடிகர் சத்யராஜின் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு சாராரின் பக்கம் பேசி வருகின்றனர். தீவிர திராவிட சிந்தனையாளரான சத்யராஜ், கரூர் விஷயம் வெளிவந்த போதே, “தவறு என்பது தவறி செய்வது-தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது. தவறு செய்தவன் வருந்தியாகனும், தப்பு செய்தவன் திருந்தியாகனும்” என்ற எம்.ஜி.ஆர் பாடல் வரியை கூறி, இதற்கு காரணமானவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியருந்தார். இவர் விஜய்யை மறைமுகமாக இப்படி சொல்வதாக கூறப்பட்டது.
இன்னொரு பக்கம் திவ்யா சத்யராஜ், சில மாதங்களுக்கு முன்பு திமுகவில் இணைந்தார். இணைந்த நாள் முதல் விஜய் செய்யும் விஷயங்களை பார்த்து அதை விமர்சித்து வீடியோ பதிவிட்டு வருகிறார்.
சிபிராஜ், விஜய் அரசியலுக்கு வந்த நாள் முதல் அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தார். கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகும் அதே ஆதரவை தொடர்ந்து அளித்து வருகிறார். இப்படி வீட்டில் மூவரும் மூன்று திசையில் இருப்பது குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | கரூர் சம்பவத்துக்கு பின்..விஜய்க்கு எதிராக திரும்பிய சினிமா பிரபலங்கள்! யாரெல்லாம் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டும்-பதிவிட்ட பிரபல நடிகை! ரசிகர்கள் அட்டாக்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ