தியேட்டரில் வசூல் மழை.. ஓடிடியில் வெளியாகும் 3BHK.. எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்?

3BHK OTT Release Date: சித்தார்த், சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கும் படம் 3BHK. மீதா ரகுநாத் மற்றும் தேவயானி உள்ளிட்ட ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தினர்களுக்கும் இந்த படத்தை ஸ்ரீ கணேஷ் இயக்கி இருக்கிறார். இவர் இதற்கு முன் 8 தோட்டாக்கள், குருதியாட்டம் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.

குடும்ப டிராமாவாக உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் சித்தார்த் மகனாகவும், சரத்குமார் தந்தையாகவும் நடித்துள்ளார். தேவயானி தயாார் கதாப்பாத்தித்திலும், மீதா ரகுநாத் மகள் கதாப்பாத்திரத்திலும் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த திரைப்படத்தின் ஒளிப்பதிவு பணிகளை தினேஷ், பி கிருஷ்ணன் மற்றும் ஜிதின் ஆகியோர் கவனித்திருக்கின்றனர். படத் தொகுப்பாளராக வேலைகளை கணேஷ் சிவா பணியாற்றி இருக்கிறார். அதுபோல இந்த படத்தை பல ஹிட் திரைப்படங்களை தயாரித்த சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம் சார்பாக அருண் விஸ்வா தயாரித்துள்ளார். இந்த படம் கடந்த ஜூலை 4 ஆம் தேதி வெளியானது.

3BHK திரைப்படம் வீடு வாங்க வேண்டும் என்று கனவோடு இருக்கும் பல நடுத்தர குடும்பத்தினரின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் விதமாக இருப்பதாக விமர்சனங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. சித்தார்த் மற்றும் சரத்குமாரின் நடிப்பிற்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த படம், முதல் நாளில் உலகளவில் சுமார் ரூ.1.5 கோடி வரை கலெக்ட் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மூன்று நாட்களில் 4.7 கோடி வசூல் செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

கடந்த ஜூலை 4 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான 3BHk திரைப்படம் தற்போது 13 நாட்களை கடந்த இப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, இந்த படம் ரூ.14.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Housefull Shows on Week 3 for our #3BHK Extremely Happy & Moved by Audience response after every show.

Thank you Audience from the bottom of my heart pic.twitter.com/oj8yJmmWw4

— Sri Ganesh (@sri_sriganesh89) July 19, 2025