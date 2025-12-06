அஜித்துடன் சிம்பு திடீர் சந்திப்பு! மலேசியாவில் நடந்த எதிர்பாராத விஷயம்-வைரல் வீடியோ..

Silambarasan TR Met Ajith Kumar Video : தமிழ் சினிமாவை அதிக ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட நடிகர்களாக இருக்கின்றனர், சிம்புவும் அஜித்தும். இவர்கள் இருவரையும் ஒரே ஃப்ரேமில் பார்த்தால் எப்படி இருக்கும்? இதோ வீடியோ.
அஜித்தை சந்தித்த சிம்பு:
தனக்கு சினிமாத்துறை மிகவும் பிடித்த துறையாக இருந்தாலும் அதைத்தாண்டி தனக்கு பிடித்த ரேசிங்கிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார், அஜித் குமார். இவரை இப்போது யாரும் நடிகர் என்று மட்டும் குறிப்பிடுவதில்லை, கூடவே சேர்த்து ‘ரேசர்’ என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். இவர், இப்போது தனது ரேசிங் டீமுடன் மலேசியாவில் நடக்கும் கார் பந்தைய போட்டியில் பிசியாக இருக்கிறார்.
Most awaited reunion AK - STR #Ajithkumar @SilambarasanTR_ pic.twitter.com/Z71MC4tGwd
— TRENDS AJITH (@TrendsAjith) December 6, 2025
தற்போது, நடிகர் சிம்பு மலேசியாவில் அஜித்தை சந்தித்திருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. சிம்புவை தோள் மீது கைப்போட்டு, பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்லும் அஜித் பின்னாடி வருபவர்களுக்கும் கை கொடுத்துக்கொண்டே முன்னாடி செல்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இப்படி சந்தித்துக்கொள்வதை சற்றும் எதிர்பாராத ரசிகர்கள், இதனை இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
மலேசியாவில் சிம்பு!
நடிகர் சிம்பு, யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தற்போது மலேசியாவிற்கு சென்றிருக்கிறார். இங்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசிய இவர், அரசன் திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் வரும் 9ஆம் தேதி மதுரையில் ஆரம்பிப்பதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து அஜித்தை சந்திக்க சென்றார். கூடவே, மலேசியாவில் இருக்கும் ரசிகர்கள் தனக்கு மிகுந்த ஆதரவை கொடுத்து வருவதாகவும், இப்படியே தனக்கு தொடந்து ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.
