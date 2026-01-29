English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ‘பராசக்தி’ இயக்குநரை நோஸ் கட் செய்த சிவகார்த்திகேயன்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ..

‘பராசக்தி’ இயக்குநரை நோஸ் கட் செய்த சிவகார்த்திகேயன்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ..

Sivakarthikeyan Sudha Kongara Argument Script Reading : பராசக்தி படத்தின் ஷூட்டிங்கின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் சிவகார்த்திகேயன் சுதா கொங்கராவிடம் பேசியிருக்கும் விதம் குறித்து அனைவரும் விவாதித்து வருகின்றனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 29, 2026, 12:16 PM IST
  • சிவகார்த்திகேயன் vs சுதா கொங்கரா
  • நோஸ் கட் செய்த SK
  • முழு விவரம்

‘பராசக்தி’ இயக்குநரை நோஸ் கட் செய்த சிவகார்த்திகேயன்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ..

Sivakarthikeyan Sudha Kongara Argument Script Reading : சமீபத்தில் வெளியாகி, மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்திய படம் ‘பராசக்தி’. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்தார். படம் வெளியான பின்பு, படத்தின் BTS காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் சிவகார்த்திகேயனும் சுதா கொங்ராவும் பேசிக்கொண்ட விதம் குறித்த நெட்டிசன்கள் விவாதித்து வருகின்றனர்.

பராசக்தி திரைப்படம்:

இந்தி திணிப்பிற்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது நிகழ்ந்த சம்பவங்களை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், பராசக்தி. இந்த படத்தை, சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தில் ஹீரோவாக சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருந்தார், அவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா நடித்திருந்தார். தமிழ்நாட்டில் நடந்த வரலாற்று போராட்டமாக இருந்தது, இந்தி திணிப்பிற்கு எதிரான போராட்டம். இதில் அதர்வா முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்திருந்தார். ரவி மோகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார்.

சுதா கொங்கரா சிவகார்த்திகேயன் பிரச்சனை!

பராசக்தி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், சுதா கொங்கரா தன்னிடம் ஆங்கிலத்தில் பேசியது எதுவுமே புரியவில்லை என்றும், இதனால் சில நாட்கள் தங்களுக்குள் எந்த விஷயமும் ஒத்துப்போகாமல் இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். இது குறித்து ரசிகர்கள் விவாதித்து வந்த நிலையில், படப்பிடிப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட சில காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலானது. அதில், சுதா கொங்கரா சிவகார்த்திகேயன் குறித்து கருத்து தெரிவிப்பதும், அதற்கு அவர் பதில் பேசுவதும் பார்ப்பதற்கு வேடிக்கையாக இருந்தாலும், அது சர்ச்சைக்குரியதாக மாறியிருக்கிறது.

என்ன நடந்தது?

தற்போது வைரலாகும் BTS க்ளிப்பில், தற்போது வைரலாகும் வீடியோவில், சுதா கொங்கராவுடன் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா, ப்ரித்வி பாண்டியராஜ் ஆகியோர் அமர்ந்துள்லனர். அப்போது, சுதா கொங்கரா ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் குறித்து பேசுகிறார். அப்போது, ரவி மோகன், அதர்வா மற்றும் ப்ரித்வியை பார்த்த சுதா, இவர்கள் 3 பேரும் ஸ்கிரிப்ட் படிப்பார்கள் என்றும், சிவகார்த்திகேயன் படிக்க மாட்டார் என்றும் கூறுகிறார். 

அப்போது சிவகார்த்திகேயன், “நிங்க அத முடிவு பண்ணாதீங்க மேடம். ஏதோ என் வாழ்க்கைய வந்து வாழ்ந்து பார்த்தா மாதிரி...நானும் அமரன், மாவீரன், மதராசி படங்களுக்கு ரீடிங் பண்ணியிருக்கேன். இப்படித்தான் அனைவரும் தயாராகிக்கொண்டு போவோம். ஜாலியா இருக்கிறதுனால அவங்க வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம் இல்ல..” என நோஸ் கட் செய்வது போல ஒரு பதிலை தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால் சுதா கொங்கரா நோஸ் கட் வாங்கியிருப்பதை பலரும் வைரலாக்கி வருகின்றனர். 

நேர்காணலில் விவாதம்..

பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸிற்கு பிறகு, படக்குழுவினர் அனைவரும் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டனர். அப்போது சிவகார்த்திகேயன், “சூரரை போற்று படத்தின் கதை என்னிடம் வந்ததாகவும், அதை படித்து விட்டு கஜினி படத்தின் கதை போன்று இருப்பதாக கூறி நான் அதை ரிஜெக்ட் செய்வததாகவும் அவங்களுக்கு தகவல் சென்றது” என்று சிவகார்த்திகேயன் கூறினார். அப்போது இடை மறித்து பேசிய சுதா கொங்கரா, “அவரு சும்மா சொல்றாருங்க..அதெல்லாம் அவருக்கு போயிருக்கு..” என்று சொன்னார். அப்போது சிவகார்த்திகேயன் அதனை மறுத்து பேசினார். இப்படி நேர்காணலிலேயே இவர்கள் இப்படி பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

SivakarthikeyanSudha KongaraScript ReadingparasakthiBTS video

