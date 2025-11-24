English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஹீரோ ஆக முடியாது என்று சொன்ன தயாரிப்பாளர்..மேடையில் கலாய்த்த சிவகார்த்திகேயன்!

ஹீரோ ஆக முடியாது என்று சொன்ன தயாரிப்பாளர்..மேடையில் கலாய்த்த சிவகார்த்திகேயன்!

Sivakarthikeyan Recent Speech : சிவகார்த்திகேயன், சமீபத்தில் ஒரு பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். அங்கு, தன்னை ஹீரோ ஆக முடியாது என்று தன்னை கூறிய தயாரிப்பாளரை கலாய்த்துள்ள வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 24, 2025, 08:54 PM IST
Sivakarthikeyan Recent Speech : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். இவர், சினிமாவிற்கு வந்த புதிதில் ஒருவர் தன்னை ஹீரோவாக முடியாது என்று ஒருவர் கூறியதை நினைவு கூர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்போம்.

சிவகார்த்திகேயன் கலந்து கொண்ட படவிழா:

பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்று, அந்த நிறுவனத்தின் ப்ரொடக்ஷனில் உருவாகும் இரண்டு படங்களின் டைட்டில் மற்றும் போஸ்டர் வெளியீட்டு விழாவை நடத்தியது. சூப்பர் ஹீரோ மற்றும் நிஞ்சா என்று அந்த படங்களுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விழாவில் நெல்சன் திலீப்குமார், பா.ரஞ்சித், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் சிவகார்த்திகேயன் பேசிய விஷயம்தான், தற்போது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது. இதை ஒரு சாரார் ஆதரித்தும், இன்னொரு சாரார் எதிர்த்தும் பேசி வருகின்றனர்.

சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு:

சிவகார்த்திகேயன் பேசுகையில், தன்னை ஒரு காலத்தில் புண்படுத்தும்படி பேசியதாக தயாரிப்பாளர் சீனிஷ் பேசியதாகவும், அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்று கூறிவிட்டு, அவருடன் தனக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த உரையாடலையும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.

”நெல்சன் அண்ணனிடம் துணை இயக்குநராக சேர்ந்த புதிது. மெரினா பீச்சில்தான் அமர்ந்து அவர் சொல்ல சொல்ல கதை எழுதுவோம். அதை நிறைய பீப் போட்டுதான் எழுத வேண்டும். தனியாக அலுவலகம் அமைத்த போதுதான், இயக்குநர் அருண்ராஜா காமராஜ், டான்ஸ் மாஸ்டர் சதீஷ், சீனிஷ் என அனைவரையும் தெரியும். அப்போது என்னிடம் ஒருமுறை இவர், ‘உங்களுக்கு என்னவாக ஆசை?’ என்று கேட்டார். அவரை வம்பிழுப்பதற்காக, ‘ஹீரோவாக வேண்டும் என்றேன்’ அப்போது எனக்கு ஹீரோ ஆசையெல்லாம் இல்லை. இதை கேட்ட அவர், ‘சிவா..இதெல்லாம் எதுக்கு? உங்களுக்கு டைமிங் நல்லா இருக்கு. நீங்க ஏன் ஹீரோ ஆகனும்? காமெடியனாகவே இருக்கலாம்’ என்றார். இப்படி, பல சமயங்களில் வெளிப்படையாக பேசி எங்காவது சிக்கிக்கொள்வார். அவர் சொன்ன விஷயத்தை நான் மறந்தே போய் விட்டேன். இப்போது அவர் என்னை காயப்படுத்திவிட்டதாக கூறினார். அதெல்லாம் எனக்கு hurt ஆகவில்லை” என்று பேசியிருந்தார். இது, தற்போது இணையவாசிகள் இடையே அதிக எதிர்ப்பை சம்பாதித்து வருகிறது.

நெட்டிசன்கள் சொல்வது என்ன?

நெட்டிசன்கள் பலர், சிவகார்த்திகேயன் தான் வந்த நாளில் இருந்து இதையே சொல்வதாகவும், வேறு கதை இல்லையா என்றும் பலர் கேட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், சிவகார்த்திகேயனின் ரசிகர்கள் அவரை யாரும் அட்டாக் செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்கின்றனர்.

