“விஜய் முதலமைச்சர் ஆவாரா?” நடிகர் சிவகுமார் அளித்த ‘நச்’ பதில்! என்ன தெரியுமா?

Sivakumar On Vijay Becoming CM : விஜய், அரசியல் கட்சியை தொடங்கியதில் இருந்து அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை குறித்து, அவரிடம் கேட்கப்படுகிறதோ இல்லையோ, பிற நடிகர்களிடம் அது குறித்து கட்டாயம் கேட்கப்படுகிறது. அப்படி சமீபத்தில் பத்திரிகையாளர் ஒருவரின் கேள்வியில் நடிகர் சிவகுமார் சிக்கினார்.
அரசியலுக்கு வந்த விஜய்!
விஜய், தற்போது நடிகர் கிடையாது. ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ என்கிற கட்சியின் அரசியல் தலைவர் ஆவார். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், இவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக போட்டியிட இருக்கிறார். இதையடுத்து, அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் திரைக்கு வராமல் இருப்பது ரசிகர்களுக்கு பெரும் குறையாக இருக்கிறது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை பலருக்கு அதிருப்தியையும் சிலருக்கு ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. திரையுலகை சேர்ந்த சிலர், அவரை ஓபனாகவே எதிர்க்கவும், சிலர் ஆதரிக்கவும் செய்கின்றனர். இதனால், எந்த மூத்த நடிகரை பார்த்தாலும் பத்திரிகையாளர்கள் விடாது விஜய்யை பற்றி கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
சிவகுமாரிடம் கேள்வி..!
பழம்பெரும் நடிகராகவும், சமூக சேவைகள் செய்பவராகவும், ஓவியர் மற்றும் தொண்டு நிறுவனத்தை வைத்து நடத்துபவராகவும் இருக்கிறார், சிவகுமார். நடிகர் சூர்யாவின் தந்தையான இவர் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது. அப்போது அவரிடம், ”விஜய் முதலமைச்சர் ஆவாரா?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. இதற்கு அவர் ஒரே வரியில் பதிலளித்திருக்கிறார். “அவர் (விஜய்) முதலமைச்சர் ஆக வர வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்து விட்டால் அவர் வந்து விடுவார்” என்று கூறியிருந்தார். இது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சிவகுமார் ஏற்படுத்திய சர்ச்சைகள்!
நடிகர் சிவகுமார், அவ்வப்போது செய்யும் விஷயங்களும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தும்.இதில் பெரிதாக பார்க்கப்பட்டது, அவர் செல்ஃபி எடுக்க முயன்ற ஒரு ரசிகரின் செல்போனை தூக்கி போட்டதுதான்.
2018ஆம் ஆண்டில், ஒரு கடை திறப்பு விழாவில் ஒரு ரசிகர் அவர் அருகில் வந்து செல்ஃபி எடுக்க முயன்றார். அப்போது கோபமான அவர், அதனை தூக்கியெறிந்தார். 2024ஆம் ஆண்டில், ஒரு ரசிகர் தனக்கு பரிசளித்த போது அதனை பப்ளிக்காக தூக்கிப்போட்டார்.
இது மட்டும் அல்லாமல் இவரும் இவரது குடும்பத்தினரும் வேற்று மதத்திற்கு மாறி விட்டதாக ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது. இதற்கு சிவகுமார் ஒரு வீடியோ மூலம் பதிலளித்தார். அவ்வப்போது நடிகர் சூர்யாவின் பட விழாக்களிலும் கூட அவர் பேசுவது வைரலாகும். ஆனால், அவர் இந்த தலைமுறைக்கு ஏற்ப பேசுவதில்லை என்று கூறி பலரும் அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை.
ஜனநாயகன் பட விவகாரம்:
விஜய்யின் கடைசி படமான ‘ஜனநாயகன்’ படத்தை, எப்படியாவது தியேட்டரில் பார்த்து விட வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் காத்திருந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாத காரணத்தால் படத்தை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, இறுதியாக கேவிஎன் நிறுவனம், சென்சார் போர்டு விரைவில் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்கிற மனுவை வாபஸ் பெற்றதற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தவிட்டார். படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும் என்பதை பொறுத்ததான், படம் எப்போது வெளியாகும் என்பதும் தெரியும்.
