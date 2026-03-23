நடிகை ஹோட்டல் சாப்பாடு..மனைவி வீட்டு சாப்பாடு! நடிகர் சிவகுமார் சர்ச்சை பேச்சு..

Sivakumar Hotel And Home Food : தமிழ் திரையுலகில் மூத்த நடிகராகவும், சமூக ஆர்வலராகவும் திகழ்பவர் சிவகுமார். இவர் சமீபத்தில் ஒரு மேடை நிகழ்வில் பேசி இருக்கும் விஷயம் கடும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
சிவகுமார் சொன்ன கருத்து:
சமீபத்தில், பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய சிவகுமார் ஹோட்டல் சாப்பாட்டையும் வீட்டு சாப்பாட்டையும் ஒப்பிட்டு ஒரு கருத்தினை தெரிவித்திருந்தார். “ஹோட்டல் சாப்பாடு நடிகை மாதிரி, வீட்டு சாப்பாடு மனைவி மாதிரி. வீட்டு சாப்பாடு என்பது நிரந்தரம். ஒரு மாற்றத்திற்காக வேண்டுமானால் ஹோட்டலில் சாப்பிடலாமே தவிர மூன்று வேலையும் அதே சாப்பிட்டால் கண்டிப்பாக பைத்தியம் பிடித்து விடும். எப்போதும் வீடு, மனைவி, குழந்தைகள்தான் முதலில் இருக்க வேண்டும். ஹோட்டல் எல்லாம் அப்புறம் தான்” என்று பேசியிருந்தார். இவரது கருத்துக்கு பெண்கள் பலர் கண்டனம் தெரிவித்த வருகின்றனர்.
வீட்டு உணவு பிடிக்குமா அல்லது ஓட்டல் உணவு பிடிக்குமா என்கிற கேள்விக்கு தான், சிவகுமார் இந்த பதிலை அளித்தார்.
எம்ஜிஆர் குறித்த பேச்சு…
சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தான் சிவக்குமார் மேற்கூறிய விஷயத்தை பேசி இருந்தார். அப்போது எம்ஜிஆர் குறித்தும், சிவாஜி கணேசன் குறித்தும் பேசியிருந்தார். அனைவரும் வாழ்க்கையில் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்று கூறியவர், இவ்வுலகில் எல்லாம் பெற்றவர் என்று யாரும் கிடையாது என்று கூறினார். நடிகர் நாடாளலாம் என்று உலகத்துக்கு நிரூபித்தவர் எம்ஜிஆர் என்று கூறியவர் அப்படி ஒரு நடிகர் இனிமேல் பிறப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று கூறினார். மேலும், உலகிலேயே பெரிய நடிகர் என்ற பெயரை பெற்றவர் சிவாஜி கணேசன். அவரைப் போலவும் இன்னொருவர் பிறப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவரே அரசியலுக்கு வந்து தோற்று விட்டார் என்று கூறினார். கடவுள் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை மட்டும் வைத்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமென்று கூறியவர் தான் காமராஜர் காலத்தில் முதல்வராக வேண்டும் என்று நினைத்ததாகவும் அந்த வாய்ப்பு தவறிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
விஜயை மறைமுகமாக தாக்குகிறாரா?
சமீபத்தில் விஜய்யிடம் அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு மனு கொடுத்து இருப்பது பெரும் சர்ச்சையாக உருவெடுத்துள்ளது. அதைத் தாண்டி, விவாகரத்து கேட்ட ஓரிரு நாட்களுக்குள், விஜய் திரிஷாவுடன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதால் வைரலானது. சமூக வலைதளங்களில் உள்ள பலர், விஜய் குறித்து தாறுமாறாக விமர்சித்து வந்தனர். இப்போது சிவகுமாரும் நடிகையை ஹோட்டல் உணவுடனும், மனைவியை வீட்டு உணவுடனும் ஒப்பிட்டு பெயரை குறிப்பிடாமல் பேசி இருக்கிறாரோ என்று பலரும் விவாதித்து வருகின்றனர்.
ப்ளூ சட்டை மாறன் கண்டனம்:
சிவகுமாரின் இந்த பதிவிற்கு ப்ளூ சட்டை மாறன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். “ஹோட்டல் சாப்பாடும் நடிகைகளும் ஒன்றா? அவர்களுக்கு குடும்பொஅம் இல்லையா? பெண்கள் பற்றிய உங்களது பார்வை இவ்வளவு கீழ்த்தரமானதா? நடிகையை மணம் செய்த உங்கள் மகன் இந்த கருத்தை முதலில் ஏற்பாரா? ஏன் இப்படி உளறுகிறீர்கள்? திருந்தவே மாட்டீர்களா என்று கேட்டிருக்கிறார்.
சிவகுமார் இதற்கு முன்னர் பல நிகழ்ச்சிகளில் தனது செயல்கள் மூலம் பல சர்ச்சைகளில் சிக்கியிருக்கிறார். தன்னுடன் செல்ஃபி எடுக்க வந்தவரின் போனை பிடுங்கி கீழே போட்டது, மேடையில் சாதியை பற்றி பேசியது, பெண்களை உணவுடன் ஒப்பிட்டது என்று இவர் மீதான க்ரைம் ரேட் கூடிக்கொண்டே போகிறது.
