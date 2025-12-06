ரசிகரிடம் மன்னிப்பு கேட்ட சூரி! திடீரென எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு..என்ன விஷயம்?

Soori Apologies To Fan : காமெடியனாக அறிமுகமாகி, இப்போது ஹீரோ நடிகராக உயர்ந்திருப்பவர் நடிரக் சூரி. இவர், தனது ரசிகர் ஒருவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கும் பதிவு ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
சூரியின் மண்டாடி படம்:
சூரி, காமெடியனாக இருந்து இப்போது ஹீரோவாக உயர்ந்திருப்பதை அடுத்து, அவருக்கு வரும் பட வாய்ப்புகள் அனைத்தும் ரசிகர்கள் வியந்து பார்க்கும் வகையில் இருக்கின்றன. கடைசியாக, மாமன் படத்தில் நடித்திருந்த சூரி, இப்போது ‘மண்டாடி’ எனும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை மதிமாறன் இயக்குகிறார். விரைவில் வெளியாக இருக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு, ராமநாதபுரத்தில் நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, தொண்டி கடலில்தான் பெரும்பாலான பகுதிகள் படமாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ரசிகர் புகார்:
சில நாட்களுக்கு முன்னர், ஒரு ரசிகர் சூரியை எக்ஸ் தள பக்கத்தில் டேக் செய்து ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்திருந்தார். “அன்புள்ள சூரி அண்ணா உங்கள் பட சூட்டிங் எங்கள் ஊரில் நடப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியே இரவு நேர படப்பிடிப்பில் வேடிக்கை பார்க்க வரும் எங்கள் பகுதி மக்களிடம் உங்களது பவுசன்கர்கள் கொஞ்சம் கடுமையாக நடந்து கொள்கிறார்கள்
தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் கொஞ்சம் சொல்லி வைக்கவும் நன்றிகள்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
தம்பி,
உங்கள் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி!
படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதை தயாரிப்புக் குழுவிடமும், பவுன்சர்ஸ் சகோதரர்களிடமும் தெரிவித்து இனி மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்கச் சொல்கிறோம்.
எப்போதும் போல உங்கள் அன்பே எங்களுக்கு பலம்.…
— Actor Soori (@sooriofficial) December 5, 2025
மன்னிப்பு கேட்ட சூரி:
சூரி, அந்த ரசிகரின் பதிவிற்கு பதிலளித்திருக்கிறார். “தம்பி, உங்கள் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி! படப்பிடிப்பில் ஏற்பட்ட தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதை தயாரிப்புக் குழுவிடமும், பவுன்சர்ஸ் சகோதரர்களிடமும் தெரிவித்து இனி மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்கச் சொல்கிறோம். எப்போதும் போல உங்கள் அன்பே எங்களுக்கு பலம். மீண்டும் நன்றி” என்று தெரிவித்து இருக்கிறார். இதையடுத்து, இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தன்னை கலாய்த்தவருக்கு சூரி கொடுத்த பதில்!
சில நாட்களுக்கு முன்னர், இதே போல ரசிகர் ஒருவர் தனது பதிவில் வெளியிட்டிருந்த கமெண்டிற்கும் சூரி தகுந்த பதிலை கொடுத்தார். "திண்ணைல கிடந்தவனுக்கு திடுக்குன்னு வந்துச்சாம் வாழ்க்கை" எனக் கிண்டல் செய்தவருக்கு, சூரி கொடுத்த அந்த பதிவு அப்போது வைரலானது.
தனது குடும்பத்துடன் தீபாவளி கொண்டாடிய வீடியோவை சூரி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அந்த பதிவில், "எங்கள் ராஜாக்கூர் மண்ணின் மகிழ்ச்சியில், குடும்பத்தோடு தீபாவளி" என்று அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த பதிவில் ஒருவர், "திண்ணைல கிடந்தவனுக்கு திடுக்குன்னு வந்துச்சாம் வாழ்க்கை" என்று கிண்டல் அடித்திருந்தார். அவருக்கு பதில் அளித்த சூரி, திண்ணையில் இல்லை நண்பா; பல நாட்களும் இரவுகளும் ரோட்டில்தான் இருந்தவன் நான்; அந்த பாதைகள்தான் எனக்கு வாழ்க்கையின் உண்மையும் மதிப்பையும் கற்றுத் தந்தது என்று கூறியுள்ளார். மேலும், நீயும் உன் வளர்ச்சியில் நம்பிக்கை வைத்து முன்னேறினால் வெற்றி நிச்சயம் உன்னைத் தேடி வரும் நண்பா என்றும் தன்னைக் கிண்டலடித்தவருக்கு சூரி பதில் அளித்திருந்தார். இது, நெட்டிசன்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது.
