ஒரே ஆண்டில்..3 படங்களில் கமிட்டான சூர்யா! அடுத்த படத்தின் பணிகள் தொடக்கம்..

Suriya 47th Film : தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் சூர்யா. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இவரது மார்கெட் சரிவில் கிடக்கிறது. இதை தூக்கி நிறுத்தும் முடிவில் இருக்கும் சூர்யா, வரிசையாக படங்களில் கமிட்டாகி வருகிறார். தற்போது, அவரது 47வது படத்தின் பணிகள் தொடங்கியிருக்கின்றன.
சூர்யாவின் 47வது படம்:
சூர்யாவின் 47வது படத்தை, மலையாள இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கியிருக்கிறார். இவர், இதற்கு முன்னர் பகத் பாசிலை வைத்து ஆவேஷம் படத்தை இயக்கியவர். சூர்யாவுடன் இவர் கைக்கோர்த்திருக்கும் இந்த படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடிக்கிறார். முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் ‘பிரேமலு’ படம் மூலம் புகழ்பெற்ற நஸ்லேன் நடிக்கிறார். இது, இவர் நடிக்கும் முதல் தமிழ்படம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் பூஜை விழா சமீபத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில், சூர்யாவுடன் ஜோதிகாவும் கலந்து கொண்டார். இந்த புகைப்படங்கள், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
முதல் முறையாக சேர்ந்திருக்கும் ஜோடி:
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா ‘புறநானூறு’ என்கிற படத்தில் நடிக்க இருந்தார். ஆனால், சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக இந்த படத்திலிருந்து சூர்யா விலகினார். தற்போது இதே கதையில் சிவகார்த்திகேயன் (பராசக்தி) நடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தில், சூர்யா நடிக்க கமிட் ஆன போது நஸ்ரியாவை நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால், சூர்யாவே அதில் நடிக்காமல் போனதால் அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டது. இப்போது, ஜித்து மாதவனின் படத்தில் இருவரும் முதன்முறையாக சேர்ந்து நடிக்க இருக்கின்றனர். இவர்களை முதன்முறையாக திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்காெண்டுள்ளனர்.
ஒரே ஆண்டில் மூன்று படத்தில்..
சூர்யா, ரொம்ப நம்பியிருந்த படம் ‘ரெட்ரோ’. கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படம், தன்னை உயர்த்தி விடும் என்று நினைத்தவருக்கு கடைசியில் ஏமாற்றமே கிடைத்தது. வசூலை படம் எடுத்தாலும், விமர்சனத்தில் சறுக்கியது, சூர்யாவின் எதிர்கால சினிமா வாழ்க்கைக்கு ஆபத்தாக பட்டது. இதையடுத்து கருப்பு படத்தின் பணிகளில் பிசியான அவர், அதை முடித்த கையோடு தெலுங்கு சினிமா பக்கம் சென்றார். வா வாத்தி, லக்கி பாஸ்கர் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி, இப்போது சூர்யாவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இதில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் பணிகளும் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்போது, தனது 47வது படத்திலும் சூர்யா இணைந்துள்ளார். ஒரே ஆண்டில் தொடர்ந்து மூன்று படங்களில் இணைந்த ஒரே டாப் ஹீரோ சூர்யாதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெவ்வேறு மொழி இயக்குநர்களுடன்..
சூர்யாவிற்கு, சிங்கம் படத்திற்கு பின்பு வந்த பல படங்கள், தோல்வியை கொடுத்தன. அவ்வப்போது சூரரைப்போற்று மற்றும் ஜெய் பீம் உள்ளிட்ட படங்கள் அவரை காப்பாற்றி வந்தன. அவற்றையும் தியேட்டரில் வெளியிட மாட்டேன் என்று சூர்யா எடுத்த முடிவு, அவருக்கு பெரும் பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தின. இதனால், தமிழை தவிர வேறு மொழிப்பக்கம் போய் பார்க்கலாம் என்று முடிவெடுத்த சூர்யா, இப்போது தெலுங்கு மற்றும் மலையாள இயக்குநர்களுடன் கைக்கோர்த்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கருப்பு, சூர்யா 46 மற்றும் சூர்யா 47 உள்ளிட்ட மூன்று படங்களுமே அடுத்த ஆண்டில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | மொக்கை காரணத்துக்காக..1800 கோடி ஹிட் படத்தை மிஸ் செய்த சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | தப்பு பண்ணிட்டீங்களே சூர்யா..அடுத்த படமும் தோல்வியா? வெளியான தகவல்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ