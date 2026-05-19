/செம ஹிட் அடித்த கருப்பு..சூர்யாவின் அடுத்த 2 படங்கள் என்ன? ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்..

Upcoming Suriya Films : சூர்யா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ‘கருப்பு’ திரைப்படம், சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வெற்றியை பெற்றது. இதையடுத்து அவரது அடுத்த இரு படங்கள் குறித்த தகவல்களை ரசிகர்கள் இணையத்தில் தேடி வருகின்றனர்.
Upcoming Suriya Films : நடிகர் சூர்யாவிற்கு, கடந்த 13 ஆண்டுகளில் இல்லாத வெற்றியை கருப்பு திரைப்படம் தேடி கொடுத்திருக்கிறது. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே பாலாஜி எழுதி இயக்கியிருந்தார். கடந்த 14ஆம் தேதி வெளியாக வேண்டிய அது இந்த படம், நிதி பிரச்சனை காரணமாக ஒரு நாள் தாமதமாக 15ஆம் தேதி வெளியானது. இதனால், சூர்யாவின் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆனாலும், படம் நன்றாக இருப்பதால் அதனை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் எல்லை சாமிகளுள் ஒன்றாக கருதப்படுவது கருப்பசாமி. தவறு என்றால் யார் என்ன என்று பார்க்காமல் அனைவருக்கும் நீதி வழங்கும் கடவுளாக இந்த சாமி பலரும் வழிபடுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட கடவுள், தன் கண்ணெதிரே அநீதி நடக்கும்போது அதனை ஒரு வழக்கறிஞராக வந்து தட்டிக்கேட்டால் எப்படி இருக்கும் என்பதை வைத்து உருவான கதைதான் கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர் ஜே பாலாஜி எழுதி இயக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல், அதில் வில்லனாகவும் நடித்திருக்கிறார்.
நடிகர் சூர்யாவிற்கு தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகி கடைசியாக ஹிட் கொடுத்த படம் சிங்கம் 2. அதன் பிறகு வெளிவந்த எதிர்பார்ப்புக்குரிய அனைத்து சூர்யாவின் படங்களும் ஏமாற்றத்தைதான் கொடுத்தது. குறிப்பாக கங்குவா, ரெட்ரோ போன்ற திரைப்படங்கள் சூர்யா ரசிகர்களுக்கு புதிதாக மன உளைச்சல் கொடுத்தது தான் மிச்சம். அதற்கு முன்னர் ரிலீசான சூரரைப் போற்று மற்றும் ஜெய் பீம் நடித்த படங்கள் மக்களின் திரளான வரவேற்பினை பெற்றிருந்தாலும், அவை தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்கிற ஒரு குறை இருந்தது. இந்த படங்கள் இரண்டுமே கொரோனா சமயத்தில் ஓடிடியில்தான் வெளியாகின. தற்போது சூர்யாவிற்கு மாஸ் கம்பேக்காக கருப்பு திரைப்படம் அமைந்துள்ளது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கருப்பு திரைப்படம் சரியாக சம்மர் வெகேஷன் டைமில் குழந்தைகளை கவரும் வகையில் வெளியாகி உள்ளது. இந்த திரைப்படம், வெளியான 4 நாட்களில் சுமார் 140 கோடிக்கு மேல் உலக அளவில் வசூலித்திருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த வசூல் போக போக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ் இயக்குனர்களை நம்பிக் கொண்டு இருந்தால் மட்டுமே முன்னேற முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்ட சூர்யா தற்போது தெலுங்கு மற்றும் மலையாள இயக்குனர்களுடனும் கைகோர்த்துள்ளார். கருப்பு படத்துக்கு அடுத்ததாக இவர், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை தெலுங்கு இயக்குனரான வெங்கி அட்லூரி இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடிக்கிறார். இதில், 40 வயது தொழிலதிபருக்கும், 22 வயது பெண்ணுக்கும் காதல் வருவதுதான் கதையே. இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
வழக்கமாக வருடத்திற்கு ஒரு படத்தில் நடிக்கும் சூர்யா, இந்த வருடத்திலேயே தனது இரண்டு படங்களை ரிலீஸ் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார். கருப்பு திரைப்படத்தை மே மாதத்தில் ரிலீஸ் செய்த சூர்யா, வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை வெளியிடுகிறார்.
நடிகர் சூர்யா, தற்போது மலையாள இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வருகிறார். ஆவேசம் திரைப்படத்தை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், இந்த படத்தில் சூர்யாவை போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்க வைப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இப்படம் அடுத்த வருட தொடக்கத்தில் வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.