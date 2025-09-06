இந்த அரசியல்வாதி நடித்திருந்தால்.. இவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார்! யாரை சொல்கிறார் தம்பி ராமையா?

Thambi Ramaiah About Vaiko Being Superstar : தமிழில் பல படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்திருப்பவர், தம்பி ராமையா. இவருக்கு அரசியல் தலைவர்களுடன் நல்ல நட்பும் இருக்கிறது. சமீபத்தில் இவர் ஒரு அரசியல்வாதி குறித்து பேசி இருக்கிறார். அந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
தம்பி ராமையா:
சாட்டை, ஜில்லுனு ஒரு காதல், வீரம் போன்ற பல படங்களில், காமெடி மற்றும் குணசேத்திர வேடங்களில் நடித்திருப்பவர், தம்பி ராமையா. இவர் நடிகர் அர்ஜுனுக்கு சம்மந்தியும் கூட. அர்ஜுனின் மகள் ஐஸ்வர்யாவும், தம்பி ராமையாவின் மகன் உமாபதியும் சமீபத்தில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். தம்பி ராமையா தனது மகனின் கல்யாண வேலைகள் முடிந்த பிறகு, ராஜாக்கிளி படத்தில் நடித்திருந்தார்.
அரசியல் தலைவரை புகழந்து பேச்சு..!
நடிகர் தம்பி ராமையா, சமீபத்தில் பேசியிருந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் அவர், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவை புகழ்ந்து பேசி இருக்கிறார். “வைகோ மட்டும் சினிமாவில் கால் பதித்திருந்தால், இந்த நாட்டில் ஒரே சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்திருப்பார்” என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், “அவரது கண் புருவத்திற்கும், குரலுக்கும், கம்பீரத்திற்கும், மூக்கின் அழகிற்கும் வைகோவை தவிர வேறு யாரும் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்திருக்க முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். அவர் மட்டும் சினிமாவிற்கு வந்திருந்தால், அமிதாப் பச்சன் வைகோவிடம் பிச்சை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருக்கிறார்.
வைகோ, தேர்ந்தெடுத்த துறை, அரசியல் என்று கூறியிருக்கும் அவர் ஒரு முறை அவர் இசை நிகழ்ச்சியில் பேசிய விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். அந்த விழாவில், ஒரு துண்டு பேப்பர் கூட இல்லாமல், வைகோ ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் பேசியதை பார்த்து ரஜினிகாந்தே மிரண்டு போனார் என்றும் தம்பி ராமையா கூறியிருக்கிறார். இது, தற்போது பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டின், மூத்த அரசியல்கட்சி தலைவர்களுள் ஒருவராக இருக்கும் வைகோ சமீபத்தில் மாநிலங்களவை எம்.பி பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். இவரது மகன் துறை வைக்கோ, ‘நான் பெருமாளையும் வணங்குவேன், பெருமாளையும் வணங்குவேன்’ என்று பேசியதை குறிப்பிட்டும் தம்பி ராமையா பேசியிருக்கிறார். இதுதான் பரிணாம வளர்ச்சி என்று கூறியிருக்கும் அவர், வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துவதும், முறைப்படுத்துவதும் ஆன்மீகம்தான் என்று கூறியிருக்கிறார்.
